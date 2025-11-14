+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Thiago Fernandes

Atlético-MG descarta saída de Hulk antes do fim de 2026

Clube quer manter o ídolo até o fim do atual contrato, em dezembro de 2026; atacante se recuperou com Jorge Sampaoli

O Atlético-MG descarta a saída de Hulk antes do fim do contrato, que se encerra em dezembro de 2026, como soube a GOAL. A recuperação do atacante faz com que todos do departamento de futebol, inclusive a comissão técnica de Jorge Sampaoli, queiram a permanência para a próxima temporada.

O jogador viveu um período complicado na Cidade do Galo — foram mais de dois meses (12 jogos) sem balançar as redes adversárias ou dar assistências. No entanto, conseguiu se recuperar sob o comando de Sampaoli e já soma sete participações em gols nas últimas sete partidas.

A melhora do atacante é o que faz com que uma saída, mesmo que seja da vontade de Hulk, esteja descartada no Atlético-MG. Ele, hoje, é considerado titular absoluto do setor ofensivo e tem a presença garantida para o ano seguinte.

    NOTÍCIAS INCOMODARAM

    Hulk se incomodou com as notícias sobre a possível saída do Atlético-MG, como soube a GOAL. As informações veiculadas antes do jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana, contra o Independiente Del Valle, do Equador, deixaram o ídolo chateado. Ele, inclusive, conversou com dirigentes do clube à época para se certificar sobre a veracidade da notícia. O atleta também ficou incomodado com as críticas externas, vindas da torcida e da imprensa. Entretanto, evita se manifestar sobre o assunto.

    NÚMEROS DE HULK

    Mesmo em uma temporada irregular, Hulk é o artilheiro do Atlético-MG em 2025. O atacante disputou 45 partidas pela equipe, com 4.087 minutos em campo, com 20 gols marcados e sete assistências. O atacante já superou o número de vezes que balançou a rede em 2024, quando era um dos líderes do elenco que chegou às finais de Copa do Brasil e Libertadores. Na temporada passada, ele fez 19 gols e se responsabilizou por 12 assistências.

