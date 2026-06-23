A Roma e as mais-valias até 30 de junho: Soulé e Manu Koné podem sair

Um dos jogadores que pode fazer as malas é Manu Koné, que a Roma não considera indisponível. Ele interessa ao Atlético de Madrid, enquanto a Inter, até o momento, tem outros alvos. Os “colchoneros”, segundo o *Il Messaggero*, estariam dispostos a investir 45 milhões de euros + 5 em bônus. Outro jogador que deve sair é Matias Soulé, que interessa ao Bayer Leverkusen e ao Borussia Dortmund, e está avaliado em 40 milhões. Atenção também ao futuro de Jan Ziolkowski, contratado há um ano por 6 milhões de euros do Legia Varsóvia e que pode ser vendido por 15: ele é alvo do Nottingham Forest e do Bournemouth. Já foi obtida uma mais-valia, a relativa a Tommaso Baldanzi, de cerca de 5 milhões: adquirido por 10 milhões em janeiro de 2024 (com contrato até 2028), foi vendido por 10 milhões de euros ao Genoa.