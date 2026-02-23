Após partida contra o Novorizontino, Neymar publica números físicos e ressalta desempenho

A eliminação do Santos para o Grêmio Novorizontino no Campeonato Paulista de 2026 trouxe novamente os holofotes para a atuação de Neymar. Após o revés no mata-mata, diversos veículos da mídia e internautas avaliaram que o camisa 10 teve um rendimento abaixo do esperado, especialmente pelo peso de sua volta ao time titular em um momento decisivo da temporada.

O lance que mais repercutiu aconteceu ainda no início da partida, quando Neymar errou um passe perto da sua área, proporcionando a recuperação do Novorizontino e originando a jogada que culminou no gol adversário. O erro técnico e de posicionamento acabou sendo determinante no contexto do jogo e foi amplamente debatido nas análises pós-partida.

Este foi o primeiro jogo de Neymar como titular desde o dia 7 de dezembro de 2025. No Paulistão de 2026, ele chegou a jogar a vitória do Peixe por 6 a 0 sobre o Velo Clube, mas começou no banco de reservas. Em processo de retorno após lesão e lidando com uma sequência de problemas físicos desde que voltou ao clube, o camisa 10 ainda busca ritmo ideal de jogo. Internamente, o Santos trata o retorno com cautela, enquanto externamente crescem as cobranças por impacto imediato dentro de campo.