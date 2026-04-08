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FBL-ENG-FACUP-WREXHAM-NOTTINGHAM FORESTAFP
Adhe Makayasa

Traduzido por

Arthur Okonkwo, do Wrexham, muda de seleção, passando da Inglaterra para a Nigéria

A. Okonkwo
Nigéria
Inglaterra
Wrexham
Championship

A Federação Nigeriana de Futebol conseguiu garantir a convocação internacional do goleiro do Wrexham, Arthur Okonkwo, após uma mudança formal de nacionalidade da Inglaterra. O londrino de 24 anos está agora apto a representar as Super Águias na seleção principal, depois de ter sido convocado pelos Três Leões ainda na adolescência.

  • Um impulso para as Super Águias

    A contratação do goleiro representa uma grande conquista para as autoridades nigerianas, que buscam reforçar suas opções entre os postes para o próximo ciclo internacional. Embora tenha passado pelas categorias de base da seleção inglesa, da Sub-16 à Sub-18, a origem de Okonkwo possibilitou essa mudança de status de grande repercussão. Essa transição ocorre em um momento crucial para a Nigéria, que atualmente passa por uma significativa reformulação do elenco após um período de resultados abaixo do esperado no cenário continental.

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  • Wrexham AFC v Hull City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Aquisição estratégica

    A diretoria da seleção nacional vê o jogador formado na base do Arsenal como um concorrente de grande potencial para o atual goleiro titular, Stanley Nwabali, com o objetivo de criar um ambiente mais competitivo dentro do grupo.

    Ao comentar sobre a contratação e o valor a longo prazo do compromisso do goleiro, o diretor de comunicações da Federação Nigeriana de Futebol (NFF), Dr. Ademola Olajire, disse à ESPN: “A NFF fica sempre entusiasmada por ter mais um bom jogador se comprometendo com a Nigéria e oferecendo uma opção para uma posição específica. Arthur Okonkwo é uma promessa e acreditamos que a comissão técnica está muito satisfeita por ter mais uma opção no setor de goleiros.”

  • Desempenho no campeonato

    No cenário nacional, Okonkwo tem sido uma peça fundamental na notável ascensão do Wrexham na tabela do Campeonato Inglês, mantendo a baliza invicta em 10 partidas das 38 que disputou nesta temporada. Sua confiabilidade tem sido essencial para manter os Red Dragons a apenas dois pontos das vagas para os play-offs, enquanto buscam uma histórica promoção para a Premier League. Apesar das exigências físicas da segunda divisão, suas atuações individuais lhe renderam a reputação de um dos jovens talentos mais consistentes da liga.

  • Próximos jogos

    O goleiro enfrenta um confronto decisivo do campeonato fora de casa contra o Birmingham City neste domingo, partida que pode definir as chances do Wrexham de ficar entre os seis primeiros. Além das obrigações com o clube, Okonkwo pode estrear pela Nigéria na Unity Cup, em Londres, com as Super Águias enfrentando a Índia no The Valley no dia 26 de maio. Este torneio antecede uma importante janela de jogos internacionais em junho, quando a Nigéria viajará a Varsóvia para um amistoso contra a Polônia.