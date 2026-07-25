Astro do Milan, Rafael Leão utiliza CT do Corinthians para treinos nas férias

O atacante Rafael Leão, um dos principais nomes do Milan e da seleção de Portugal, aproveitou a última sexta-feira (24) para treinar no CT Dr. Joaquim Grava, centro de treinamento do Corinthians. De férias no Brasil, o jogador utilizou a estrutura do clube paulista para manter a preparação física antes do início da próxima temporada europeia.
Além das atividades em campo, o português conversou com o técnico Fernando Diniz à beira de um dos gramados do CT e também encontrou atletas do elenco corintiano durante a visita. A presença do atacante chamou a atenção de funcionários e jogadores que acompanhavam a rotina no centro de treinamento.