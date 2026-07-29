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Gabriel Marin

Ancelotti inicia planejamento para 2030 e projeta nova cara da seleção brasileira

C. Ancelotti
Brasil

Técnico italiano se reúne com dirigentes da CBF após a Copa do Mundo, dá início ao novo ciclo e promete mesclar jovens talentos com jogadores experientes

Pouco mais de três semanas após a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo, Carlo Ancelotti iniciou oficialmente os trabalhos para o próximo ciclo rumo ao Mundial de 2030. O treinador desembarcou no Rio de Janeiro na última terça-feira (28) e participou de uma reunião na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para definir os primeiros passos da equipe nacional na nova jornada.

O encontro marcou o início do planejamento da Canarinho para os próximos quatro anos. Além de avaliar a campanha no Mundial, a comissão técnica e os dirigentes discutiram convocações, logística, observação de atletas e a integração entre as categorias de base e a seleção principal. A ideia é construir uma equipe renovada, sem abrir mão da experiência de alguns nomes que estiveram na última Copa.

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    Reunião marca o início de um novo ciclo

    A primeira agenda de Ancelotti após retornar ao Brasil foi um encontro com integrantes do Departamento de Seleções da CBF. Participaram da reunião o coordenador geral de seleções masculinas, Rodrigo Caetano, o gerente geral Cícero Souza, o supervisor Sérgio Dimas, o coordenador técnico Juan, o coordenador de preparação física Cristiano Nunes, o fisiologista Guilherme Passos e os analistas de desempenho Bruno Baquete e Thomaz Araújo.

    Durante a reunião, foi realizado um balanço da participação brasileira na Copa do Mundo, encerrada com a eliminação nas oitavas de final diante da Noruega. Também foram debatidos temas fundamentais para o novo ciclo, como planejamento de viagens, logística, aspectos técnicos e as próximas convocações da equipe.

    Após a queda no Mundial, Ancelotti não retornou imediatamente ao Brasil. O treinador seguiu para o Canadá, onde possui residência, para um período de descanso ao lado da família antes de reassumir os trabalhos com a seleção.

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  • imago-sport-1078999389.jpgDeFodi Images

    Renovação será prioridade, mas experiência seguirá valorizada

    Um dos principais pontos destacados por Ancelotti foi a necessidade de iniciar a formação de uma nova equipe para disputar a Copa do Mundo 2030. O italiano revelou que pretende ampliar a observação de jovens atletas, mas garantiu que jogadores mais experientes continuarão fazendo parte do projeto.

    "Vamos iniciar a montagem de um novo time, observando e testando jovens jogadores, mas sem abrir mão de alguns atletas que estiveram conosco no Mundial e que ainda têm muito a contribuir com a seleção".

    A estratégia reforça a intenção da comissão técnica de promover uma renovação gradual, evitando mudanças bruscas no elenco e mantendo uma base capaz de transmitir experiência aos novos convocados.

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    Amistosos serão o primeiro laboratório da nova seleção

    A primeira oportunidade para colocar esse planejamento em prática acontecerá já na próxima data Fifa. Em setembro, a seleção brasileira disputará dois amistosos contra a Austrália, nos dias 25 e 29, ambos em território australiano, nas cidades de Townsville e Brisbane.

    Como a janela internacional será mais extensa, a CBF ainda trabalha para confirmar um terceiro adversário durante o período.

    Em novembro, a equipe voltará a campo para novos amistosos, que servirão como mais uma etapa de testes antes do início das competições oficiais do ciclo.

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  • imago-sport-1077615313.jpgZUMA Press Wire

    Observação de jogadores será intensificada

    Além das convocações, outro ponto tratado na reunião foi o retorno da comissão técnica às atividades de observação presencial. Ancelotti e seus auxiliares acompanharão partidas do Brasileirão e da Copa do Brasil ao longo dos próximos meses, ampliando o monitoramento de atletas que podem ganhar oportunidades na seleção.

    A medida faz parte da estratégia de manter um acompanhamento constante dos jogadores que atuam no futebol brasileiro, além daqueles que defendem clubes do exterior.

    O objetivo é oferecer ao treinador uma base mais ampla de informações antes das futuras listas de convocados.

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    Integração com as categorias de base ganha protagonismo

    A CBF também definiu que a integração entre a seleção principal e as categorias de base será intensificada ao longo do novo ciclo.

    Segundo a entidade, o trabalho iniciado desde a chegada de Ancelotti será fortalecido com foco na preparação da seleção sub-17 para a Copa do Mundo da categoria e na construção de uma base sólida para o próximo ciclo olímpico.

    A intenção é criar uma transição mais eficiente entre as seleções de formação e a equipe principal, permitindo que jovens talentos sejam acompanhados desde cedo pela comissão técnica.

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    Eliminatórias e Copa América serão os grandes desafios

    Embora os amistosos marquem o início da nova fase, os principais compromissos oficiais da seleção ainda estão no horizonte.

    As eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo 2030 têm início previsto para o segundo semestre de 2027, enquanto a Copa América 2028, com tendência de ser disputada nos Estados Unidos, será a principal competição antes do próximo Mundial.

    Para Rodrigo Caetano, o momento representa o começo de uma nova etapa dentro da CBF.

    "É o início de uma nova etapa do nosso trabalho à frente do Departamento de Seleções. Vamos trabalhar muito durante este período para que possamos representar bem o nosso país em todas as competições que teremos pela frente, a começar pelas eliminatórias e a Copa América".

    Com tempo para observar jogadores, testar formações e consolidar uma nova identidade para a equipe, Ancelotti inicia um projeto de longo prazo que terá como principal objetivo recolocar o Brasil na disputa pelo título mundial em 2030.