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Arthur Okonkwo, do Wrexham, muda de seleção, passando da Inglaterra para a Nigéria
Um impulso para as Super Águias
A contratação do goleiro representa uma grande conquista para as autoridades nigerianas, que buscam reforçar suas opções entre os postes para o próximo ciclo internacional. Embora tenha passado pelas categorias de base da seleção inglesa, da Sub-16 à Sub-18, a origem de Okonkwo possibilitou essa mudança de status de grande repercussão. Essa transição ocorre em um momento crucial para a Nigéria, que atualmente passa por uma significativa reformulação do elenco após um período de resultados abaixo do esperado no cenário continental.
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Aquisição estratégica
A diretoria da seleção nacional vê o jogador formado na base do Arsenal como um concorrente de grande potencial para o atual goleiro titular, Stanley Nwabali, com o objetivo de criar um ambiente mais competitivo dentro do grupo.
Ao comentar sobre a contratação e o valor a longo prazo do compromisso do goleiro, o diretor de comunicações da Federação Nigeriana de Futebol (NFF), Dr. Ademola Olajire, disse à ESPN: “A NFF fica sempre entusiasmada por ter mais um bom jogador se comprometendo com a Nigéria e oferecendo uma opção para uma posição específica. Arthur Okonkwo é uma promessa e acreditamos que a comissão técnica está muito satisfeita por ter mais uma opção no setor de goleiros.”
Desempenho no campeonato
No cenário nacional, Okonkwo tem sido uma peça fundamental na notável ascensão do Wrexham na tabela do Campeonato Inglês, mantendo a baliza invicta em 10 partidas das 38 que disputou nesta temporada. Sua confiabilidade tem sido essencial para manter os Red Dragons a apenas dois pontos das vagas para os play-offs, enquanto buscam uma histórica promoção para a Premier League. Apesar das exigências físicas da segunda divisão, suas atuações individuais lhe renderam a reputação de um dos jovens talentos mais consistentes da liga.
Próximos jogos
O goleiro enfrenta um confronto decisivo do campeonato fora de casa contra o Birmingham City neste domingo, partida que pode definir as chances do Wrexham de ficar entre os seis primeiros. Além das obrigações com o clube, Okonkwo pode estrear pela Nigéria na Unity Cup, em Londres, com as Super Águias enfrentando a Índia no The Valley no dia 26 de maio. Este torneio antecede uma importante janela de jogos internacionais em junho, quando a Nigéria viajará a Varsóvia para um amistoso contra a Polônia.