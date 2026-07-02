Alvo da Premier League... O Barcelona coloca seu craque à venda

O presidente do Barcelona, Juan Laporta, afirmou, após a cerimônia de posse, que o clube precisa vender alguns jogadores para poder fechar novas contratações, em conformidade com a regra 1:1 relativa ao teto salarial.

Além da venda de Marc Casado e da saída de Marc-André ter Stegen, a diretoria esportiva do Barça deseja explorar a possibilidade de concretizar uma venda na linha defensiva.

O jornal *Sport*, citando o site *CaughtOffside*, informou que o francês Jules Koundé, zagueiro do Barcelona, está entre os nomes cogitados no mercado de transferências.

Koundé vem apresentando um bom desempenho na Copa do Mundo e atrai o interesse de vários clubes da Premier League, o que pode abrir caminho para sua saída caso surja uma oferta adequada.

O Barcelona reduziu o preço pedido pela saída de Kondé para 65 milhões de euros, valor que pode ser atraente para os clubes da Premier League.

Mais especificamente, o Chelsea e o Liverpool demonstraram interesse pelo jogador francês, desde que ele esteja disposto a mudar de clube, o que ainda não parece claro até o momento.