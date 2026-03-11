Getty Images Sport
A saída de Luka Modric é um “grande erro para o Real Madrid e para o futebol espanhol”, afirma Ivan Rakitic
Da transição do Madrid ao renascimento do Milan
A direção do Real Madrid priorizou uma mudança geracional no verão passado, optando por construir um futuro em torno de talentos mais jovens, como Jude Bellingham, Eduardo Camavinga e Federico Valverde. Embora Modric continuasse sendo um competidor de alto nível, seu papel havia se transformado cada vez mais em um substituto secundário. Quando seu contrato expirou no verão passado, o clube optou por uma despedida respeitosa, abrindo caminho para a próxima geração.
Desde que se juntou ao AC Milan, o maestro de 40 anos provou que “o futebol não tem idade”, tornando-se uma figura central na campanha dos Rossoneri. Modric já disputou 30 partidas em todas as competições nesta temporada, contribuindo com dois gols e três assistências, enquanto lidera um time que atualmente ocupa a segunda posição na Série A. Sua liderança veterana tem sido fundamental para manter o Milan a sete pontos do líder Inter, demonstrando que sua visão clínica e profissionalismo continuam tão afiados como sempre na primeira divisão italiana.
Uma perda para o futebol espanhol
Em entrevista à Rádio MARCA, Rakitic refletiu sobre o legado de seu compatriota, afirmando: “Foi um grande erro, não só do Real Madrid, mas do futebol espanhol, porque acredito que deveríamos ter insistido muito mais para mantê-lo lá. Da forma como as coisas estão indo no Madrid, acho que o técnico ficaria encantado com ele. Isso me deixa triste, porque não levamos em conta a idade quando um jogador é muito jovem, e o que Luka está mostrando é que o futebol não tem limite de idade.”
Rakitic enfatizou ainda mais o profissionalismo único de Modric, acrescentando: “Ele é diferente de muitos outros. Não é coincidência, porque ele cuida de si mesmo e se prepara bem e, no final, aqueles que trabalham duro merecem isso. Ele está feliz, contente, se divertindo muito, e isso é o que importa, que a gente aproveite ele o máximo possível.”
O Real Madrid enfrenta dificuldades enquanto Modric se destaca
Sob a orientação do atual técnico Álvaro Arbeloa, o Real Madrid passou por um período difícil, com seu meio-campo muitas vezes parecendo desprovido do controle e da genialidade para definir o ritmo que Modric proporcionou por mais de uma década. Embora Arbeloa tenha à sua disposição opções talentosas e físicas, a falta de uma presença veterana e tranquilizadora no meio-campo prejudicou gravemente a capacidade do time de ditar o ritmo das partidas nesta temporada. Como observou Rakitic, Arbeloa provavelmente daria tudo para ter um jogador do perfil de Modric disponível neste momento para comandar o time.
Na temporada passada, as dificuldades do Real Madrid foram atribuídas à incapacidade de encontrar um substituto para Toni Kroos após sua aposentadoria. Agora, com o time do Bernabeu quatro pontos atrás do Barcelona na La Liga e eliminado da Copa del Rey, o clube enfrenta acusações semelhantes de não ter conseguido preencher a lacuna deixada porModric no meio-campo, especialmente com o jogador de 40 anos recebendo elogios na Serie A.
O que vem a seguir para o Real Madrid e Modric?
A animada temporada de estreia de Modric no San Siro levou o Rossoneri a pressioná-lo para ativar a opção de prorrogar seu contrato por mais 12 meses. A equipe de Max Allegri tem como objetivo diminuir a diferença para o líder da Série A, o Inter, e garantir a classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada, uma perspectiva que eles esperam que convença o astro croata a permanecer no clube.
Quanto ao Real Madrid, o time precisa lidar com uma crise de lesões que o fará enfrentar o Manchester City na Liga dos Campeões na quarta-feira sem jogadores como Kylian Mbappé, Jude Bellingham e Éder Militão.
