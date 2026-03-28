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Emanuele Tramacere

Traduzido por

Abodi defende Dimarco: “Polêmica sem sentido, não há nada de provocativo”

Itália
Bósnia e Herzegovina
F. Dimarco
Eliminatórias Europeias
Bósnia e Herzegovina x Itália

O caso da comemoração de um pequeno grupo de jogadores da seleção italiana, entre os quais Federico Dimarco, ao final da partida entre País de Gales e Bósnia — que viu os bósnios se classificarem para a final da repescagem da Copa do Mundo contra a Itália nos pênaltis — tornou-se viral.


Na Bósnia, surgiu uma polêmica com a imprensa e os torcedores locais falando de “italianos arrogantes”, mas para defender o lateral do Inter e os Azzurri, o Ministro do Esporte e das Políticas Juvenis, Andrea Abodi, falou hoje à Gazzetta dello Sport, tentando acalmar o alvoroço na mídia em torno da Seleção de Gattuso.


  • PRESENTE EM BERGAMO

    "Estou um pouco rouco porque gritei na quinta-feira à noite... Em Bergamo, havia ao mesmo tempo o ministro, que buscava uma compostura razoável, e Andrea, que apostava em uma exuberância educada. No intervalo, deve ter havido alguma mensagem inequívoca de Gattuso e, assim que voltou ao campo, a Seleção se soltou e deu o seu melhor"

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  • A BÓSNIA E UM ESTÁDIO HOSTIL

    "Acredito que estejam reunidas todas as condições, não apenas em termos técnicos, mas também psicológicos, para termos um bom desempenho. É claro que vamos jogar em um estádio hostil, como é de se esperar, mas a presença da torcida italiana certamente será apaixonada e barulhenta. E milhões de corações baterão forte na Itália, e tenho certeza de que os rapazes vão sentir isso. Agora não há muito mais a aprender, basta apenas recuperar as energias mais profundas e os sentimentos mais intensos. O resultado final só pode ser um: a Itália no dia 12 de junho no Canadá."

  • POLÊMICA SEM SENTIDO

    "O vídeo da comemoração que viralizou? Não me parece que tenha havido um entusiasmo exagerado; nem sei o que eles estavam pensando naquele momento. Não entendo por que se deu tanta importância àquela comemoração; estamos falando de garotos que tinham acabado de terminar a partida, não me parece que haja nada de censurável nem de provocativo. Vamos tentar superar isso, já temos tantas coisas objetivamente complicadas, essa é uma polêmica que não faz sentido."

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