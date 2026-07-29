Ancelotti inicia planejamento para 2030 e projeta nova cara da seleção brasileira

Pouco mais de três semanas após a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo, Carlo Ancelotti iniciou oficialmente os trabalhos para o próximo ciclo rumo ao Mundial de 2030. O treinador desembarcou no Rio de Janeiro na última terça-feira (28) e participou de uma reunião na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para definir os primeiros passos da equipe nacional na nova jornada.
O encontro marcou o início do planejamento da Canarinho para os próximos quatro anos. Além de avaliar a campanha no Mundial, a comissão técnica e os dirigentes discutiram convocações, logística, observação de atletas e a integração entre as categorias de base e a seleção principal. A ideia é construir uma equipe renovada, sem abrir mão da experiência de alguns nomes que estiveram na última Copa.