Ainda dá? Gerson acelera no Cruzeiro e trava luta por vaga na Copa do Mundo

Desde a chegada de Artur Jorge, Gerson tem apresentado um crescimento consistente no Cruzeiro. Mais adaptado ao modelo de jogo, o volante passou a ser presença constante na equipe e ganhou protagonismo no meio-campo.

Na temporada, soma 21 partidas e três assistências, com indicadores que reforçam sua evolução. Na última atuação, por exemplo, além de servir um companheiro para gol, registrou 89% de acerto nos passes.

O treinador português fez questão de destacar a importância do camisa 11, mas adotou cautela ao falar sobre seleção.

"Gerson tem sido um dos jogadores mais utilizados por mim desde que aqui cheguei. Muitos minutos, a correr muito, a trabalhar. Em relação àquilo que é a ambição de cada um, individualmente, eu acho bem que a tenha, porque o Gerson tem um potencial e uma qualidade acima da média. Mas tudo aquilo que seja mais do que responsabilidade do Cruzeiro não tenho como interferir".