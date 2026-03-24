Arsenal: problema grave e longa ausência para Eberechi Eze: ele corre o risco de ficar um mês e meio fora dos gramados

Segundo a BBC, Eze deverá ficar afastado dos gramados por um período entre quatro e seis semanas, após sofrer uma lesão na panturrilha na vitória na Liga dos Campeões contra o Bayer Leverkusen.





O jogador de 27 anos perdeu a final da Carabao Cup, disputada no domingo e vencida por 2 a 0 pelo Manchester City, e foi excluído da convocação para a seleção nacional. O técnico do Arsenal, Arteta, aguarda os resultados definitivos dos exames, mas o prazo representa um duro golpe para os Gunners, que disputam o título da Premier League, da Liga dos Campeões e da FA Cup.





No entanto, o retorno iminente do capitão Martin Odegaard, após um mês de afastamento devido a uma lesão no joelho, ajudará a aliviar a pressão no meio-campo.