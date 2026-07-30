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FC Barcelona v Atletico de Madrid - Copa del ReyGetty Images Sport

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Após queixa do Atlético, Barcelona e Álvarez enfrentam punições severas

La Liga
Barcelona
Atlético de Madrid
J. Alvarez
Espanha
Argentina

A Federação Espanhola anunciou a abertura de um processo disciplinar contra o Barcelona, em decorrência do que o Atlético de Madrid descreveu como um assédio sofrido por seu jogador Julián Álvarez ao longo dos últimos meses, com tentativas repetidas de convencê-lo a se transferir para o clube catalão. 

O Atlético havia apresentado uma denúncia oficial sobre o assunto, e as partes foram informadas nesta quinta-feira da abertura do processo, com a concessão ao Barcelona do direito de apresentar sua defesa, assim como ao Atlético de Madrid.

O jornal "Marca" detalhou as duras punições que podem atingir o Barcelona e o jogador argentino.

O artigo 93 do regulamento disciplinar da Federação Espanhola, relativo ao descumprimento das decisões federativas, prevê a possibilidade de aplicação de um conjunto de punições em casos como esse.

Além das sanções financeiras, os envolvidos podem sofrer punições que consistem na privação ou suspensão por um período que varia entre um mês e dois anos, ou a suspensão por no mínimo 4 partidas, tanto para os dirigentes quanto para o jogador.

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    Barcelona ameaçado de proibição de registrar novos jogadores e perda de 3 pontos

    Caso a punição de suspensão seja aplicada ao jogador por sua infração aos regulamentos, ele ficará obrigado a indenizar seu clube por não poder usufruir de seus serviços durante o período da pena.

    E embora esse cenário, que consiste na perda de seu jogador por parte do Atlético de Madrid, possa se concretizar, isso não alterou a posição do clube madrilenho, que pretende ir até o fim para impor punições ao que considera irregularidades que vem denunciando há meses, ao ponto de levar sua queixa a órgãos como a Federação Espanhola e a Fifa.

    Nesse caso, a Federação Espanhola de Futebol foi a entidade que decidiu abrir o processo disciplinar, o que poderá levar, caso os fatos sejam comprovados, a graves consequências tanto para o clube catalão quanto para o atacante argentino.

    Já em relação ao Barcelona, as possíveis punições podem incluir o fechamento total ou parcial das instalações do clube por até 3 partidas ou dois meses, além da possibilidade de dedução de 3 pontos de seu saldo na tabela de La Liga.

    E as punições podem chegar à proibição de registrar novos jogadores para o clube catalão, durante uma ou várias janelas de transferências.

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