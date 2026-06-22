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FBL-WC-2026-STADIUM-PHILADELPHIAAFP
Jochen Tittmar

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Alerta de tornado! Será que a primeira partida da Copa do Mundo será totalmente cancelada devido às condições climáticas?

Copa do Mundo
França x Iraque
França
Iraque

Devido a um alerta oficial de mau tempo para a cidade-sede, Filadélfia, o confronto da Copa do Mundo entre França e Iraque corre o risco de ser cancelado ou adiado de última hora, segundo uma reportagem da CBS.

Assim, a festa do futebol prevista no Lincoln Financial Field corre o risco de ser interrompida abruptamente por uma frente climática extrema. Os meteorologistas traçam um cenário sombrio para as próximas horas.

  • Assim, há um alerta explícito de que vários sistemas de tempestades possam se transformar em um forte temporal com “ventos destrutivos, relâmpagos intensos e o risco de tornados isolados”. Um cenário de risco como esse torna basicamente impossível a realização segura de um grande evento esportivo ao ar livre, já que a segurança de todos os envolvidos, tanto nas arquibancadas quanto no gramado, tem prioridade máxima.

    Além disso, prevê-se chuva forte e enchentes repentinas. As consequências logísticas para toda a região ao redor da Filadélfia já são perceptíveis.

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  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A realização da partida entre França e Iraque é incerta

    Além dos transtornos no tráfego aéreo, que também podem atrapalhar os planos de partida das equipes após o apito final, toda a programação paralela da FIFA na cidade está em risco. As consequências dos atuais níveis de alerta não afetam apenas o estádio em si: atividades ao ar livre, como a exibição pública no Lemon Hill Park, também podem ser adiadas ou canceladas. Para os milhares de torcedores franceses e iraquianos que pretendiam transformar a área ao redor do estádio, mesmo sem ingressos, em uma zona de festa, essa é uma notícia amarga.

    Para o andamento esportivo do torneio, um cancelamento ou adiamento se tornaria um grande problema. O calendário da fase final é extremamente apertado, e praticamente não há datas alternativas disponíveis durante o andamento da fase de grupos. O técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, e sua equipe precisam, portanto, se preparar para uma longa espera.

  • Iraque x França: sob pressão

    O pontapé inicial da partida está marcado para as 23h, horário da Alemanha. Para ambas as equipes, esta é a segunda partida da fase de grupos.

    A França venceu por 3 a 1 na estreia, graças a dois gols de Kylian Mbappé contra o Senegal. Já o Iraque sofreu uma goleada de 1 a 4 contra a Noruega. Em caso de nova derrota, o Iraque teria que voltar para casa.

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