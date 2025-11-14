Atlético-MG descarta saída de Hulk antes do fim de 2026

O Atlético-MG descarta a saída de Hulk antes do fim do contrato, que se encerra em dezembro de 2026, como soube a GOAL. A recuperação do atacante faz com que todos do departamento de futebol, inclusive a comissão técnica de Jorge Sampaoli, queiram a permanência para a próxima temporada.

O jogador viveu um período complicado na Cidade do Galo — foram mais de dois meses (12 jogos) sem balançar as redes adversárias ou dar assistências. No entanto, conseguiu se recuperar sob o comando de Sampaoli e já soma sete participações em gols nas últimas sete partidas.

A melhora do atacante é o que faz com que uma saída, mesmo que seja da vontade de Hulk, esteja descartada no Atlético-MG. Ele, hoje, é considerado titular absoluto do setor ofensivo e tem a presença garantida para o ano seguinte.