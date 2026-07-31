O Al-Hilal, da Arábia Saudita, estuda a possibilidade de tomar medidas disciplinares contra o seu jogador português João Cancelo, por não ter se apresentado ao período de treinamentos da equipe na Áustria, apesar de ter sido oficialmente convocado para participar dele.

Cancelo, que segue vinculado por contrato ao Al-Hilal até o verão de 2027, deveria integrar-se ao grupo na última quarta-feira, após o fim de suas férias de verão, encerradas depois de sua participação na Copa do Mundo, mas não compareceu.

Cancelo passou a segunda metade da temporada passada emprestado ao Barcelona, que atualmente negocia com o Al-Hilal a permanência do lateral português.

O jornal espanhol "Sport" noticiou, citando o site "365Scores", que o Al-Hilal estuda impor uma multa financeira ao jogador, que alimenta a esperança de retornar ao Barcelona.

De acordo com a mesma fonte, Cancelo se recusou a se apresentar ao período de treinamentos do Al-Hilal, após um acordo secreto com seu empresário Jorge Mendes e a diretoria do Barcelona.

O acordo secreto gira em torno da recusa de Cancelo em viajar para o período de treinamentos do Al-Hilal, atualmente realizado na Áustria.