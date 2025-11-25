+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Lanus v Atletico Mineiro - Final Copa CONMEBOL Sudamericana 2025Getty Images Sport
Thiago Fernandes

Atlético-MG vai se reunir com Hulk para discutir futuro após o Brasileirão

Atacante tinha presença confirmada em 2026, mas vice-campeonato da Sul-Americana mexeu com o ídolo do clube

O Atlético-MG vai se reunir com o atacante Hulk para discutir o futuro do atleta ao fim da atual temporada. A conversa acontecerá a pedido do próprio jogador, que gostaria de definir o futuro após a disputa do Brasileirão 2025, como soube a GOAL.

A princípio, o camisa 7 tinha presença garantida para a próxima temporada, mas o vice-campeonato da Copa Sul-Americana incomoda o jogador, que pretende uma conversa com a cúpula a fim de discutir o próximo passo da carreira.

Ainda não há qualquer definição sobre a situação de Hulk. O jogador pretende discutir tudo em uma conversa com os investidores da SAF (Sociedade Anônima do Futebol), com o técnico Jorge Sampaoli e com o CSO do clube, Paulo Bracks. O presidente da associação, Sérgio Coelho, é entusiasta da permanência do atleta.

📱Veja a GOAL direto no Whatsapp, de graça! 🟢
  • Lanus v Atletico Mineiro - Final Copa CONMEBOL Sudamericana 2025Getty Images Sport

    Chateação com decisão

    Embora seja o artilheiro do Atlético-MG na atual temporada, Hulk vive um momento de desconfiança no clube. O atacante, que soma 20 gols em 57 partidas no ano, desperdiçou um dos pênaltis na disputa contra o Lanús, da Argentina, na finalíssima da Copa Sul-Americana. O erro culminou em críticas, que incomodam o camisa 7 do Galo. O jogador se manifestou abertamente somente por meio do Instagram e evitou as entrevistas ao fim do duelo disputado no último sábado (22): "Lutar, honrar e nunca desistir. Infelizmente, no futebol o resultado final pesa muito. Toda entrega, comprometimento, abdicação e valor... quando o resultado não vem, poucos reconhecem o esforço".

    "Jamais podemos deixar de acreditar em nós mesmos. Quem conhece e acompanha de perto a rotina de um atleta de alta performance sabe o tamanho da responsabilidade e da entrega que carregamos todos os dias. Ganhar é o ideal. Perder faz parte, mas desistir nunca será uma opção", acrescentou.

    • Publicidade
  • FBL-SUDAMERICANA-LANUS-MINEIROAFP

    Situação contratual

    O contrato de Hulk com o Atlético-MG se encerra em dezembro de 2026. No entanto, a multa rescisória é elevada, e uma saída só acontecerá de forma consensual. Os dois lados descartam o pagamento da quantia para o encerramento do vínculo. Alguns clubes do Brasil e do exterior já demonstraram interesse em contar com o camisa 7 do Galo na próxima temporada, mas ainda não há qualquer conversa formal pensando na saída do jogador.

Brasileirão
Fortaleza crest
Fortaleza
FOR
Atlético-MG crest
Atlético-MG
CAM