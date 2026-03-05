Getty Images Sport
Álvaro Arbeloa reage à ida de Jude Bellingham para Londres em meio às lesões do Real Madrid
Estrelas do Real Madrid viajam ao exterior para tratamento
O Real Madrid enfrenta atualmente uma grave crise de disponibilidade de jogadores num momento crucial da temporada. Bellingham viajou para Londres para fazer uma reabilitação especializada devido a uma lesão nos isquiotibiais, enquanto Kylian Mbappé regressou a França para se recuperar de uma lesão no joelho que o tem incomodado desde o início do ano.
A decisão de permitir que as duas superestrelas deixassem a Espanha para tratamento causou espanto entre os torcedores do Real Madrid, embora Arbeloa tenha sido rápido em esclarecer que essas viagens fazem parte de um plano de recuperação altamente coordenado, elaborado para que os dois jogadores voltem à plena forma física o mais rápido possível.
Gestão de lesões para Bellingham e Mbappé
Na coletiva de imprensa antes da partida contra o Celta Vigo, Arbeloa foi questionado sobre o tratamento das lesões de Bellingham e Mbappé, que estão se recuperando no exterior. Ele explicou que os jogadores continuam sob supervisão da equipe médica do clube e que seu estado está melhorando.
“Tudo relacionado às lesões de Bellingham e Mbappé está sendo perfeitamente gerenciado pelos serviços médicos e pelo departamento de preparação física do Real Madrid. Eles estão em Londres e Paris com profissionais dos serviços médicos do clube. Tudo está sendo totalmente supervisionado pelo Real Madrid”, disse Arbeloa.
As esperanças pelo título esmorecem no Bernabéu
O momento dessas lesões não poderia ser pior para a equipe de Arbeloa, que viu sua defesa do título da La Liga vacilar após duasderrotas consecutivas contra Osasuna e Getafe. Esses resultados permitiram que o Barcelona de Hansi Flick estabelecesse uma vantagem de quatro pontos na liderança da tabela, deixando o Madrid sem margem para erros.
Embora o clube tenha confirmado que especialistas franceses concordam com o “tratamento conservador” atualmente empregado para Mbappé, a ausência do francês foi sentida durante a recente derrota por 1 a 0 para o Getafe. A lista de lesões do Los Blancos também aumentou depois que Rodrygo sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior que encerrou sua temporada.
Uma semana decisiva para os Blancos
O Real Madrid volta à ação na sexta-feira, quando recebe o Celta Vigo no Santiago Bernabeu. Com a diferença para o Barcelona em quatro pontos, uma vitória é essencial para manter a pressão sobre o líder do campeonato antes que o calendário europeu se intensifique.
A equipe então voltará sua atenção para a importante partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Manchester City na próxima semana. Embora Bellingham não deva retornar ao time titular até abril, ainda há uma pequena esperança de que Mbappé participe de alguma forma do confronto europeu.
