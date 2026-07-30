Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FC Barcelona v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final First LegGetty Images Sport

Traduzido por

Astro do Barcelona: não temos medo do Real, e posso parar Yamal

La Liga
Barcelona
Real Madrid
L. Yamal
A. Balde
Espanha

Alejandro Baldé, destaque do Barcelona, garantiu que sua equipe catalã não teme o rival tradicional Real Madrid, após as contratações do time merengue no verão e o retorno do treinador José Mourinho.

Baldé afirmou em declarações publicadas pelo jornal Sport: "O Real Madrid é o Real Madrid, um dos melhores times do mundo, mas temos que nos concentrar em nós mesmos. Se fizermos as coisas da maneira correta, podemos alcançar grandes feitos."

E acrescentou: "Não temos medo do Real Madrid. O futebol se joga entre 11 jogadores contra 11. Quando estamos dentro de campo, os nomes não importam."

Ele destacou: "O Campeonato Espanhol é longo, e nós os enfrentamos em apenas duas partidas. O destino de La Liga depende de nós."

Sobre seus objetivos pessoais na próxima temporada, Baldé comentou: "Meu primeiro objetivo, como acontece todos os anos, é continuar evoluindo e aprendendo. Ainda sou um jogador jovem, tenho apenas 22 anos, e tenho muito espaço para melhorar."

Já no âmbito coletivo, ele explicou: "Tivemos duas temporadas excelentes com Hansi Flick e, no âmbito nacional, ganhamos praticamente tudo nos últimos dois anos. Queremos mais, e desejamos continuar seguindo o mesmo caminho. Temos que continuar sonhando e lutar por todos os títulos."

  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Guardiola rejeita a obsessão por conquistar o título da Champions League

    Ao ser questionado se o título da Liga dos Campeões da Europa é o maior objetivo, respondeu: "É evidente que é o título mais importante, e todos querem vencê-lo. É o nosso objetivo, mas não devemos nos tornar obcecados por ele. Precisamos avançar passo a passo, e com o trabalho os resultados virão".

    E acrescentou: "Temos 8 campeões do mundo que voltarão com uma confiança enorme, e temos também um elenco fantástico, como comprovamos ao longo dos últimos anos. Tenho certeza de que grandes coisas nos aguardam".

    Sobre a perda de sua posição de titular no fim da temporada passada, disse: "Preciso recuperar a confiança. Se eu estiver na minha melhor forma física e tiver confiança, sou capaz de ser um dos melhores jogadores na minha posição".

    E acrescentou: "Sei que jogo no Barcelona e que a concorrência é algo natural. É parte do futebol, e se ela vai te tornar melhor, então é algo positivo".

    Sobre sua disputa com João Cancelo, disse: "Ele é um jogador fantástico e possui excelentes qualidades ofensivas. Além disso, é mais velho e mais experiente do que eu, e isso me ajuda porque o considero um exemplo a ser seguido".

    • Publicidade
  • Lamine YamalGetty

    O que Yamal fez é algo insano

    Sobre Lamine Yamal, esclareceu: "Não conversamos muito depois da Copa do Mundo, porque ele ficou 60 dias na concentração da seleção espanhola, e eu deixei ele um pouco tranquilo. Só o parabenizei, e ele está muito feliz. Tornar-se campeão do mundo aos 18 ou 19 anos é uma loucura".

    E acrescentou sobre o talento dele: "O que ele fez aos 19 anos é inacreditável e não vimos algo parecido muitas vezes no mundo do futebol. Se ele quiser e colocar isso como meta, pode se tornar um dos melhores jogadores da história do esporte".

    Já sobre a personalidade dele, disse: "É um dos meus melhores amigos no vestiário. Um rapaz incrível, muito humilde e próximo de todos. Não posso dizer nada além de coisas boas sobre ele".

    E sobre como pará-lo nos treinos, disse rindo: "Sim, dá para pará-lo, embora seja difícil. Jogamos juntos por muitos anos, ele me conhece e eu o conheço".

    Baldé encerrou sua fala abordando o futuro dele com o clube, diante do vínculo por meio de um contrato que se estende até 2028, ao dizer: "O Barcelona é a minha casa, passei 16 anos neste clube, e não penso em partir".

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Amistosos de clubes
Birmingham crest
Birmingham
BIR
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Amistosos de clubes
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO