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Neymar durante torneio de pokerReprodução/Instagram
Pedro Augusto Dias

Adversário que derrubou Neymar no poker aponta o que falta para o craque evoluir: “Só precisa estudar mais”

Santos
Santos x Chapecoense
Brasileirão
Neymar

Para rival, brasileiro tem condições de alcançar um nível elevado na modalidade caso mantenha a mesma dedicação que marcou sua carreira no futebol

Neymar deixou o BSOP Winter sem premiação, mas recebeu uma avaliação positiva de um dos principais jogadores que cruzaram seu caminho no torneio. Juan Sebastian Fonseca Chaves, conhecido no circuito como Sebastian Fonseca, foi o responsável por eliminar o atacante da competição e afirmou que o brasileiro tem potencial para evoluir ainda mais no poker.

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  • "Acho que só precisa estudar um pouco mais"

    Profissional da modalidade e um dos nomes de destaque da América Latina, Fonseca destacou que Neymar conseguiu competir em bom nível contra jogadores experientes. Segundo ele, o camisa 10 teve um início forte no torneio e chegou a assumir a liderança em fichas da mesa.

    Apesar do desempenho, o colombiano acredita que o principal ponto para Neymar crescer no poker é aumentar a preparação e o estudo do jogo: “Ele joga bem. Acho que só precisa estudar um pouco mais. Se tiver a mesma disciplina que tem no futebol e levar isso para o pôquer, vai ser um jogador muito, muito bom”, afirmou Fonseca, em entrevista à ESPN.

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  • Estilo único

    O estilo de Neymar também chamou atenção durante a disputa. De acordo com o adversário, o atacante mantém nas mesas uma característica parecida com a que apresenta nos gramados: criatividade e busca constante por jogadas de impacto: “Ele blefa bastante, gosta de colocar ficha no pano o tempo todo. É um jogador incômodo de enfrentar”, avaliou.

  • Fora dos 27 melhores colocados

    A participação de Neymar no BSOP Winter terminou antes da faixa de premiação. O atacante ficou fora dos 27 melhores colocados, número de jogadores que garantiam retorno financeiro no torneio.

    O campeão da competição receberá R$ 1 milhão, enquanto o menor prêmio disponível é de R$ 45 mil. O valor pago por Neymar para disputar o evento não foi divulgado.

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