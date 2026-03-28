Abodi defende Dimarco: “Polêmica sem sentido, não há nada de provocativo”

O caso da comemoração de um pequeno grupo de jogadores da seleção italiana, entre os quais Federico Dimarco, ao final da partida entre País de Gales e Bósnia — que viu os bósnios se classificarem para a final da repescagem da Copa do Mundo contra a Itália nos pênaltis — tornou-se viral.





Na Bósnia, surgiu uma polêmica com a imprensa e os torcedores locais falando de “italianos arrogantes”, mas para defender o lateral do Inter e os Azzurri, o Ministro do Esporte e das Políticas Juvenis, Andrea Abodi, falou hoje à Gazzetta dello Sport, tentando acalmar o alvoroço na mídia em torno da Seleção de Gattuso.



