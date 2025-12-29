Arsenal x Aston Villa: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Arsenal e Aston Villa fazem um confronto direto no topo da Premier League nesta terça-feira (30), no Emirates Stadium, em um duelo que ganhou peso de decisão na corrida pelo título. Líder do campeonato, o Arsenal chega pressionado a sustentar a vantagem mínima que construiu nas últimas rodadas, enquanto o Aston Villa, sensação da temporada, tenta confirmar sua candidatura real ao troféu com mais uma grande atuação fora de casa.

O Arsenal manteve a liderança ao vencer o Brighton por 2 a 1 na última rodada, mas o desempenho voltou a expor um padrão que tem acompanhado o time nas últimas semanas. A equipe de Mikel Arteta cria volume, controla a posse e ocupa o campo ofensivo, porém dependeu novamente de um gol contra para garantir o resultado, repetindo o roteiro visto contra Wolverhampton e Everton. Apesar disso, o retrospecto em casa é forte: são seis vitórias consecutivas no Emirates pela liga e nove triunfos nos últimos dez jogos como mandante. Ainda assim, a derrota recente para o próprio Aston Villa no primeiro turno segue como um alerta, já que os Gunners perderam três dos últimos cinco confrontos diretos contra os Villans.

Do outro lado, o Aston Villa vive o melhor momento de sua história recente. A vitória por 2 a 1 sobre o Chelsea, com dois gols de Ollie Watkins saindo do banco, levou o time à 11ª vitória seguida em todas as competições, igualando um recorde centenário do clube. No recorte da Premier League, são oito triunfos consecutivos, algo que não acontecia desde 1910, consolidando uma recuperação impressionante após um início ruim, quando a equipe chegou a ocupar a zona de rebaixamento. Hoje, o Villa aparece apenas três pontos atrás do Arsenal e chega a Londres confiante, embalado pela capacidade de reagir em jogos difíceis e por um histórico recente positivo no Emirates, onde está invicto nas duas últimas visitas.

Onde assistir a Arsenal x Aston Villa

O duelo entre Arsenal e Aston Villa será transmitido com exclusividade pelo grupo Disney. Enquanto a ESPN 4 apresenta o jogo na TV fechada, o Disney+, serviço de streaming alinhado à emissora, transmite digitalmente. A bola rola às 17h15 (horário de Brasília) deste terça-feira (30).

Como assistir de qualquer lugar com um VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir aos jogos usando seu serviço de streaming habitual. Um VPN, como NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online ao fazer streaming. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL para os melhores VPNs para streaming de esportes.

Horário de Arsenal x Aston Villa

Premier League - Premier League Emirates Stadium

Notícias e prováveis escalações

Notícias do Arsenal

O Arsenal segue administrando problemas defensivos em meio à maratona de jogos. Gabriel Magalhães voltou recentemente após lesão e sua condição física ainda é avaliada para saber se pode começar jogando. Jurrien Timber e Riccardo Calafiori ficaram fora da última partida por conta de problemas físicos, enquanto Ben White e Cristhian Mosquera seguem como baixas confirmadas. Com isso, Arteta pode ser novamente forçado a adaptar peças no setor defensivo. No meio-campo e ataque, a tendência é manter a base, com Martin Odegaard como referência criativa e a expectativa de maior participação de Eberechi Eze, que costuma crescer em jogos no Emirates contra o Villa.

Provável escalação: David Raya, Jurriën Timber, William Saliba, Piero Hincapié, Riccardo Calafiori, Martin Ødegaard, Martín Zubimendi, Declan Rice, Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Leandro Trossard. Técnico: Mikel Arteta.

Notícias do Aston Villa

No Aston Villa, Unai Emery terá desfalques importantes justamente no setor defensivo. Matty Cash e Boubacar Kamara cumprem suspensão após os cartões recebidos contra o Chelsea, o que deve forçar mudanças na lateral direita e no meio-campo. Além deles, Tyrone Mings e Pau Torres seguem fora, assim como Ross Barkley, enquanto Evann Guessand está ausente por compromissos na Copa Africana de Nações. Mesmo assim, o Villa chega com base consolidada e aposta novamente em Ollie Watkins, decisivo no último jogo e com ótimo histórico no Emirates, para tentar repetir o feito do primeiro turno e colocar ainda mais pressão na briga pelo título.

Provável escalação: Emiliano Martínez, Lamare Bogarde, Ezri Konsa, Victor Lindelöf, Ian Maatsen, Amadou Onana, Youri Tielemans, John McGinn, Emiliano Buendía, Morgan Rogers, Ollie Watkins. Técnico: Unai Emery.

Momento das equipes

Retrospecto no confronto direto

Tabela do Campeonato Inglês 2025/26

Links úteis