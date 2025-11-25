Atlético-MG vai se reunir com Hulk para discutir futuro após o Brasileirão

O Atlético-MG vai se reunir com o atacante Hulk para discutir o futuro do atleta ao fim da atual temporada. A conversa acontecerá a pedido do próprio jogador, que gostaria de definir o futuro após a disputa do Brasileirão 2025, como soube a GOAL.

A princípio, o camisa 7 tinha presença garantida para a próxima temporada, mas o vice-campeonato da Copa Sul-Americana incomoda o jogador, que pretende uma conversa com a cúpula a fim de discutir o próximo passo da carreira.

Ainda não há qualquer definição sobre a situação de Hulk. O jogador pretende discutir tudo em uma conversa com os investidores da SAF (Sociedade Anônima do Futebol), com o técnico Jorge Sampaoli e com o CSO do clube, Paulo Bracks. O presidente da associação, Sérgio Coelho, é entusiasta da permanência do atleta.