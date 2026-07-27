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Palmeiras v Atletico Mineiro - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Após novela Danilo, Abel faz pedido ao Palmeiras e manda recado

Palmeiras x Atlético-MG
Palmeiras
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Brasileirão
A. Ferreira
Danilo
Danilo

Técnico afirma que está satisfeito com o elenco, pede para o clube evitar novas saídas e comenta o desfecho da negociação por Danilo

A derrota do Palmeiras por 2 a 1 para o Atlético-MG, neste domingo (26), pela 20ª rodada do Brasileirão, também foi marcada pelo fim da novela envolvendo Danilo.

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  • O que Abel Ferreira disse?

    Após o jogo, o técnico Abel Ferreira comentou a permanência do volante no Botafogo, reforçou confiança no elenco e deixou um pedido claro à diretoria: evitar novas saídas no restante da temporada.

    O treinador afirmou que considera o grupo atual suficiente para a sequência do ano e destacou que sua prioridade é manter a base do elenco.

    "Tenho jogadores competentes e suficientes no plantel. O que eu quero é não perder ninguém. Se perder, que seja quem não vai nos fazer falta. Quero ter o elenco pronto para ter mais opções para todas as situações. O resto é história para vocês lerem."

    • Publicidade
  • Danilo - BotafogoVitor Silva/Botafogo

    A novela Danilo

    Danilo era o principal alvo do Palmeiras nesta janela de transferências, mas seguirá no Botafogo após as negociações não avançarem. Apesar disso, o Verdão acompanha a situação do meio-campista, já que existe a possibilidade de uma transferência para o futebol europeu nas próximas semanas.

    Caso o jogador permaneça no clube carioca até o fim da janela internacional, o Palmeiras não descarta retomar as conversas na próxima janela de transferências, prevista para o fim do ano.

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