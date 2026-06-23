Falta uma semana para o final de junho, e para a Roma está quase na hora de tomar decisões. O dia 30 se aproxima, assim como o prazo relacionado ao acordo de liquidação com a UEFA, que continua a influenciar as estratégias de mercado do clube giallorosso. Os Friedkin pediram que as contas fossem regularizadas, para evitar que o caso se arraste até 2027, com todas as consequências que isso possa acarretar. A Roma já foi multada em um total de seis milhões de euros por descumprimento do fair play financeiro; o plano é regularizar a situação para, em seguida, planejar uma janela de transferências à altura para enfrentar a Liga dos Campeões.
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A Roma e as mais-valias até 30 de junho: Soulé e Manu Koné podem sair
QUEM PODE SER SACRIFICADO
De acordo com o que publica hoje o jornal Il Messaggero, a prioridade são as saídas: a Roma precisa, de fato, reduzir o valor de cerca de 50 milhões de ganhos a serem realizados até 30 de junho, e o novo diretor esportivo Tony D’Amico está trabalhando para identificar as transações mais vantajosas do ponto de vista econômico. A ideia é não mexer muito no elenco, mas sacrificar apenas um grande nome. De preferência, um daqueles com baixo valor residual, a fim de registrar um lucro líquido e, assim, otimizar a venda. Os principais nomes continuam sendo Koné, Svilar, Ndicka, Pisilli e Soulè. Dos três, apenas Svilar e Pisilli parecem intocáveis; para todos os outros, a possibilidade de saída permanece em aberto.
OS VALORES RESIDUAIS
Aqui estão os valores residuais em 30 de junho de 2026 para os jogadores que poderiam ser dispensados, calculados pela Calcio e Finanza:
Mile Svilar – 0,6 milhão de euros
Evan Ndicka – 1,6 milhão de euros
Manu Kone – 11,8 milhões de euros
Niccolò Pisilli – 0,1 milhão de euros
Matias Soulé – 17,5 milhões de euros
O Atlético está de olho em KONE, SOULE' na Alemanha
Um dos jogadores que pode fazer as malas é Manu Koné, que a Roma não considera indisponível. Ele interessa ao Atlético de Madrid, enquanto a Inter, até o momento, tem outros alvos. Os “colchoneros”, segundo o *Il Messaggero*, estariam dispostos a investir 45 milhões de euros + 5 em bônus. Outro jogador que deve sair é Matias Soulé, que interessa ao Bayer Leverkusen e ao Borussia Dortmund, e está avaliado em 40 milhões. Atenção também ao futuro de Jan Ziolkowski, contratado há um ano por 6 milhões de euros do Legia Varsóvia e que pode ser vendido por 15: ele é alvo do Nottingham Forest e do Bournemouth. Já foi obtida uma mais-valia, a relativa a Tommaso Baldanzi, de cerca de 5 milhões: adquirido por 10 milhões em janeiro de 2024 (com contrato até 2028), foi vendido por 10 milhões de euros ao Genoa.