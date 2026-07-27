Após novela Danilo, Abel faz pedido ao Palmeiras e manda recado

Após o jogo, o técnico Abel Ferreira comentou a permanência do volante no Botafogo, reforçou confiança no elenco e deixou um pedido claro à diretoria: evitar novas saídas no restante da temporada.

O treinador afirmou que considera o grupo atual suficiente para a sequência do ano e destacou que sua prioridade é manter a base do elenco.

"Tenho jogadores competentes e suficientes no plantel. O que eu quero é não perder ninguém. Se perder, que seja quem não vai nos fazer falta. Quero ter o elenco pronto para ter mais opções para todas as situações. O resto é história para vocês lerem."