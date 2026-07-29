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Amistosos: Milan, Roma e Juventus na NOVE

Campeonato Italiano
Milan
Roma
Juventus

Depois da primeira partida da Juventus em Liège, a Warner Bros. Discovery exibe outras três partidas de pré-temporada em VT, às 21h30, em TV aberta na NOVE: Cardiff x Roma no sábado, 1º de agosto; Chelsea x Juventus na quarta-feira, dia 5; e Chelsea x Milan no sábado, 8 de agosto.


O primeiro compromisso é com a Roma, protagonista no Cardiff City Stadium. Depois, Juventus e Milan enfrentarão os campeões mundiais do Chelsea durante suas turnês asiáticas: a Juve no Kai Tak Stadium, em Hong Kong, e o Milan no Gelora Bung Karno Stadium, em Jacarta.


  • Cardiff x Roma é a primeira de uma série de três partidas no País de Gales para a Roma de Giampiero Gasperini contra equipes britânicas. Chelsea x Juventus e Chelsea x Milan são dois amistosos de prestígio para testar a condição física das equipes de Luciano Spalletti e Ruben Amorim, a poucas semanas do início do campeonato italiano.


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  • Além disso, no domingo, 16 de agosto, às 16h, em TV aberta na NOVE e com transmissão ao vivo por streaming na HBO Max e discovery+, terá Arsenal x Manchester City, a Community Shield, o compromisso que tradicionalmente abre a temporada do futebol inglês, colocando frente a frente os campeões da Premier League e os vencedores da FA Cup.

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