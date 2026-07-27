Artur Jorge desabafa após derrota e cobra reforços no Cruzeiro: "Estamos curtos"

A derrota do Cruzeiro expôs uma preocupação que já vinha sendo debatida nos bastidores da Toca da Raposa: a necessidade de reforçar o elenco. Após o resultado negativo, o técnico Artur Jorge não escondeu a insatisfação com as opções disponíveis e afirmou que o clube precisa buscar novas peças, principalmente para o setor ofensivo.

O treinador destacou que as ausências de jogadores importantes, somadas às lesões durante a partida, reduziram as alternativas para montar a equipe e impactaram diretamente o desempenho em campo. Gabriel Pec, Gerson e Matheus Pereira foram citados pelo comandante como baixas que fizeram diferença no planejamento.

Além disso, Sinisterra deixou o jogo ainda no primeiro tempo por conta de um incômodo muscular, enquanto Fabrício Bruno também precisou ser substituído na etapa final. Para Artur Jorge, a situação não serve como desculpa para o resultado, mas representa uma realidade que precisa ser enfrentada pelo clube.