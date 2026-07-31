Adeus a Franco Baresi, o camisa 6 que não precisava de nome

Quando comecei a me interessar por futebol, no comecinho dos anos 90, a primeira coisa que aprendi foi: "Você vai ouvir falar muito dos atacantes, mas, se quiser entender de verdade as partidas, não se esqueça de observar as atuações dos defensores".





Comecei por Franco Baresi, porque naquele período, se se falava de “um defensor”, era impossível não pensar nele. Notei que muitas vezes se dizia e se escrevia que um atacante marcado por Baresi não tinha feito uma grande partida. E eu, lembrando da lição aprendida, sempre pensava que talvez não tivesse sido o atacante a jogar mal, mas simplesmente Baresi a jogar bem.