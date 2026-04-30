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Arsenal é instado a se desfazer do “péssimo” Martin Odegaard, enquanto novo capitão é sugerido
O'Hara critica o desempenho "péssimo" de Odegaard
Odegaard, que tem enfrentado problemas físicos ao longo da temporada, foi substituído antes dos 60 minutos no Metropolitano, o que levou O’Hara a questionar sua adequação a longo prazo para a equipe de Mikel Arteta.
O’Hara não mediu palavras ao avaliar a contribuição do jogador de 27 anos. “Na temporada passada ele também não foi muito bem”, disse O’Hara àtalkSPORT. “Ele tem sido péssimo nesta temporada; ser arrastado na semifinal da Liga dos Campeões quando se é o capitão nunca é uma boa imagem.”
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Preocupações com a preparação física e a liderança
As questões em torno de Odegaard não se limitam ao seu desempenho em campo. Problemas persistentes no joelho têm atormentado o meio-campista ao longo da temporada 2025-26, limitando-o a apenas 19 partidas como titular entre a Premier League e a Liga dos Campeões. Essa falta de disponibilidade despertou preocupações, especialmente em sua terra natal, a Noruega, onde há receios de que o meia ainda esteja prejudicado pela lesão que o deixou fora de ação durante boa parte da campanha nacional.
O’Hara acredita que esses fatores combinados significam que Arteta deve procurar em outro lugar por uma centelha criativa na próxima janela de transferências. “Acredito que o Arsenal talvez esteja se distanciando de Odegaard. Talvez eles precisem procurar um jogador que possa chegar e ser aquele talismã. Quando [Eberechi] Eze entrou hoje à noite, ele ficava perdendo a posse de bola. Ele fez algumas coisas boas, mas será que ele é a estrela mundial na posição de camisa 10 do Arsenal? Não tenho certeza. Mas Odegaard precisa melhorar seu jogo. Ele precisa se esforçar mais, porque vai acabar caindo na hierarquia. Não acho que ele possa continuar sendo o capitão.”
Rice é apontada como a sucessora natural
Caso os Gunners sigam o conselho de O’Hara e decidam transferir Odegaard, surge naturalmente a questão de quem deve liderar a equipe. Para o ex-zagueiro do Chelsea Jason Cundy, a resposta já está dentro do elenco. Declan Rice, que tem se destacado desde sua transferência do West Ham, é visto como o líder natural em potencial tanto para o clube quanto para a seleção.
“Ele nunca vai chamar a atenção por fazer dribles ou mandar uma bola no ângulo, correndo 30 metros. Ele não é esse tipo de jogador. O que ele é, defensivamente, é um monstro”, disse Cundy na talkSPORT. “Quando ele avança, ele carrega o time. Ele é brilhante no controle da bola. Acho que ele será o próximo capitão da Inglaterra e acho que será o próximo capitão do Arsenal.”
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E agora?
Embora Odegaard tenha sido uma figura central no projeto de Arteta até o momento, sua incapacidade de fazer a diferença em jogos decisivos nesta temporada levou a especulações de que o clube precisa de uma presença mais marcante na posição de camisa 10. Com a segunda partida contra o Atlético se aproximando, a pressão recairá sobre o capitão para provar que seus críticos estão errados.