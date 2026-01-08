Viktor Gyokeres segue devendo no Arsenal e precisa subir de nível para não sofrer com a concorrência de Gabriel Jesus e Kai Havertz

Os 97 gols de Gyokeres em 102 jogos pelo Sporting provavelmente levaram o Arsenal a acreditar que, no pior dos casos, ele não teria dificuldades para balançar as redes nesta temporada. Além disso, ele já tinha experiência na Inglaterra, tendo atuado pelo Coventry City, onde brilhou na Championship e ficou a um pênalti do acesso à Premier League em seu último ano com os Sky Blues. Provavelmente havia uma teoria de que, contanto que ele estivesse bem posicionado, as jogadas de ataque e a criatividade do Arsenal o encontrariam.

Mas não foi esse o caso. Gyokeres passou em branco em 18 dos seus 23 jogos pelo Arsenal até o momento. Dois dos seus sete gols foram de pênalti. Incrivelmente, ele ainda é o artilheiro do time, empatado em 1 a 1, tanto na Premier League quanto em todas as competições, embora isso se deva mais à força do elenco e à eficiência nas bolas paradas, distribuindo a bola por todo o plantel – 15 jogadores diferentes marcaram, e o Arsenal ainda se beneficiou de quatro gols contra.

Dadas as expectativas estabelecidas para Gyokeres, ele ficou em sexto lugar na lista dos 11 reforços mais decepcionantes da Premier League feita pela GOAL até agora nesta temporada. Não o descartamos completamente, mas ele ainda não nos deu motivos para ficarmos muito impressionados.

Gary Lineker, um dos melhores atacantes que a Inglaterra já produziu, acredita que Gyokeres precisa se envolver mais no jogo sem a bola para melhorar tanto seu número de gols quanto sua importância para a equipe, e aconselha o sueco a seguir o exemplo de Dominic Calvert-Lewin, que está em ótima fase .

"Tenho observado ele atentamente nas últimas semanas e acho que ele é como a maioria dos atacantes: espera para ver para onde a bola vai, espera até que ela seja cruzada e então ataca o espaço", disse Lineker sobre Gyokeres no podcast The Rest Is Football . "É isso que os zagueiros fazem. Como atacante, você tem que arriscar e tentar prever para onde a bola vai e partir para o ataque bem na hora do cruzamento. Assim, você se antecipa ao zagueiro e, muitas vezes, a bola não vai para lá, mas não o vejo fazendo isso com muita frequência."

"Dominic Calvert-Lewin deu um exemplo perfeito de como fazer isso no gol do Leeds contra o Sunderland, perfeito. Ele não esperou para ver para onde a bola ia. Ele pensou: 'Certo, me desmarquei e então ele disparou em direção ao primeiro poste, torcendo para que a bola fosse cruzada para lá, e foi'. Não vejo isso com muita frequência do Gyokeres atualmente; os jogadores que marcam muitos gols fazem isso. Sabe, [Erling] Haaland, [Harry] Kane, [Robert] Lewandowski, eles sabem como fazer esse tipo de movimento para esses espaços. É algo que se pode aprender? Sempre achei que sim, porque na verdade é senso comum, é a lei da probabilidade quando você pensa bem."