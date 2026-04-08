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Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Após suas declarações inflamadas... Ivan Tony será suspenso?

Al-Fayha x Al-Ahli
Al-Fayha
Al-Ahli
Campeonato Saudita
I. Toney
Arábia Saudita
England

O craque inglês corre o risco de ser suspenso

Aumentaram as especulações sobre a possibilidade de o atacante inglês Ivan Toney, estrela do Al-Ahli de Jeddah, sofrer uma punição disciplinar nos próximos dias, após as declarações contundentes que proferiu após a partida de sua equipe contra o Al-Fayha, no Campeonato Profissional Roshen.

As declarações de Tony, nas quais ele criticou diretamente as decisões da arbitragem, geraram ampla polêmica nos círculos esportivos, em meio a reportagens da mídia que apontam para a possibilidade de abertura de uma investigação sobre o caso, o que poderia sujeitar o jogador a sanções disciplinares caso seja comprovada sua violação dos regulamentos que regem as declarações à mídia na competição.

  • O que aconteceu na partida entre Al-Ahli e Al-Fayha?

    A partida entre Al-Ahli e Al-Fayha contou com várias decisões arbitrais controversas, com o árbitro recusando-se a marcar um pênalti no primeiro tempo.

    A grande polêmica eclodiu quando não foi marcado um pênalti no último minuto contra o Al-Fayha, o que provocou uma onda de indignação e controvérsia dentro e fora do campo.

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  • Declarações de Ivan Tony

    Tony declarou à rede saudita "Thamania" após a partida: "O árbitro ignorou claramente duas penalidades, apesar de ter consultado o VAR, mas decidiu privar o Al-Ahli de seus direitos".

    E acrescentou: “O árbitro nos disse para nos concentrarmos na Liga dos Campeões da Ásia. Isso é normal? Espero que os microfones tenham captado esse momento, pois ele disse isso abertamente na frente de todos”.

    E continuou: “O árbitro não estava concentrado em nós; ele favoreceu os adversários às nossas custas, com decisões estranhas e ruins. Sei que posso ser punido por dizer isso, mas essa é a verdade”.

    E concluiu dizendo: “Essas jogadas eram marcadas normalmente ao longo da temporada, mas quando chegamos às fases decisivas, os critérios mudaram.”

  • Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Tony corre o risco de ser suspenso

    Vários meios de comunicação deram destaque às declarações feitas por Ivan Toni após a partida, já que suas palavras geraram ampla repercussão no meio esportivo.

    Vários jornalistas exigiram que a comissão de arbitragem da Federação Saudita de Futebol revisasse e analisasse as conversas que ocorreram entre o árbitro e os jogadores durante a partida, a fim de verificar a veracidade das alegações feitas por Tony em suas declarações e se realmente houve comentários por parte da equipe de arbitragem, conforme apontado pelo jogador.

    O jornalista Wael Al-Najjar afirmou que as declarações de Ivan Tony exigem uma ação rápida das autoridades competentes, solicitando a abertura de uma investigação imediata sobre o caso.

    Leia também... Al-Ahly em comunicado contundente: exigimos ouvir as gravações e conversas do árbitro

    Al-Najjar enfatizou que é necessário emitir um comunicado oficial e uma decisão clara o mais rápido possível sobre o que foi mencionado nas declarações do jogador, a fim de esclarecer os fatos para a opinião pública esportiva e encerrar a controvérsia em torno dos eventos que acompanharam a partida.

    Por sua vez, o jornalista esportivo Eid Al-Thaqil esclareceu que as declarações de Tony sobre as decisões da arbitragem na partida da equipe contra o Al-Fayha representam um verdadeiro desastre em termos de integridade competitiva, caso se confirmem, considerando que tais declarações afetam diretamente a credibilidade do campeonato.

    Al-Thaqil enfatizou a necessidade de abrir uma investigação urgente para verificar a veracidade do que foi dito nas declarações do jogador, afirmando que, se o árbitro tiver realmente feito o que Tony lhe atribuiu, o mínimo a ser feito é anular qualquer efeito desse incidente e tomar as medidas cabíveis. Já caso se comprove que as declarações do jogador são falsas, a Comissão de Disciplina deverá intervir imediatamente para puni-lo, de modo a garantir a proteção da competição e a integridade do campeonato.

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