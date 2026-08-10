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imago-sport-1077522375.jpgNews Images
Hussein Hamdy

Traduzido por

Barcelona destrói o orgulho do Real Madrid com a contratação de Rodri

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A mudança no equilíbrio de forças

A superioridade do Barcelona sobre seu rival tradicional Real Madrid na contratação do craque espanhol Rodri representa uma mudança radical no equilíbrio de forças do Clássico, já que o clube catalão enviaria uma mensagem forte confirmando seu retorno ao controle do mercado de transferências como primeiro destino para as grandes estrelas do mundo, em vez de apenas se adaptar às condições do mercado.

Segundo o jornal britânico "The Athletic", a ideia de o Barcelona superar o Real Madrid em uma grande negociação do porte da contratação de Rodri teria parecido fantasiosa e improvável até há não muito tempo.

  • imago-sport-1078492076.jpgZUMA Press Wire

    Sofrimento catalão

    As últimas janelas de transferências de verão marcaram o sofrimento do Barcelona com a dúvida sobre a possibilidade de inscrever os novos jogadores, no momento em que seu rival no clássico simplesmente identificava os maiores craques do mundo e os contratava.

    As contratações de Jude Bellingham pelo Real Madrid, em 2023, e de Kylian Mbappé, em 2024, contribuíram para reforçar a sensação predominante de que, quando os melhores jogadores da Europa chegam a uma encruzilhada, o estádio Santiago Bernabéu é o destino inevitável.

    O clube catalão conseguiu atrair alguns jogadores de destaque desde a partida de Lionel Messi de graça, em 2021, quando as condições financeiras do Barça obrigaram o clube a abrir mão do maior jogador da história, que posteriormente se juntou ao Paris Saint-Germain.

    A chegada de Robert Lewandowski ocorreu em agosto de 2022, enquanto Dani Olmo chegou em 2024. Também foi contratado Anthony Gordon, em uma negociação no valor de 80 milhões de euros, vindo do Newcastle United antes da Copa do Mundo.

    A diretoria do Barcelona garante que o clube está agora em uma situação financeira mais forte, graças ao aumento das receitas após o retorno ao estádio Camp Nou, e que o movimento para contratar Rodri, cujo valor é estimado pelo Manchester City em cerca de 80 milhões de euros, não afeta seus esforços para contratar Julián Álvarez, jogador do Atlético de Madrid.

    • Publicidade
  • Joan Laporta AFP/Josep Lago

    Passado doloroso

    Durante anos, o Barcelona foi obrigado a lidar com as regras de gastos da LaLiga e a criar soluções financeiras criativas, ao mesmo tempo em que tentava construir uma equipe capaz de competir na Liga dos Campeões da Europa.

    O Barcelona se transformou em um clube que busca as oportunidades disponíveis em vez de comandar o mercado de transferências, passando a adotar uma estratégia baseada em jogadores livres, naqueles que aceitam reduzir seus salários para vestir a camisa azul e grená, além de profissionais experientes que se aproximam do fim de suas carreiras e jovens promissores.

    É preciso reconhecer que essa estratégia provou seu sucesso na prática.

    O Barcelona conquistou três dos últimos quatro títulos do Campeonato Espanhol graças a essa abordagem, aliada ao surgimento de uma das melhores gerações produzidas pela academia de base La Masia, vale lembrar que o Real Madrid foi o campeão da temporada 2023-2024, com o time catalão finalmente voltando às fases avançadas das competições continentais de elite.

    Esses passos bem-sucedidos não contribuíram para recuperar totalmente o prestígio do Barcelona, e é aí que surge a grande importância da contratação de Rodri.

    A contratação de Rodri pelo Barcelona daria ao técnico Hansi Flick provavelmente o melhor volante do futebol mundial, o jogador mais próximo na era moderna do ídolo do Barcelona Sergio Busquets.

    A maior importância dessa contratação reside em outros aspectos, já que convencer o vencedor da Bola de Ouro de 2024 e capitão da seleção campeã da Copa do Mundo, que sempre despertou o interesse do Real Madrid e representa exatamente o perfil de jogadores que eles costumam contratar, a escolher o Barcelona em vez disso, enviaria uma mensagem contundente a todos.

  • imago-sport-29334858.jpgIcon Sportswire

    O confronto de Neymar

    Neymar é considerado a última grande estrela a dar um passo semelhante, em 2013. Depois de ter despertado forte interesse do Real Madrid quando tinha 21 anos, o atacante brasileiro optou por se transferir para o Camp Nou, vindo do Santos.

    O Barcelona daquela época representava uma força completamente diferente: conquistou a tríplice coroa em 2009 e repetiu o mesmo feito em 2015, com um brilho marcante de Messi, Luis Suárez e Neymar. São os dias cujo retorno a torcida tanto anseia, algo que Joan Laporta, presidente do Barcelona, sabe muito bem.

    Não há como negar que Laporta possui uma habilidade profissional para vender sonhos. Ele conhece bem os bastidores dessa indústria, sabe o que os torcedores querem ouvir e lhes oferece isso com maestria.

    O presidente do clube, de 64 anos, viu-se obrigado a racionar seus hábeis discursos populistas recentemente, diante da situação financeira do clube. No entanto, a contratação de Rodri lhe dará a oportunidade de decolar com força novamente.

    O capitão da seleção da Espanha, de 30 anos, eleito o melhor jogador da Copa do Mundo após a vitória sobre a Argentina na final, representa o tipo de contratação que o Barcelona quase esqueceu ser capaz de concretizar.

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  • FC Barcelona v RCD Mallorca - LaLiga SantanderGetty Images Sport

    Substituto de Busquets

    Deco, diretor esportivo do Barcelona, declarou em entrevista à rede TV3 em fevereiro de 2024: "Substituir Sergio Busquets é algo praticamente impossível".

    E Deco acrescentou: "Ele é um jogador muito especial e absolutamente único. Não há ninguém como ele no mercado e, mesmo que houvesse, não viria, porque não o venderiam. O jogador mais próximo dele é o Rodri, que está no City, mas imagino que o City não o venderia para nós nem para qualquer outra pessoa".

    As palavras de Deco na época pareciam refletir a dura realidade do Barcelona mais do que uma avaliação da qualidade de Rodri, e a ironia aqui é que o Barcelona já não está desesperado em sua busca por um volante.

    Xavi passou dois anos procurando um substituto para Busquets antes de finalmente se adaptar à ausência dele, enquanto Marc Casadó apresentou um bom desempenho sob o comando de Flick, Marc Bernal se destacou como um talento promissor e brilhante, Eric García atuou com competência na função de volante, e por fim vimos os melhores níveis de Frenkie de Jong.

    E parece que o clube mudou suas prioridades para outras posições nesse contexto, já que as chegadas de Jordon e Karim Adeyemi resolveram o setor ofensivo, tornando o meio-campo a área mais congestionada da equipe antes da recente lesão sofrida por De Jong.

    Portanto, Rodri não virá por falta de opções disponíveis para o Barcelona, mas sim porque oportunidades de contratar jogadores de seu porte e valor raramente surgem no cenário esportivo.

    E a essência do Barcelona não mudará simplesmente com a chegada de Rodri, tampouco eles precisam dele para provar seu forte retorno, já que a conquista de títulos sob o comando de Flick já contribuiu para grande parte disso.

    E, pela primeira vez em anos, o Barcelona será o clube que define e conduz a agenda do mercado de transferências, em vez de tentar acompanhar o ritmo e se equiparar aos demais clubes.

    E isso pode representar a maior vitória de todas, pois não se limita a contratar um dos melhores meio-campistas do mundo, mas consiste em voltar a ser o clube escolhido por grandes jogadores do calibre de Rodri.