Árbitro continua inconsciente! Acidente grave mantém o Japão em suspense

O árbitro de 30 anos estava atuando atrás do home plate durante uma partida em Tóquio, no dia 16 de abril, quando o taco de José Osuna (Tokio Yakult Swallows) se soltou e atingiu Kawakami na parte esquerda da cabeça. O árbitro desmaiou imediatamente e foi levado às pressas para um hospital.

Lá, ele passou por uma cirurgia de emergência e foi transferido para a UTI. Segundo a NPB, Kawakami já foi transferido para uma enfermaria comum, mas seu estado de consciência ainda não melhorou.