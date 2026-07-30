Alejandro Baldé, destaque do Barcelona, garantiu que sua equipe catalã não teme o rival tradicional Real Madrid, após as contratações do time merengue no verão e o retorno do treinador José Mourinho.

Baldé afirmou em declarações publicadas pelo jornal Sport: "O Real Madrid é o Real Madrid, um dos melhores times do mundo, mas temos que nos concentrar em nós mesmos. Se fizermos as coisas da maneira correta, podemos alcançar grandes feitos."

E acrescentou: "Não temos medo do Real Madrid. O futebol se joga entre 11 jogadores contra 11. Quando estamos dentro de campo, os nomes não importam."

Ele destacou: "O Campeonato Espanhol é longo, e nós os enfrentamos em apenas duas partidas. O destino de La Liga depende de nós."

Sobre seus objetivos pessoais na próxima temporada, Baldé comentou: "Meu primeiro objetivo, como acontece todos os anos, é continuar evoluindo e aprendendo. Ainda sou um jogador jovem, tenho apenas 22 anos, e tenho muito espaço para melhorar."

Já no âmbito coletivo, ele explicou: "Tivemos duas temporadas excelentes com Hansi Flick e, no âmbito nacional, ganhamos praticamente tudo nos últimos dois anos. Queremos mais, e desejamos continuar seguindo o mesmo caminho. Temos que continuar sonhando e lutar por todos os títulos."