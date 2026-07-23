Adversário que derrubou Neymar no poker aponta o que falta para o craque evoluir: “Só precisa estudar mais”

Profissional da modalidade e um dos nomes de destaque da América Latina, Fonseca destacou que Neymar conseguiu competir em bom nível contra jogadores experientes. Segundo ele, o camisa 10 teve um início forte no torneio e chegou a assumir a liderança em fichas da mesa.

Apesar do desempenho, o colombiano acredita que o principal ponto para Neymar crescer no poker é aumentar a preparação e o estudo do jogo: “Ele joga bem. Acho que só precisa estudar um pouco mais. Se tiver a mesma disciplina que tem no futebol e levar isso para o pôquer, vai ser um jogador muito, muito bom”, afirmou Fonseca, em entrevista à ESPN.