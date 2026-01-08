+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Viktor Gyokeres segue devendo no Arsenal e precisa subir de nível para não sofrer com a concorrência de Gabriel Jesus e Kai Havertz

O jogo do Arsenal contra o Liverpool será disputado em um horário exclusivo nesta rodada do meio de semana da Premier League. A partida receberá visibilidade máxima tanto nacional quanto internacionalmente. Não haverá esconderijo para nenhum jogador que entrar em campo no Emirates Stadium na quinta-feira, principalmente Viktor Gyokeres, a principal contratação do Arsenal nesta janela de transferências.

Houve grande alarde quando a transferência inicial de Gyokeres por 55 milhões de libras (aproximadamente R$ 400 milhões) do Sporting foi concretizada em julho passado. Não era segredo que o Arsenal estava à procura de um novo centroavante, e o clube optou por trazer Gyokeres em vez de Benjamin Sesko do RB Leipzig, que mais tarde se juntaria ao Manchester United.

Gyokeres correspondeu às expectativas? Bem, não exatamente. No Início de temporada em que todos os torcedores do Arsenal faziam sua comemoração característica com a máscara a qualquer oportunidade parece ter ficado para trás. A boa notícia para Mikel Arteta é que isso quase não afetou a temporada até agora, com o time na liderança tanto da Premier League quanto da Liga dos Campeões.

Mas há uma crescente sensação de que Gyokeres já é dispensável, seja pelas outras opções de ataque do Arsenal, seja porque seu preço final está longe de ser proibitivo caso o clube queira voltar ao mercado em busca de outro atacante. Nos dias de hoje, clubes de elite consideram um jogador de 55 milhões de libras apenas uma opção reserva.

Gyokeres está em uma necessidade desesperada de seu grande momento na Premier League para manter os céticos afastados. Em teoria, ele deveria aproveitar para se sobressair contra essa frágil defesa do Liverpool.

    Gols em apenas cinco jogos

    Os 97 gols de Gyokeres em 102 jogos pelo Sporting provavelmente levaram o Arsenal a acreditar que, no pior dos casos, ele não teria dificuldades para balançar as redes nesta temporada. Além disso, ele já tinha experiência na Inglaterra, tendo atuado pelo Coventry City, onde brilhou na Championship e ficou a um pênalti do acesso à Premier League em seu último ano com os Sky Blues. Provavelmente havia uma teoria de que, contanto que ele estivesse bem posicionado, as jogadas de ataque e a criatividade do Arsenal o encontrariam.

    Mas não foi esse o caso. Gyokeres passou em branco em 18 dos seus 23 jogos pelo Arsenal até o momento. Dois dos seus sete gols foram de pênalti. Incrivelmente, ele ainda é o artilheiro do time, empatado em 1 a 1, tanto na Premier League quanto em todas as competições, embora isso se deva mais à força do elenco e à eficiência nas bolas paradas, distribuindo a bola por todo o plantel – 15 jogadores diferentes marcaram, e o Arsenal ainda se beneficiou de quatro gols contra.

    Dadas as expectativas estabelecidas para Gyokeres, ele ficou em sexto lugar na lista dos 11 reforços mais decepcionantes da Premier League feita pela GOAL até agora nesta temporada. Não o descartamos completamente, mas ele ainda não nos deu motivos para ficarmos muito impressionados.

    Gary Lineker, um dos melhores atacantes que a Inglaterra já produziu, acredita que Gyokeres precisa se envolver mais no jogo sem a bola para melhorar tanto seu número de gols quanto sua importância para a equipe, e aconselha o sueco a seguir o exemplo de Dominic Calvert-Lewin, que está em ótima fase .

    "Tenho observado ele atentamente nas últimas semanas e acho que ele é como a maioria dos atacantes: espera para ver para onde a bola vai, espera até que ela seja cruzada e então ataca o espaço", disse Lineker sobre Gyokeres no podcast The Rest Is Football . "É isso que os zagueiros fazem. Como atacante, você tem que arriscar e tentar prever para onde a bola vai e partir para o ataque bem na hora do cruzamento. Assim, você se antecipa ao zagueiro e, muitas vezes, a bola não vai para lá, mas não o vejo fazendo isso com muita frequência."

    "Dominic Calvert-Lewin deu um exemplo perfeito de como fazer isso no gol do Leeds contra o Sunderland, perfeito. Ele não esperou para ver para onde a bola ia. Ele pensou: 'Certo, me desmarquei e então ele disparou em direção ao primeiro poste, torcendo para que a bola fosse cruzada para lá, e foi'. Não vejo isso com muita frequência do Gyokeres atualmente; os jogadores que marcam muitos gols fazem isso. Sabe, [Erling] Haaland, [Harry] Kane, [Robert] Lewandowski, eles sabem como fazer esse tipo de movimento para esses espaços. É algo que se pode aprender? Sempre achei que sim, porque na verdade é senso comum, é a lei da probabilidade quando você pensa bem."

    Reprovado no teste de visão

    Além dos números, Gyokeres não parece ser um jogador típico do Arsenal. Poderia desculpar seu estilo bruto e comportamento de capanga sombrio se ele estivesse marcando gols aos montes. No entanto, ele parece estar um pouco perdido.

    Pode-se argumentar que a melhor fase do Arsenal na temporada ocorreu quando Gyokeres estava lesionado e retornando à plena forma física, com os Gunners goleando o rival Tottenham e, em seguida, derrotando o Bayern de Munique, outro candidato à Liga dos Campeões, em novembro. É verdade que a amostra é pequena, então é impossível afirmar se a ausência de Gyokeres foi crucial para essa sequência, mas a imagem de qualquer suposta correlação não é favorável a ele.

    Gyokeres é incrivelmente forte, e as várias fotos dele pela internet sem camisa provam que ele está em forma. No entanto, isso não se traduz particularmente bem para o campo, com o ex-astro do Arsenal e compatriota sueco Stefan Schwarz sugerindo que o atacante talvez precise perder peso para recuperar sua melhor forma.

    "Às vezes, o cachorro que late mais alto não é sempre o mais forte. Acho que é apenas os jogadores na Premier League. Eles são jogadores mais poderosos, jogadores mais rápidos. Os atacantes sempre serão contados pelos gols que estão marcando. Espero que ele comece a criar e marcar gols, tenha uma boa sequência, consiga aquele verdadeiro impulso e fique um pouco mais leve porque ele é um jogador pesado. Acho que isso ajudaria", disse Schwarz ao Hajper em novembro.

    "Ele não teve uma pré-temporada adequada, e você precisa jogar os jogos. Você tem aquelas seis semanas para interagir com seus colegas, para entender o movimento. Quando o meio campista faz o passe, você só precisa olhar nos olhos dele, você sabe para onde ele vai passar. Esse é um relacionamento que leva um pouco de tempo, e o futebol é sobre detalhes. Veja Dennis Bergkamp, ele era o melhor nisso. Ele vai aprender e marcar muitos gols, e isso será benéfico para o Arsenal."

    A ressurreição de Jesus

    Durante a maior parte da temporada 2025/26, a posição de Gyokeres como camisa 9 do Arsenal permaneceu relativamente incontestada. Mikel Merino voltou a ser uma opção útil no ataque, embora principalmente como último recurso.

    Mas agora há uma competição real por essa vaga. Gabriel Jesus está de volta ao cenário após uma ruptura do ligamento cruzado anterior e tem mostrado estar tão afiado quanto nos últimos anos. Seu golaço na recente goleada por 4 a 1 sobre o Aston Villa abriu caminho para o brasileiro voltar a ser titular, no lugar de Gyokeres.

    Após o gol, Jamie Carragher disse na Sky Sports : "O único ponto negativo para o Arsenal esta noite é que Gyokeres não deveria ser titular, quando eles têm jogadores como esses. Daqui a algumas partidas, quando Gabriel Jesus estiver mais em forma, ele deveria ser titular. Ele é um jogador melhor que Gyokeres - isso é um fato."

    "Já houve questionamentos no passado sobre se [Jesus] é bom o suficiente para o Arsenal ganhar o campeonato. Mas, neste momento, ele é melhor do que o jogador que contrataram, achando que ele seria o campeão. [Kai] Havertz ou ele próprio como centroavante são melhores jogadores do que Gyokeres. Falta-lhe refinamento e qualidade, considerando o que o Arsenal tem no banco. Acho que o Arsenal precisa melhorar o desempenho de Gyokeres e tem jogadores que podem fazer isso, como Jesus."

    Havertz "impressionante" se aproximando do retorno

    Como mencionado por Carragher, Kai Havertz é outro jogador que busca tirar minutos de Gyokeres. Normalmente um exemplo de resistência, sempre em forma e disponível, o alemão tem sido atormentado por lesões nos últimos 12 meses, mas está se aproximando de um retorno aos gramados.

    Havertz foi contratado do Chelsea em 2023 para jogar no centro do meio campo, mas após meia temporada de tentativas frustradas, Arteta decidiu deslocá-lo para a posição de centroavante (camisa 9). Nos últimos 14 jogos do Arsenal na temporada 2023/24, Havertz marcou nove gols e deu sete assistências, atuando mais avançado no campo. Ele também foi o artilheiro da equipe na temporada 2024/25, apesar de ter perdido os últimos meses da campanha.

    Sempre que Arteta tem a chance de falar sobre Havertz, ele parece encantado com o atacante. "Ele é um jogador que sentimos muita falta, um jogador que leva a equipe a uma dimensão diferente, então estou muito feliz por tê-lo de volta muito em breve," disse Arteta sobre ele em dezembro.

    No final da última temporada, o técnico disse que Havertz usou seu tempo fora por lesão para fazer mudanças drásticas em seu físico: "Houve uma transformação em seu corpo. Os últimos três anos em sua carreira foram tão condensados que ele não teve tempo para fazer isso e esta foi uma oportunidade que ele realmente quis aproveitar."

    "Para ser justo, a equipe e a forma como explicaram a oportunidade que existe com seu físico para ir a um nível diferente e as coisas que ele pode melhorar e isso pode até ajudá-lo mentalmente, além de ser mais eficaz como jogador. Ele embarcou nisso, trabalhou duro, embarcou nisso, você pode ver sua presença e acho que ele destruiu todas as métricas que tínhamos na academia nos últimos 10 anos. Potência, aceleração, massa muscular, a forma como ele aumentou certas capacidades em seu corpo, sua agilidade, tem sido incrível."

    Se Havertz finalmente conseguir voltar, manter a forma física e corresponder às expectativas criadas por Arteta, isso será um grande problema para Gyokeres.

    "Um dos melhores do mundo"

    Gyokeres não tem sido um artilheiro ativo com a camisa do Arsenal, mas há quem argumente que ele ainda contribui ao ocupar a defesa adversária com sua presença imponente. Essa característica do seu jogo foi evidenciada por Declan Rice, que marcou duas vezes na vitória por 3 a 2 sobre o Bournemouth no sábado, graças à capacidade do atacante de manter os adversários ocupados.

    "É difícil para ele, porque ele tem dois defensores marcando-o o jogo todo, em cima dele o tempo todo", disse Rice sobre Gyokeres . "Então ele tem que usar sua força, tem que fazer tudo o que puder para ajudar a equipe e, no meu primeiro gol, sem aquela corrida dele após o toque de Gabriel Martinelli, segurando a bola e tocando para Martin [Odegaard], aquele gol não teria acontecido. Aquele foi um momento crucial no jogo para virarmos o jogo."

    "Eu vejo como ele chuta uma bola com força, e quando aquele espaço chega para ele e a bola está chegando aos seus pés para marcar gols, ele com certeza vai marcar. Mas no momento, os defensores na Premier League querem ser capazes de parar Viktor Gyokeres, porque ele é um dos melhores atacantes do mundo. Acredite, ele está fazendo incríveis coisas por nós, e não estaríamos onde estamos sem ele."

    Embora nunca tenha sido de culpar seus próprios jogadores, Arteta também apoiou publicamente Gyokeres , insistindo que existem circunstâncias atenuantes por trás de seu início lento.

    "Acho que o nível de atenção sobre ele não mudou desde que assinou contrato até hoje", disse ele antes do gol da vitória do sueco contra o Everton, fora de casa, no mês passado. "Isso é normal. Todos estavam muito animados para trazer um camisa 9 para o clube. Conseguimos, jogamos, trouxemos um jogador com um histórico de gols incrível que precisava se adaptar à liga. Ele não fez pré-temporada. As primeiras semanas foram difíceis porque, fisicamente, ele não estava em sua melhor forma, e ele é um jogador que precisa disso, como qualquer outro jogador nesta liga, para render nesse nível. Depois, ele se recuperou."

    "Acho que ele teve um período muito bom e ele se machucou, e agora ele está de volta. Mas vi muitas coisas positivas nos últimos dois jogos que ele fez. Precisamos continuar ajustando e entendê-lo um pouco melhor em certas situações e ele precisa fazer o mesmo. Mas isso é questão de tempo e temos todo o apoio para ele."

    Oportunidades perdidas?

    Gyokeres passou em branco e foi criticado por uma atuação abaixo da média na derrota do Arsenal por 1 a 0 para o Liverpool no final de agosto. Na época, parecia ser um confronto que confirmaria a posição dos então campeões da Premier League no topo da tabela, mas o cenário é bem diferente hoje.

    O Arsenal agora é o time a ser batido em toda a Europa e chega ao jogo de quinta-feira com 14 pontos de vantagem sobre os Reds na tabela. O único consolo em Anfield é que pelo menos uma de suas duas grandes contratações para o ataque tem sido um sucesso.

    O histórico de Hugo Ekitike, com 10 gols em 25 jogos pelo Liverpool até o momento, o transformou em um dos favoritos da torcida em Merseyside . Ele lidera o ataque com elegância – com uma habilidade impressionante para um jogador do seu tamanho – e frieza. Contratado do Eintracht Frankfurt aos 23 anos, Ekitike é alguém em quem o clube pode construir o ataque para o futuro, e é difícil acreditar que Sesko era o atacante da Bundesliga pelo qual o Arsenal estava tão encantado.

    Enquanto isso, Alexander Isak era há muito tempo apontado como alvo de transferência para os Gunners, sendo comparado ao grande Thierry Henry. Seu início no Liverpool tem sido ainda mais desastroso do que o de seu compatriota Gyokeres no Arsenal, marcando apenas três gols em 16 jogos antes de fraturar a perna ao marcar o mais recente deles, fora de casa, contra o Tottenham. Mesmo assim, Isak é dois anos mais novo que Gyokeres e infinitamente mais bem-sucedido no mais alto nível. Mesmo com suas dificuldades nesta temporada, certamente há pessoas dentro do Emirates Stadium que se arrependem de não terem se esforçado para tentar contratar Isak, sabendo que ele poderia ter estado disponível.

    Com Isak ainda em tratamento e Ekitike em dúvida para jogar na quinta-feira, Gyokeres deve ter a chance de mostrar seu valor como um atacante de elite neste famoso confronto sem resposta. O Liverpool está em queda livre e, assim como quando o Villa chegou ao norte de Londres há duas semanas, estão preparados para uma goleada depois de terem contado com a sorte mais recentemente. Os homens de Arne Slot estão vulneráveis, particularmente na defesa. Se um atacante de 55 milhões de libras não consegue aproveitar essa fragilidade, quando exatamente conseguirá?

