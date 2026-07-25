Astro do Milan, Rafael Leão utiliza CT do Corinthians para treinos nas férias

Apesar de seguir como um dos principais nomes do Milan, Rafael Leão não atravessa o melhor momento da carreira. O atacante viveu o auge em 2022, quando foi peça fundamental na campanha que encerrou um longo jejum do clube e garantiu o título do Campeonato Italiano.

Naquela temporada, o português era apontado como uma das grandes estrelas em ascensão do futebol europeu, reunindo velocidade, habilidade e capacidade decisiva nos momentos mais importantes.

Entretanto, o rendimento caiu nos anos seguintes. Assim como o Milan passou a enfrentar dificuldades para repetir o desempenho que o levou ao título nacional, Leão também apresentou oscilações e deixou de ser a principal referência técnica da equipe italiana.

A temporada mais recente foi especialmente complicada para o atacante português. Problemas físicos impediram uma sequência maior de partidas e comprometeram seu desempenho ao longo do calendário.

Ao final da campanha, Rafael Leão somou apenas 31 jogos disputados e marcou 10 gols, números abaixo do que havia produzido em seus melhores anos pelo Milan. O período de férias, aliado aos treinamentos realizados no Brasil, faz parte da preparação para recuperar a melhor condição física antes do início da nova temporada.