Kane despontou como um dos principais candidatos à Bola de Ouro de 2026, e seus companheiros de clube se mobilizaram em apoio a ele. O Bayern de Munique publicou um vídeo no Instagram no qual seus candidatos finalistas apoiaram o capitão da Inglaterra.

Olise, que também concorre ao prêmio ao lado de Dayot Upamecano, não hesitou quando foi questionado sobre por que Kane deveria levar o troféu, respondendo de forma simples: "Porque ele foi o melhor jogador da temporada passada."

Kane produziu números impressionantes ao longo da campanha, balançando as redes 61 vezes em todas as competições, incluindo 36 na Bundesliga, além de marcar um hat-trick memorável na final da Copa da Alemanha para fortalecer sua candidatura ao principal prêmio individual.