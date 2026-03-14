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“Ainda fico arrepiado” – Ryan Reynolds e Rob Mac revelam o que mais gostam em ser donos do Wrexham
Uma transformação ao estilo de Hollywood no Norte de Gales
Desde a aquisição do clube por 2 milhões de libras, em fevereiro de 2021, a dupla de dirigentes transformou os Red Dragons de um time aspirante da National League em verdadeiros candidatos à promoção para a Premier League. Sua gestão tem sido marcada por uma ascensão meteórica na pirâmide do futebol inglês, impulsionada pelo sucesso mundial da série documental“Welcome to Wrexham”. A dupla recentemente reservou um momento para refletir sobre sua meia década no comando, observando que a novidade de liderar o time galês não se desvaneceu. Pelo contrário, a conexão com a comunidade só se aprofundou à medida que o clube se aproxima da reta final da temporada.
- AFP
A magia do Racecourse Ground
Para comemorar os cinco anos desde a aquisição que transformou o time galês, a dupla de estrelas se juntou à equipe de comentaristas da Sky Sports para a partida contra o Swansea, que o Wrexham venceu de forma convincente por 2 a 0.
“Há um sentimento de união tão forte em um lugar como este”, disse Reynolds ao falar sobre a atmosfera no norte do País de Gales. “Está presente em todos os estádios onde uma comunidade se reúne para torcer por algo que compartilhamos. Eu adoro isso, simplesmente adoro olhar ao redor, estar ao ar livre, estar neste belíssimo país que é o País de Gales e caminhar por ali... nós podemos caminhar até aquele gramado. Eu também nunca dou isso como garantido.”
Ainda impressionado
A paixão dos proprietários ficou evidente enquanto assistiam ao Wrexham conquistar uma vitória crucial na corrida para chegar aos play-offs, com Rob Mac admitindo que ainda não consegue acreditar no que conquistou com o time. Ele disse: “Ainda fico arrepiado só de pensar nisso, mesmo depois de cinco anos. Podemos descer o campo, entrar no vestiário, conversar com os jogadores, abraçá-los e vê-los sair hoje. Quero dizer, é simplesmente uma experiência incrível tudo o que vivemos.”
Em busca do sonho da Premier League
Após a vitória, a equipe de Phil Parkinson ocupa atualmente a sexta posição na Championship, com o Wrexham tendo se recuperado da derrota anterior contra o Hull City em sua busca pelo quarto acesso consecutivo. Os Red Dragons estão agora firmemente na briga pelos play-offs, faltando apenas nove partidas para o fim da temporada. Se mantiverem o ritmo atual, o clube poderá chegar à Premier League pela primeira vez em sua história moderna, completando uma das histórias mais notáveis do futebol mundial.
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