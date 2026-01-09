+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Arsenal Liverpool Winners Losers GFXGOAL
Sean Walsh

Arne Slot mostra que pode mudar a sina do Liverpool, e Viktor Gyokeres tem novo jogo para merecer virar reserva do Arsenal

O mundo assistiu ao Arsenal receber o Liverpool em um jogo que poderia marcar a virada no futebol inglês na noite de quinta-feira. Os líderes da Premier League tiveram a chance de ampliar sua vantagem na liderança da tabela para oito pontos, enquanto os atuais campeões, em má fase, lutavam por uma vaga na Liga dos Campeões. Mas a partida não correspondeu às expectativas.

O Emirates Stadium foi palco de fogos de artifício e uma espécie de mosaico antes do pontapé inicial, e esse foi o ponto alto da noite. O Liverpool esteve mais perto de marcar quando Conor Bradley acertou o travessão no primeiro tempo, em um jogo que terminou em um 0 a 0 completamente esquecível .

Um ponto para cada lado foi provavelmente o resultado justo, com ambas as equipes defendendo bem, mas com pouco destaques quando a bola chegava ao terço final do campo. A partida terminou oficialmente empatada, mas isso não significa que todos foram para casa igualmente satisfeitos. 

A GOAL analisa os vencedores e perdedores do Emirates Stadium...

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-LIVERPOOLAFP

    PERDEDOR: Mikel Arteta

    Olha, os torcedores do Arsenal protegem Mikel Arteta, e com razão. Às vezes, ele recebe críticas injustificadas, considerando o trabalho que fez . Será que ele deveria mesmo ser um "perdedor" depois que seu time abriu seis pontos de vantagem na liderança?

    Com contexto, sim. Desculpem, torcedores do Arsenal. Assim como aconteceu na visita do Aston Villa há duas semanas, esta era uma grande oportunidade para o Arsenal mostrar sua força. O Liverpool está em completo desordem e sua coroa está escapando por entre os dedos. Esta era a chance dos Gunners conquistá-la.

    Neste momento, o Arsenal continua sendo o melhor time da Inglaterra e da Europa, mas suas deficiências vieram à tona na noite de quinta-feira. Eles ainda não conseguem superar adversários de elite em jogadas trabalhadas, sua torcida nervosa em casa pode se voltar contra eles com muita facilidade e é difícil de assistir quando as bolas paradas não aliviam a pressão para marcar gols.

    Isso pode muito bem se revelar apenas um obstáculo no caminho até o final da temporada, embora ainda seja algo para Arteta digerir e para o qual ele precise encontrar soluções. Ele tem se manifestado abertamente sobre a necessidade de reforçar o elenco no mercado de transferências de janeiro , e essa atuação pode apenas reforçar a visão de que soluções externas são necessárias.

  • Arsenal v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    VENCEDOR: Arne Slot

    Por outro lado, é justo dizer que o técnico campeão da Premier League que lutou para conseguir um empate sem gols, mesmo estando 14 pontos atrás do líder, é um "vencedor"? Sim, e aqui está o porquê.

    Tem sido uma temporada absurdamente difícil para o Liverpool, não há como negar. Mesmo com essa sequência de 10 jogos sem derrota, o time raramente impressionou ou mostrou domínio. O Arsenal é claramente uma equipe melhor no momento, então uma boa atuação dos Reds poderia ter sido mais importante do que uma simples vitória conquistada na base da sorte.

    Arne Slot conseguiu impedir o Arsenal de marcar em dois jogos nesta temporada. Essas são as únicas partidas em que os Gunners passaram em branco. É também mais uma partida sem gols contra um adversário de ponta, com Real Madrid, Inter de Milão e Aston Villa também sem conseguir marcar contra esta versão do Liverpool. O holandês pode ter levado a sério as acusações de que seu time se tornou "chato" , mas pelo menos eles parecem competentes novamente.

    Em declarações após a partida, Dominik Szoboszlai reafirmou o que havia dito antes do jogo: o Liverpool é campeão por um motivo . "Enfrentamos uma equipe incrível. Mostramos novamente por que nos tornamos campeões na temporada passada", disse Szoboszlai. "Este foi um passo à frente depois das últimas semanas e, sim, mostramos novamente contra um time que está no topo da tabela que podemos competir. Precisamos levar isso conosco para as próximas semanas."

    Se o resto do elenco compartilhar dessa confiança, Slot certamente poderá dar a volta por cima nesta temporada. Talvez não na defesa do título, mas certamente na Copa da Inglaterra ou na Liga dos Campeões.

  • Arsenal v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: Viktor Gyokeres

    Chegou a hora de termos essa conversa. Nós, da GOAL,já tínhamos previsto antes da partida que o dia do julgamento estava chegando para Viktor Gyokeres. Ele não estava preparado para isso.

    A defesa do Liverpool não é nem de longe tão temível quanto era há uns seis meses. Toda semana, Jamie Carragher mal pode esperar para entrar no estúdio da Sky Sports ou da CBS para massacrar Ibrahima Konaté. Virgil van Dijk já passou do auge. Mesmo assim, Gyokeres não conseguiu nem o mínimo necessário para manter a defesa ocupada e permitir que outros jogadores entrassem em campo.

    O Arsenal desperdiçou várias oportunidades no primeiro tempo, com diversos cruzamentos e passes rasteiros que não encontraram um camisa 9 disposto a convertê-los. Embora Gyokeres não tenha sido vaiado ou odiado quando finalmente foi substituído aos 64 minutos, a maior ovação da noite foi para seu substituto, Gabriel Jesus.

    Gyokeres não conseguiu sequer um chute ao gol em nenhum dos dois jogos contra o Liverpool esta temporada, tendo registado na quinta-feira o seu pior registo pessoal com apenas oito toques na bola com a camisa do Arsenal. Poderíamos perdoar a falta de presença do Liverpool na área, já que não tinham um avançado de ofício disponível, então qual foi a desculpa dos anfitriões?

    Não importa se é Jesus, o Kai Havertz que está de volta ou o improvisado Mikel Merino - alguém precisa ser o centroavante do Arsenal.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-LIVERPOOLAFP

    PERDEDOR: Conor Bradley

    Não é a primeira vez nesta temporada que o Liverpool vê uma estrela ter suas asas cortadas justamente quando estava decolando. Alexander Isak fraturou a perna ao marcar contra o Tottenham no mês passado, e agora Conor Bradley enfrenta um longo período afastado após sofrer uma lesão discreta nos acréscimos do segundo tempo.

    O lateral-direito vinha apresentando atuações promissoras e até empolgantes ultimamente, que muitas vezes representavam o lado positivo da atuação morna do Liverpool nessas partidas, e sofreu uma lesão em um momento péssimo.

    A participação de Bradley pela Irlanda do Norte na repescagem para a Copa do Mundo em março está em dúvida, e o Liverpool já está com poucos jogadores em todas as posições. A última coisa que qualquer um dos envolvidos precisava era vê-lo sair de maca.

    Houve também a questão de Gabriel Martinelli, que agravou a situação ao deixar a bola cair em cima de Bradley e tentar tirá-lo de campo rolando, pensando que estava apenas ganhando tempo. Slot minimizou a gravidade do incidente com bastante tolerância, insistindo que não se podia esperar que Martinelli pensasse com clareza em uma situação de alta pressão e que o jogo agora é tão regido por artimanhas que essa foi uma suposição natural para o brasileiro.

  • Manchester City v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    VENCEDOR: Man City

    O Manchester City conseguiu assustar o Arsenal antes do período festivo. Depois de um início de temporada ruim e de estender a estranha fase de 2024/25 para esta campanha, o time parecia caminhar para mais um ano de relativa mediocridade, mas uma sequência de oito vitórias em nove jogos após a derrota para o Aston Villa em outubro os recolocou na disputa pelo título.

    Quase perderam tudo. Normalmente, o City de Pep Guardiola entrava em sequências de vitórias que pareciam intermináveis. Se havia algum tropeço, geralmente durava apenas uma partida, no máximo duas. Este não é o City formidável de antigamente. Se tivessem a mesma fome de títulos, não teriam empatado três jogos seguidos contra o Sunderland, um Chelsea sem técnico e o Brighton. O Arsenal agora tem apenas seis pontos de vantagem, mas o City tem sorte de essa diferença não ser maior e de ter recebido um alívio do Liverpool.

    O City deve dar uma mãozinha a Erling Haaland no ataque graças à contratação de Antoine Semenyo, o terceiro maior artilheiro da Premier League nesta temporada, atrás do norueguês e de Igor Thiago, do Brentford. A defesa do time está longe de ser tão sólida quanto a do Arsenal, mas talvez eles consigam marcar mais gols que os Gunners e reconquistar o título. Talvez. É uma possibilidade remota, mas pelo menos existe.

  • Manchester United v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: Chelsea & Man Utd

    Se este foi realmente um ponto de virada para o Liverpool, então são notícias terríveis para o resto dos times que lutam por uma vaga na Liga dos Campeões. No último mês, Chelsea e Manchester United, em particular, desperdiçaram pontos desnecessários na busca pelas quatro primeiras posições.

    Os Reds contaram um pouco com a sorte para manter sua sequência invicta, mas se eles realmente passarem a agir como a soma de suas partes, não terão muito com o que se preocupar com as equipes abaixo deles na tabela, que mal conseguem emendar duas vitórias seguidas, quanto mais as cinco que alguns buscam para cortar o cabelo.

    O ano começou com uma crise assolando Chelsea e United. Liam Rosenior está no cargo, pelo que a diretoria insiste ser um contrato de longo prazo, enquanto ninguém sabe o que o futuro reserva para o Old Trafford. Tudo o que o Liverpool precisa fazer é manter um nível estável e logo estará de olho em times como City e Aston Villa.

