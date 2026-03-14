“Ainda fico arrepiado” – Ryan Reynolds e Rob Mac revelam o que mais gostam em ser donos do Wrexham

Para comemorar os cinco anos desde a aquisição que transformou o time galês, a dupla de estrelas se juntou à equipe de comentaristas da Sky Sports para a partida contra o Swansea, que o Wrexham venceu de forma convincente por 2 a 0.

“Há um sentimento de união tão forte em um lugar como este”, disse Reynolds ao falar sobre a atmosfera no norte do País de Gales. “Está presente em todos os estádios onde uma comunidade se reúne para torcer por algo que compartilhamos. Eu adoro isso, simplesmente adoro olhar ao redor, estar ao ar livre, estar neste belíssimo país que é o País de Gales e caminhar por ali... nós podemos caminhar até aquele gramado. Eu também nunca dou isso como garantido.”