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Rafael LeãoRodrigo Coca/Corinthians
Gabriel Marin

Astro do Milan, Rafael Leão utiliza CT do Corinthians para treinos nas férias

R. Leao
Corinthians

Atacante português aproveita período de descanso no Brasil para manter a forma física, conversa com Fernando Diniz e encontra jogadores do elenco alvinegro

O atacante Rafael Leão, um dos principais nomes do Milan e da seleção de Portugal, aproveitou a última sexta-feira (24) para treinar no CT Dr. Joaquim Grava, centro de treinamento do Corinthians. De férias no Brasil, o jogador utilizou a estrutura do clube paulista para manter a preparação física antes do início da próxima temporada europeia.

Além das atividades em campo, o português conversou com o técnico Fernando Diniz à beira de um dos gramados do CT e também encontrou atletas do elenco corintiano durante a visita. A presença do atacante chamou a atenção de funcionários e jogadores que acompanhavam a rotina no centro de treinamento.

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  • Rafael Leão e Fernando DinizRodrigo Coca/Corinthians

    Visita ao Corinthians durante as férias

    Rafael Leão escolheu o Corinthians como base para seguir treinando enquanto desfruta do período de descanso no Brasil. O atacante realizou trabalhos físicos e técnicos nas instalações do CT Dr. Joaquim Grava, uma das principais estruturas de treinamento do futebol brasileiro.

    Durante a passagem pelo local, o camisa 10 do Milan teve um bate-papo com Fernando Diniz, recém-chegado ao comando técnico do Corinthians, e também se reuniu com jogadores do elenco alvinegro. A visita ocorreu de maneira informal e faz parte da programação do atleta para manter o condicionamento antes do retorno à Europa.

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  • AC Milan v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport

    De protagonista na Itália à temporada de oscilações

    Apesar de seguir como um dos principais nomes do Milan, Rafael Leão não atravessa o melhor momento da carreira. O atacante viveu o auge em 2022, quando foi peça fundamental na campanha que encerrou um longo jejum do clube e garantiu o título do Campeonato Italiano.

    Naquela temporada, o português era apontado como uma das grandes estrelas em ascensão do futebol europeu, reunindo velocidade, habilidade e capacidade decisiva nos momentos mais importantes.

    Entretanto, o rendimento caiu nos anos seguintes. Assim como o Milan passou a enfrentar dificuldades para repetir o desempenho que o levou ao título nacional, Leão também apresentou oscilações e deixou de ser a principal referência técnica da equipe italiana.

    A temporada mais recente foi especialmente complicada para o atacante português. Problemas físicos impediram uma sequência maior de partidas e comprometeram seu desempenho ao longo do calendário.

    Ao final da campanha, Rafael Leão somou apenas 31 jogos disputados e marcou 10 gols, números abaixo do que havia produzido em seus melhores anos pelo Milan. O período de férias, aliado aos treinamentos realizados no Brasil, faz parte da preparação para recuperar a melhor condição física antes do início da nova temporada.

  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Participação na Copa do Mundo

    Além da trajetória pelo Milan, Rafael Leão esteve presente na última Copa do Mundo defendendo a seleção de Portugal. O atacante integrou o elenco português durante a competição, mas viu sua equipe ser eliminada pela Espanha nas oitavas de final.

    Agora, enquanto aguarda a reapresentação ao clube italiano, Leão aproveita a estadia no Brasil para manter o ritmo de treinamentos, utilizando a estrutura do Corinthians como parte da preparação para os desafios da próxima temporada.

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