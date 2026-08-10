Barcelona destrói o orgulho do Real Madrid com a contratação de Rodri

As últimas janelas de transferências de verão marcaram o sofrimento do Barcelona com a dúvida sobre a possibilidade de inscrever os novos jogadores, no momento em que seu rival no clássico simplesmente identificava os maiores craques do mundo e os contratava.

As contratações de Jude Bellingham pelo Real Madrid, em 2023, e de Kylian Mbappé, em 2024, contribuíram para reforçar a sensação predominante de que, quando os melhores jogadores da Europa chegam a uma encruzilhada, o estádio Santiago Bernabéu é o destino inevitável.

O clube catalão conseguiu atrair alguns jogadores de destaque desde a partida de Lionel Messi de graça, em 2021, quando as condições financeiras do Barça obrigaram o clube a abrir mão do maior jogador da história, que posteriormente se juntou ao Paris Saint-Germain.

A chegada de Robert Lewandowski ocorreu em agosto de 2022, enquanto Dani Olmo chegou em 2024. Também foi contratado Anthony Gordon, em uma negociação no valor de 80 milhões de euros, vindo do Newcastle United antes da Copa do Mundo.

A diretoria do Barcelona garante que o clube está agora em uma situação financeira mais forte, graças ao aumento das receitas após o retorno ao estádio Camp Nou, e que o movimento para contratar Rodri, cujo valor é estimado pelo Manchester City em cerca de 80 milhões de euros, não afeta seus esforços para contratar Julián Álvarez, jogador do Atlético de Madrid.