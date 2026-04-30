Arsenal é instado a se desfazer do “péssimo” Martin Odegaard, enquanto novo capitão é sugerido

As questões em torno de Odegaard não se limitam ao seu desempenho em campo. Problemas persistentes no joelho têm atormentado o meio-campista ao longo da temporada 2025-26, limitando-o a apenas 19 partidas como titular entre a Premier League e a Liga dos Campeões. Essa falta de disponibilidade despertou preocupações, especialmente em sua terra natal, a Noruega, onde há receios de que o meia ainda esteja prejudicado pela lesão que o deixou fora de ação durante boa parte da campanha nacional.

O’Hara acredita que esses fatores combinados significam que Arteta deve procurar em outro lugar por uma centelha criativa na próxima janela de transferências. “Acredito que o Arsenal talvez esteja se distanciando de Odegaard. Talvez eles precisem procurar um jogador que possa chegar e ser aquele talismã. Quando [Eberechi] Eze entrou hoje à noite, ele ficava perdendo a posse de bola. Ele fez algumas coisas boas, mas será que ele é a estrela mundial na posição de camisa 10 do Arsenal? Não tenho certeza. Mas Odegaard precisa melhorar seu jogo. Ele precisa se esforçar mais, porque vai acabar caindo na hierarquia. Não acho que ele possa continuar sendo o capitão.”