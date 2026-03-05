Álvaro Arbeloa reage à ida de Jude Bellingham para Londres em meio às lesões do Real Madrid

O Real Madrid enfrenta atualmente uma grave crise de disponibilidade de jogadores num momento crucial da temporada. Bellingham viajou para Londres para fazer uma reabilitação especializada devido a uma lesão nos isquiotibiais, enquanto Kylian Mbappé regressou a França para se recuperar de uma lesão no joelho que o tem incomodado desde o início do ano.

A decisão de permitir que as duas superestrelas deixassem a Espanha para tratamento causou espanto entre os torcedores do Real Madrid, embora Arbeloa tenha sido rápido em esclarecer que essas viagens fazem parte de um plano de recuperação altamente coordenado, elaborado para que os dois jogadores voltem à plena forma física o mais rápido possível.