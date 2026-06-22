Assim, a festa do futebol prevista no Lincoln Financial Field corre o risco de ser interrompida abruptamente por uma frente climática extrema. Os meteorologistas traçam um cenário sombrio para as próximas horas.
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Alerta de tornado! Será que a primeira partida da Copa do Mundo será totalmente cancelada devido às condições climáticas?
Assim, há um alerta explícito de que vários sistemas de tempestades possam se transformar em um forte temporal com “ventos destrutivos, relâmpagos intensos e o risco de tornados isolados”. Um cenário de risco como esse torna basicamente impossível a realização segura de um grande evento esportivo ao ar livre, já que a segurança de todos os envolvidos, tanto nas arquibancadas quanto no gramado, tem prioridade máxima.
Além disso, prevê-se chuva forte e enchentes repentinas. As consequências logísticas para toda a região ao redor da Filadélfia já são perceptíveis.
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A realização da partida entre França e Iraque é incerta
Além dos transtornos no tráfego aéreo, que também podem atrapalhar os planos de partida das equipes após o apito final, toda a programação paralela da FIFA na cidade está em risco. As consequências dos atuais níveis de alerta não afetam apenas o estádio em si: atividades ao ar livre, como a exibição pública no Lemon Hill Park, também podem ser adiadas ou canceladas. Para os milhares de torcedores franceses e iraquianos que pretendiam transformar a área ao redor do estádio, mesmo sem ingressos, em uma zona de festa, essa é uma notícia amarga.
Para o andamento esportivo do torneio, um cancelamento ou adiamento se tornaria um grande problema. O calendário da fase final é extremamente apertado, e praticamente não há datas alternativas disponíveis durante o andamento da fase de grupos. O técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, e sua equipe precisam, portanto, se preparar para uma longa espera.
Iraque x França: sob pressão
O pontapé inicial da partida está marcado para as 23h, horário da Alemanha. Para ambas as equipes, esta é a segunda partida da fase de grupos.
A França venceu por 3 a 1 na estreia, graças a dois gols de Kylian Mbappé contra o Senegal. Já o Iraque sofreu uma goleada de 1 a 4 contra a Noruega. Em caso de nova derrota, o Iraque teria que voltar para casa.