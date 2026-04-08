Arthur Okonkwo, do Wrexham, muda de seleção, passando da Inglaterra para a Nigéria

A diretoria da seleção nacional vê o jogador formado na base do Arsenal como um concorrente de grande potencial para o atual goleiro titular, Stanley Nwabali, com o objetivo de criar um ambiente mais competitivo dentro do grupo.

Ao comentar sobre a contratação e o valor a longo prazo do compromisso do goleiro, o diretor de comunicações da Federação Nigeriana de Futebol (NFF), Dr. Ademola Olajire, disse à ESPN: “A NFF fica sempre entusiasmada por ter mais um bom jogador se comprometendo com a Nigéria e oferecendo uma opção para uma posição específica. Arthur Okonkwo é uma promessa e acreditamos que a comissão técnica está muito satisfeita por ter mais uma opção no setor de goleiros.”