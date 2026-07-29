Amistosos: Milan, Roma e Juventus na NOVE

Depois da primeira partida da Juventus em Liège, a Warner Bros. Discovery exibe outras três partidas de pré-temporada em VT, às 21h30, em TV aberta na NOVE: Cardiff x Roma no sábado, 1º de agosto; Chelsea x Juventus na quarta-feira, dia 5; e Chelsea x Milan no sábado, 8 de agosto.





O primeiro compromisso é com a Roma, protagonista no Cardiff City Stadium. Depois, Juventus e Milan enfrentarão os campeões mundiais do Chelsea durante suas turnês asiáticas: a Juve no Kai Tak Stadium, em Hong Kong, e o Milan no Gelora Bung Karno Stadium, em Jacarta.



