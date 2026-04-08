Após suas declarações inflamadas... Ivan Tony será suspenso?

Vários meios de comunicação deram destaque às declarações feitas por Ivan Toni após a partida, já que suas palavras geraram ampla repercussão no meio esportivo.

Vários jornalistas exigiram que a comissão de arbitragem da Federação Saudita de Futebol revisasse e analisasse as conversas que ocorreram entre o árbitro e os jogadores durante a partida, a fim de verificar a veracidade das alegações feitas por Tony em suas declarações e se realmente houve comentários por parte da equipe de arbitragem, conforme apontado pelo jogador.

O jornalista Wael Al-Najjar afirmou que as declarações de Ivan Tony exigem uma ação rápida das autoridades competentes, solicitando a abertura de uma investigação imediata sobre o caso.

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Al-Najjar enfatizou que é necessário emitir um comunicado oficial e uma decisão clara o mais rápido possível sobre o que foi mencionado nas declarações do jogador, a fim de esclarecer os fatos para a opinião pública esportiva e encerrar a controvérsia em torno dos eventos que acompanharam a partida.

Por sua vez, o jornalista esportivo Eid Al-Thaqil esclareceu que as declarações de Tony sobre as decisões da arbitragem na partida da equipe contra o Al-Fayha representam um verdadeiro desastre em termos de integridade competitiva, caso se confirmem, considerando que tais declarações afetam diretamente a credibilidade do campeonato.

Al-Thaqil enfatizou a necessidade de abrir uma investigação urgente para verificar a veracidade do que foi dito nas declarações do jogador, afirmando que, se o árbitro tiver realmente feito o que Tony lhe atribuiu, o mínimo a ser feito é anular qualquer efeito desse incidente e tomar as medidas cabíveis. Já caso se comprove que as declarações do jogador são falsas, a Comissão de Disciplina deverá intervir imediatamente para puni-lo, de modo a garantir a proteção da competição e a integridade do campeonato.