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Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

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Alvo da Premier League... O Barcelona coloca seu craque à venda

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O presidente do Barcelona, Juan Laporta, afirmou, após a cerimônia de posse, que o clube precisa vender alguns jogadores para poder fechar novas contratações, em conformidade com a regra 1:1 relativa ao teto salarial.

Além da venda de Marc Casado e da saída de Marc-André ter Stegen, a diretoria esportiva do Barça deseja explorar a possibilidade de concretizar uma venda na linha defensiva.

O jornal *Sport*, citando o site *CaughtOffside*, informou que o francês Jules Koundé, zagueiro do Barcelona, está entre os nomes cogitados no mercado de transferências.

Koundé vem apresentando um bom desempenho na Copa do Mundo e atrai o interesse de vários clubes da Premier League, o que pode abrir caminho para sua saída caso surja uma oferta adequada.

O Barcelona reduziu o preço pedido pela saída de Kondé para 65 milhões de euros, valor que pode ser atraente para os clubes da Premier League. 

Mais especificamente, o Chelsea e o Liverpool demonstraram interesse pelo jogador francês, desde que ele esteja disposto a mudar de clube, o que ainda não parece claro até o momento.

  • FC Barcelona v RC Celta de Vigo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    O Barcelona reduz o preço pedido pela venda de Kondé

    O presidente do Barcelona, Juan Laporta, afirmou, após a cerimônia de posse, que o clube precisa vender alguns jogadores para poder fechar novas contratações, em conformidade com a regra 1:1 relativa ao teto salarial.

    Além da venda de Marc Casado e da saída de Marc-André ter Stegen, a diretoria esportiva do Barça deseja explorar a possibilidade de concretizar uma venda na linha defensiva.

    O jornal *Sport*, citando o site *CaughtOffside*, informou que o francês Jules Koundé, zagueiro do Barcelona, está entre os nomes cogitados no mercado de transferências.

    Koundé vem apresentando um bom desempenho na Copa do Mundo e atrai o interesse de vários clubes da Premier League, o que pode abrir caminho para sua saída caso surja uma oferta adequada.

    O Barcelona reduziu o preço pedido pela saída de Kondé para 65 milhões de euros, valor que pode ser atraente para os clubes da Premier League. 

    Mais especificamente, o Chelsea e o Liverpool demonstraram interesse pelo jogador francês, desde que ele esteja disposto a mudar de clube, o que ainda não parece claro até o momento.

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