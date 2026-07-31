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Após o acordo secreto: Al-Hilal estuda punir Cancelo

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O Al-Hilal, da Arábia Saudita, estuda a possibilidade de tomar medidas disciplinares contra o seu jogador português João Cancelo, por não ter se apresentado ao período de treinamentos da equipe na Áustria, apesar de ter sido oficialmente convocado para participar dele.

Cancelo, que segue vinculado por contrato ao Al-Hilal até o verão de 2027, deveria integrar-se ao grupo na última quarta-feira, após o fim de suas férias de verão, encerradas depois de sua participação na Copa do Mundo, mas não compareceu.

Cancelo passou a segunda metade da temporada passada emprestado ao Barcelona, que atualmente negocia com o Al-Hilal a permanência do lateral português.

O jornal espanhol "Sport" noticiou, citando o site "365Scores", que o Al-Hilal estuda impor uma multa financeira ao jogador, que alimenta a esperança de retornar ao Barcelona.

De acordo com a mesma fonte, Cancelo se recusou a se apresentar ao período de treinamentos do Al-Hilal, após um acordo secreto com seu empresário Jorge Mendes e a diretoria do Barcelona.

O acordo secreto gira em torno da recusa de Cancelo em viajar para o período de treinamentos do Al-Hilal, atualmente realizado na Áustria.

  • FC Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    O Al-Hilal pressiona e Cancelo se sacrifica financeiramente pelo Barcelona

    E parece que a postura do Al-Hilal de punir Cancelo tem como objetivo aumentar a pressão nas negociações, para conseguir o melhor acordo possível com o Barcelona.

    No Barcelona, prevalece a crença de que a transferência de Cancelo para o clube catalão está praticamente definida, e que o acordo pela negociação está muito próximo. 

    As negociações atuais se concentram na forma de sua saída do Al-Hilal, especialmente porque o jogador ainda recebe um salário altíssimo na Arábia Saudita, além de estarem sendo discutidos alguns aspectos tributários para garantir que ele perca a menor quantia possível de dinheiro. 

    Todas as partes também sabiam que a assinatura dos contratos definitivos só ocorreria a partir do mês de agosto, o que significa que o cronograma da negociação segue conforme o plano estabelecido. Contudo, o que não era esperado foi a ausência de Cancelo do campo de treinamento, em um passo que o Al-Hilal pode interpretar como uma espécie de rebeldia. 

    A título de comparação, outros jogadores cotados para deixar o clube, como Darwin Núñez, se apresentaram ao campo de treinamento da equipe na tentativa de manter a boa relação com a diretoria e facilitar suas saídas de maneira amigável.

    Barcelona e Cancelo chegaram a um acordo que se estende por duas temporadas, e o clube catalão espera concretizar a negociação por um valor inferior a 10 milhões de euros. 

    Os relatos indicam que o jogador concordou em abrir mão de grande parte de seus direitos financeiros para facilitar sua saída do Campeonato Saudita, enquanto o Barcelona entende que seu novo salário poderá ser registrado sem quaisquer problemas relacionados às regras do fair play financeiro.

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