O meia-atacante de 27 anos ficará afastado dos gramados por pelo menos um mês após sofrer uma grave lesão na panturrilha em um momento crucial da temporada, o que representa um duro golpe para a equipe de Mikel Arteta diante de um calendário bastante exigente.
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Arsenal: problema grave e longa ausência para Eberechi Eze: ele corre o risco de ficar um mês e meio fora dos gramados
FALTA MAIS DE UM MÊS
Segundo a BBC, Eze deverá ficar afastado dos gramados por um período entre quatro e seis semanas, após sofrer uma lesão na panturrilha na vitória na Liga dos Campeões contra o Bayer Leverkusen.
O jogador de 27 anos perdeu a final da Carabao Cup, disputada no domingo e vencida por 2 a 0 pelo Manchester City, e foi excluído da convocação para a seleção nacional. O técnico do Arsenal, Arteta, aguarda os resultados definitivos dos exames, mas o prazo representa um duro golpe para os Gunners, que disputam o título da Premier League, da Liga dos Campeões e da FA Cup.
No entanto, o retorno iminente do capitão Martin Odegaard, após um mês de afastamento devido a uma lesão no joelho, ajudará a aliviar a pressão no meio-campo.
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EZE FUNDAMENTAL
A ausência do meio-campista ofensivo será profundamente sentida, dada a sua imensa contribuição nesta temporada. Antes deste contratempo, Eze havia disputado 43 partidas em todas as competições nesta temporada, incluindo duas pelo Crystal Palace antes de sua transferência no final de agosto. Seu saldo inclui nove gols e seis assistências com os Gunners, o que o torna um pilar do ataque. Ele tem sido particularmente decisivo na Premier League, onde disputou 26 partidas, marcando seis gols e dando duas assistências. Na Europa, ele já marcou um gol e deu duas assistências em nove partidas da Liga dos Campeões nesta temporada.
BARNES CONFIRMADO NA SELEÇÃO
Devido à indisponibilidade do craque do Arsenal, o técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, convocou imediatamente o ponta do Newcastle, Harvey Barnes, para substituí-lo na concentração dos Três Leões. O jogador de 28 anos está em excelente forma, tendo marcado 14 gols em todas as competições nesta temporada. Esta convocação de última hora põe fim a um exílio da seleção que durou quase seis anos para o atacante. Além disso, a convocação também acaba com as especulações sobre sua elegibilidade para ser convocado para jogar pela Escócia.
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ARSENAL, E AGORA?
Arteta agora precisa enfrentar um calendário exigente sem seu craque. O líder da tabela está atualmente na ponta da classificação com 70 pontos, nove à frente do Manchester City, que, no entanto, tem um jogo a menos.
Após a pausa para os jogos das seleções, os Gunners retomarão sua busca pelo triplo com as quartas de final da FA Cup em Southampton, no dia 4 de abril. Apenas três dias depois, haverá a viagem para enfrentar o Sporting Lisboa na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Por fim, no dia 19 de abril, está programado também o confronto direto decisivo na Premier League contra os comandados de Pep Guardiola, o que significa que a profundidade do elenco será posta à prova durante este final de temporada crucial.