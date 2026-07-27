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Gabriel Marin

Artur Jorge desabafa após derrota e cobra reforços no Cruzeiro: "Estamos curtos"

A. Jorge
Cruzeiro

Treinador reconhece limitações do elenco após novas lesões e afirma que Raposa precisa buscar alternativas para aumentar competitividade na temporada

A derrota do Cruzeiro expôs uma preocupação que já vinha sendo debatida nos bastidores da Toca da Raposa: a necessidade de reforçar o elenco. Após o resultado negativo, o técnico Artur Jorge não escondeu a insatisfação com as opções disponíveis e afirmou que o clube precisa buscar novas peças, principalmente para o setor ofensivo.

O treinador destacou que as ausências de jogadores importantes, somadas às lesões durante a partida, reduziram as alternativas para montar a equipe e impactaram diretamente o desempenho em campo. Gabriel Pec, Gerson e Matheus Pereira foram citados pelo comandante como baixas que fizeram diferença no planejamento.

Além disso, Sinisterra deixou o jogo ainda no primeiro tempo por conta de um incômodo muscular, enquanto Fabrício Bruno também precisou ser substituído na etapa final. Para Artur Jorge, a situação não serve como desculpa para o resultado, mas representa uma realidade que precisa ser enfrentada pelo clube.

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  • Gabriel Pec - CruzeiroLucas Bubols / Cruzeiro

    Lesões diminuem opções e deixam Cruzeiro "menos competitivo"

    Durante a coletiva, Artur Jorge explicou que o cenário encontrado durante a partida dificultou as escolhas da comissão técnica. Com jogadores importantes fora e duas substituições realizadas por problemas físicos, o treinador avaliou que o Cruzeiro perdeu alternativas para mudar o rumo do confronto.

    "Tenho minha realidade e minhas expectativas. Hoje tivemos jogadores ausentes e importantes (Gerson e Matheus Pereira). Acrescento o Pec também. O próprio jogo nos levou para uma situação de ter duas substituições por lesão. Tivemos Sinisterra e o Fabrício (Bruno) que pediu para sair".

    O comandante fez questão de afirmar que as baixas não podem ser usadas como justificativa, mas ressaltou o impacto que elas tiveram na competitividade da equipe.

    "Não servirá nunca de desculpa. Mas é uma realidade. Ficamos menos competitivos. Tivemos menos opções e soluções".

    A preocupação aumenta principalmente pelo setor ofensivo, onde o Cruzeiro perdeu alternativas importantes em um momento decisivo da temporada.

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    Artur Jorge reforça pedido por contratações

    O treinador voltou a destacar que o clube precisa aumentar o número de opções no elenco para conseguir manter o nível de desempenho esperado. Segundo Artur Jorge, a chegada de reforços se tornou ainda mais necessária diante das recentes baixas.

    "Se queremos aumentar expectativas, temos que reforçar nossa realidade. Caso do Pec que contratamos e não tivemos mais de 70 minutos com ele. Com Sinisterra, vamos avaliar a gravidade. São fatos novos. Estamos curtos. Isso é um fato".

    A declaração evidencia a preocupação da comissão técnica com a profundidade do grupo. Para Artur Jorge, a atual estrutura do elenco não oferece a quantidade de soluções necessárias para enfrentar uma sequência de jogos de alto nível.

  • imago-sport-1029309033.jpgSports Press Photo

    Mercado é desafio para a diretoria celeste

    Apesar da cobrança, Artur Jorge reconheceu que encontrar jogadores disponíveis no mercado não é uma tarefa simples, principalmente pelo investimento necessário para contratar atletas que possam chegar e elevar o nível da equipe.

    O treinador afirmou que o Cruzeiro precisa avaliar cuidadosamente as oportunidades antes de realizar novos movimentos.

    "Nessa altura não é fácil, pelo investimento, encontrar jogadores que possam vir. Janela de oportunidade que temos que avaliar e perceber até onde podemos ir".

    Segundo o técnico, a busca por reforços não deve ser feita de maneira precipitada, mas precisa considerar a necessidade atual do elenco.

    "Não é bem ou mal. Não será um problema que vamos criar aqui dentro, mas temos necessidade nessa altura face às baixas".

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  • imago-sport-1075340293.jpgSports Press Photo

    Cruzeiro busca equilíbrio entre expectativas e realidade

    Artur Jorge também destacou que as expectativas criadas em torno do Cruzeiro precisam estar alinhadas com a realidade do elenco. O treinador reconhece a ambição do clube, mas entende que a equipe necessita de mais alternativas para sustentar seus objetivos.

    Com uma temporada marcada por cobranças e metas elevadas, a diretoria celeste terá o desafio de encontrar soluções no mercado enquanto acompanha a recuperação dos jogadores lesionados. Para o treinador, o momento exige planejamento e reforços pontuais para que o Cruzeiro mantenha sua competitividade até o fim do ano.

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