Barcelona destrói o orgulho do Real Madrid com a contratação de Rodri

Deco, diretor esportivo do Barcelona, declarou em entrevista à rede TV3 em fevereiro de 2024: "Substituir Sergio Busquets é algo praticamente impossível".
E Deco acrescentou: "Ele é um jogador muito especial e absolutamente único. Não há ninguém como ele no mercado e, mesmo que houvesse, não viria, porque não o venderiam. O jogador mais próximo dele é o Rodri, que está no City, mas imagino que o City não o venderia para nós nem para qualquer outra pessoa".
As palavras de Deco na época pareciam refletir a dura realidade do Barcelona mais do que uma avaliação da qualidade de Rodri, e a ironia aqui é que o Barcelona já não está desesperado em sua busca por um volante.
Xavi passou dois anos procurando um substituto para Busquets antes de finalmente se adaptar à ausência dele, enquanto Marc Casadó apresentou um bom desempenho sob o comando de Flick, Marc Bernal se destacou como um talento promissor e brilhante, Eric García atuou com competência na função de volante, e por fim vimos os melhores níveis de Frenkie de Jong.
E parece que o clube mudou suas prioridades para outras posições nesse contexto, já que as chegadas de Jordon e Karim Adeyemi resolveram o setor ofensivo, tornando o meio-campo a área mais congestionada da equipe antes da recente lesão sofrida por De Jong.
Portanto, Rodri não virá por falta de opções disponíveis para o Barcelona, mas sim porque oportunidades de contratar jogadores de seu porte e valor raramente surgem no cenário esportivo.
E a essência do Barcelona não mudará simplesmente com a chegada de Rodri, tampouco eles precisam dele para provar seu forte retorno, já que a conquista de títulos sob o comando de Flick já contribuiu para grande parte disso.
E, pela primeira vez em anos, o Barcelona será o clube que define e conduz a agenda do mercado de transferências, em vez de tentar acompanhar o ritmo e se equiparar aos demais clubes.
E isso pode representar a maior vitória de todas, pois não se limita a contratar um dos melhores meio-campistas do mundo, mas consiste em voltar a ser o clube escolhido por grandes jogadores do calibre de Rodri.