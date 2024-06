Os maiores artilheiros da história da Holanda

Alguns dos maiores craques da história do futebol fazem parte da lista de artilheiros da Holanda

Maior seleção que nunca venceu a Copa do Mundo, a Holanda sempre aparece como uma das favoritas, mas coleciona decepções nas edições de torneio.

A seleção holandesa já teve alguns dos maiores craques da história do futebol e participou de três finais, mas ficou com o vice-campeonato em todas as ocasiões. A última delas, em 2010, contra a Espanha.

Por outro lado, a Euro 1988 acabou com o título holandês: Marco Van Basten marcou um dos gols mais bonitos da história do futebol na decisão. Mas a ex-estrela do Milan não é o único craque que já vestiu a camisa da Laranja Mecânica. Johan Cruyff, Dennis Bergkamp, Ruud Van Nistelrooy e Ruud Van Persie, entre outros, já marcaram época pela Holanda.

A GOAL listou, então, os dez maiores artilheiros da história da seleção holandesa.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!