A saída de Luka Modric é um “grande erro para o Real Madrid e para o futebol espanhol”, afirma Ivan Rakitic

A direção do Real Madrid priorizou uma mudança geracional no verão passado, optando por construir um futuro em torno de talentos mais jovens, como Jude Bellingham, Eduardo Camavinga e Federico Valverde. Embora Modric continuasse sendo um competidor de alto nível, seu papel havia se transformado cada vez mais em um substituto secundário. Quando seu contrato expirou no verão passado, o clube optou por uma despedida respeitosa, abrindo caminho para a próxima geração.

Desde que se juntou ao AC Milan, o maestro de 40 anos provou que “o futebol não tem idade”, tornando-se uma figura central na campanha dos Rossoneri. Modric já disputou 30 partidas em todas as competições nesta temporada, contribuindo com dois gols e três assistências, enquanto lidera um time que atualmente ocupa a segunda posição na Série A. Sua liderança veterana tem sido fundamental para manter o Milan a sete pontos do líder Inter, demonstrando que sua visão clínica e profissionalismo continuam tão afiados como sempre na primeira divisão italiana.