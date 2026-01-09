Arne Slot mostra que pode mudar a sina do Liverpool, e Viktor Gyokeres tem novo jogo para merecer virar reserva do Arsenal

Por outro lado, é justo dizer que o técnico campeão da Premier League que lutou para conseguir um empate sem gols, mesmo estando 14 pontos atrás do líder, é um "vencedor"? Sim, e aqui está o porquê.

Tem sido uma temporada absurdamente difícil para o Liverpool, não há como negar. Mesmo com essa sequência de 10 jogos sem derrota, o time raramente impressionou ou mostrou domínio. O Arsenal é claramente uma equipe melhor no momento, então uma boa atuação dos Reds poderia ter sido mais importante do que uma simples vitória conquistada na base da sorte.

Arne Slot conseguiu impedir o Arsenal de marcar em dois jogos nesta temporada. Essas são as únicas partidas em que os Gunners passaram em branco. É também mais uma partida sem gols contra um adversário de ponta, com Real Madrid, Inter de Milão e Aston Villa também sem conseguir marcar contra esta versão do Liverpool. O holandês pode ter levado a sério as acusações de que seu time se tornou "chato" , mas pelo menos eles parecem competentes novamente.

Em declarações após a partida, Dominik Szoboszlai reafirmou o que havia dito antes do jogo: o Liverpool é campeão por um motivo . "Enfrentamos uma equipe incrível. Mostramos novamente por que nos tornamos campeões na temporada passada", disse Szoboszlai. "Este foi um passo à frente depois das últimas semanas e, sim, mostramos novamente contra um time que está no topo da tabela que podemos competir. Precisamos levar isso conosco para as próximas semanas."

Se o resto do elenco compartilhar dessa confiança, Slot certamente poderá dar a volta por cima nesta temporada. Talvez não na defesa do título, mas certamente na Copa da Inglaterra ou na Liga dos Campeões.