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Astro do Bayern de Munique, Michael Olise discorda de Thierry Henry e apoia Harry Kane para a Bola de Ouro
Vestiário unido atrás de Kane
Kane despontou como um dos principais candidatos à Bola de Ouro de 2026, e seus companheiros de clube se mobilizaram em apoio a ele. O Bayern de Munique publicou um vídeo no Instagram no qual seus candidatos finalistas apoiaram o capitão da Inglaterra.
Olise, que também concorre ao prêmio ao lado de Dayot Upamecano, não hesitou quando foi questionado sobre por que Kane deveria levar o troféu, respondendo de forma simples: "Porque ele foi o melhor jogador da temporada passada."
Kane produziu números impressionantes ao longo da campanha, balançando as redes 61 vezes em todas as competições, incluindo 36 na Bundesliga, além de marcar um hat-trick memorável na final da Copa da Alemanha para fortalecer sua candidatura ao principal prêmio individual.
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Centroavante é elogiado por atitude altruísta
Luis Díaz foi igualmente entusiasmado ao avaliar as qualidades de Kane, destacando que sua influência vai muito além da capacidade de finalização. "Ele faz tudo. [Ele] ataca, defende, [dá assistências]", disse Díaz. "Ele foi um dos maiores artilheiros de todo o mundo na última temporada. Por isso, acho que ele merece. 100%. Ele sempre quer mais, se recusa a se acomodar, e ajuda você, como companheiro de equipe, a evoluir."
Joshua Kimmich fez coro a essas palavras: "Além dos gols, ele é incrivelmente importante para o time. O mais importante é que a equipe vença, e ele sempre quer ajudar com gols. Se já estivermos vencendo por 3 a 0 e ele não estiver marcando, isso não é motivo para ele ficar insatisfeito."
Opiniões divergentes na corrida pela glória
No entanto, o apoio unânime a Kane em Munique contrasta fortemente com o intenso debate em todo o futebol europeu. Henry argumentou recentemente que Mbappé merece o primeiro lugar, ao mesmo tempo em que sugeriu que Olise na verdade teve desempenho superior ao de Kane no cenário doméstico. "Acho que neste ano é um pouco mais complicado... Harry Kane, não sou eu, mas o melhor jogador da Alemanha no ano passado foi Michael Olise",
disse Henry. Com candidatos como Rodri e Lamine Yamal também recebendo forte apoio, o desfecho final segue aberto a uma intensa avaliação subjetiva.
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O que vem a seguir para os candidatos ao prêmio?
Kane buscará manter sua forma arrasadora em campo antes de descobrir seu destino no cenário mundial. A lista de 30 finalistas culminará na entrega do cobiçado troféu em uma gala repleta de estrelas em Londres, em 26 de outubro. O mundo do futebol finalmente saberá em breve se Kane ou Mbappé ficará oficialmente com a Bola de Ouro.
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