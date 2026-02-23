Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
neymar Getty Images
Joaquim Lira Viana

Após partida contra o Novorizontino, Neymar publica números físicos e ressalta desempenho

Camisa 10 do Santos reage às críticas após retorno como titular e compartilha dados de desempenho nas redes sociais

A eliminação do Santos para o Grêmio Novorizontino no Campeonato Paulista de 2026 trouxe novamente os holofotes para a atuação de Neymar. Após o revés no mata-mata, diversos veículos da mídia e internautas avaliaram que o camisa 10 teve um rendimento abaixo do esperado, especialmente pelo peso de sua volta ao time titular em um momento decisivo da temporada.

O lance que mais repercutiu aconteceu ainda no início da partida, quando Neymar errou um passe perto da sua área, proporcionando a recuperação do Novorizontino e originando a jogada que culminou no gol adversário. O erro técnico e de posicionamento acabou sendo determinante no contexto do jogo e foi amplamente debatido nas análises pós-partida.

Este foi o primeiro jogo de Neymar como titular desde o dia 7 de dezembro de 2025. No Paulistão de 2026, ele chegou a jogar a vitória do Peixe por 6 a 0 sobre o Velo Clube, mas começou no banco de reservas. Em processo de retorno após lesão e lidando com uma sequência de problemas físicos desde que voltou ao clube, o camisa 10 ainda busca ritmo ideal de jogo. Internamente, o Santos trata o retorno com cautela, enquanto externamente crescem as cobranças por impacto imediato dentro de campo.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

  • O que Neymar publicou nas redes sociais?

    Após a eliminação, Neymar utilizou suas redes sociais para compartilhar dados físicos registrados durante a partida contra o Novorizontino. Nos stories do Instagram, o atacante divulgou números como distância percorrida, ações em alta intensidade e outros índices de performance.

    O camisa 10 aparece em segundo lugar entre todo o elenco do Santos nas estatísticas de velocidade máxima (alcançando 32,1 km/h) e também em número de sprints na partida (com 13), além de ser o quarto jogador do Peixe que mais percorreu o campo (aproximadamente 9,5 km) e que mais percorreu em alta intensidade (768 metros). 

    A publicação foi interpretada como uma resposta direta às críticas sobre sua atuação, evidenciando que, apesar do erro no lance do gol e a derrota da equipe, ele conseguiu apresentar métricas físicas compatíveis com o nível de exigência da partida. Neymar escreveu, embaixo da foto com as estatísticas de seu desempenho: "2º pós cirurgia... Seguir evoluindo".

    Print Stories NeymarInstagram

    • Publicidade
  • Santos v Sao Paulo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    O que vem por aí para o Santos?

    Após a eliminação no Campeonato Paulista, o Santos volta a campo na próxima quarta-feira, 26 de fevereiro de 2026, às 19h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, quando recebe o Vasco da Gama, em partida válida pelo Brasileirão. O confronto marca a primeira oportunidade da equipe se recuperar na temporada após a queda no estadual e retomar o foco na disputa nacional diante de sua torcida.

    Brasileirão, Copa do Brasil, Série B e maisAssine já!

Brasileirão
Santos crest
Santos
SAN
Vasco crest
Vasco
VAS
Paulista
Novorizontino crest
Novorizontino
NOV
Corinthians crest
Corinthians
COR
0