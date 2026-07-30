Após queixa do Atlético, Barcelona e Álvarez enfrentam punições severas

A Federação Espanhola anunciou a abertura de um processo disciplinar contra o Barcelona, em decorrência do que o Atlético de Madrid descreveu como um assédio sofrido por seu jogador Julián Álvarez ao longo dos últimos meses, com tentativas repetidas de convencê-lo a se transferir para o clube catalão.

O Atlético havia apresentado uma denúncia oficial sobre o assunto, e as partes foram informadas nesta quinta-feira da abertura do processo, com a concessão ao Barcelona do direito de apresentar sua defesa, assim como ao Atlético de Madrid.

O jornal "Marca" detalhou as duras punições que podem atingir o Barcelona e o jogador argentino.

O artigo 93 do regulamento disciplinar da Federação Espanhola, relativo ao descumprimento das decisões federativas, prevê a possibilidade de aplicação de um conjunto de punições em casos como esse.

Além das sanções financeiras, os envolvidos podem sofrer punições que consistem na privação ou suspensão por um período que varia entre um mês e dois anos, ou a suspensão por no mínimo 4 partidas, tanto para os dirigentes quanto para o jogador.