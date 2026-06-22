Além dos transtornos no tráfego aéreo, que também podem atrapalhar os planos de partida das equipes após o apito final, toda a programação paralela da FIFA na cidade está em risco. As consequências dos atuais níveis de alerta não afetam apenas o estádio em si: atividades ao ar livre, como a exibição pública no Lemon Hill Park, também podem ser adiadas ou canceladas. Para os milhares de torcedores franceses e iraquianos que pretendiam transformar a área ao redor do estádio, mesmo sem ingressos, em uma zona de festa, essa é uma notícia amarga.

Para o andamento esportivo do torneio, um cancelamento ou adiamento se tornaria um grande problema. O calendário da fase final é extremamente apertado, e praticamente não há datas alternativas disponíveis durante o andamento da fase de grupos. O técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, e sua equipe precisam, portanto, se preparar para uma longa espera.