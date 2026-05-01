Mesmo duas semanas após ter sido atingido na cabeça por um taco que voou pela pista, o árbitro Takuto Kawakami continua internado no hospital, sem consciência. A Organização Profissional de Beisebol do Japão (NPB) confirmou a informação à mídia local.
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Árbitro continua inconsciente! Acidente grave mantém o Japão em suspense
O árbitro de 30 anos estava atuando atrás do home plate durante uma partida em Tóquio, no dia 16 de abril, quando o taco de José Osuna (Tokio Yakult Swallows) se soltou e atingiu Kawakami na parte esquerda da cabeça. O árbitro desmaiou imediatamente e foi levado às pressas para um hospital.
Lá, ele passou por uma cirurgia de emergência e foi transferido para a UTI. Segundo a NPB, Kawakami já foi transferido para uma enfermaria comum, mas seu estado de consciência ainda não melhorou.
O incidente desencadeou um debate sobre medidas de segurança para os árbitros
Para Kawakami, essa foi a primeira vez atuando como árbitro principal na home plate. Osuna pediu desculpas publicamente logo após o incidente. “Lamento muito o que aconteceu”, escreveu ele, entre outras coisas, no serviço de mensagens curtas X.
O sindicato dos jogadores, a Associação Japonesa de Jogadores Profissionais de Beisebol, também se pronunciou e desejou uma rápida recuperação ao ferido. O incidente desencadeou no Japão um debate sobre medidas de segurança para os árbitros. A NPB, porém, ainda não se pronunciou sobre possíveis consequências.