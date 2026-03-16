Pouco antes de deixar o Borussia Dortmund, após seis anos, Mike Tullberg não conquistou exatamente muitos amigos. Naquela época, a equipe sub-23 do BVB, recém-rebaixada da 3.ª Liga, havia disputado quatro rodadas na Regionalliga West. A equipe de Tullberg somava apenas cinco pontos e apresentava a segunda pior defesa da liga.
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A promoção já está perdida! No BVB, uma nova visão chega ao seu limite
Os responsáveis pelo centro de formação de jovens talentos do Westfalen haviam evitado cuidadosamente, até então, definir o retorno imediato à primeira divisão como meta. No entanto, era fácil perceber, por suas frases em grande parte evasivas, que era exatamente isso que se almejava. E como poderia ser diferente? Um clube como o BVB precisa oferecer aos seus jovens talentos a liga de maior nível possível como etapa intermediária para o profissionalismo.
Mas Tullberg, de repente, falou, nesta fase tão precoce da temporada, de um “ano de transição”. As deficiências de sua equipe recém-formada lhe foram rapidamente apresentadas. Com sua habitual franqueza, o dinamarquês disse: “Não sei se o que exigimos é pedir demais. A diferença entre a 3ª Divisão, sem posse de bola e com passes longos, e a Liga Regional é que agora conduzimos a bola e o adversário fica apenas à espera de erros. Agora os rapazes têm de jogar futebol. É isso que o treinador espera também. Vê-se claramente que um ou outro não consegue lidar com isso.”
Menos de três semanas depois, Tullberg já era história no BVB. Ele já almejava algo melhor há algum tempo e voltou para sua terra natal, para o FC Midtjylland. Ter que trocar de treinador tão cedo em meio a essa fase de transição, somado ao início ruim na nova liga, foi tudo menos um bom começo para o time sub-23. Mesmo que o cargo tenha sido assumido por Daniel Rios, o assistente técnico de Tullberg, um velho conhecido da equipe.
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A segunda equipe do Dortmund está longe da promoção
Já se passaram quase sete meses desde o pronunciamento de Tullberg, com 26 rodadas disputadas na Liga Regional. Com ainda dez partidas pendentes para o time de Dortmund, pode-se afirmar com clareza: Tullberg estava certo em suas declarações, e seu diagnóstico dos problemas continua correto até hoje.
O segundo time do Dortmund está bem atrás na disputa pela promoção — apenas o primeiro colocado se classifica para a 3ª Liga. Na quarta posição, a diferença para o líder absoluto, o Fortuna Köln, aumentou para 15 pontos. E isso não se deve apenas ao fato de que a equipe sub-23 também não conseguiu sair do lugar no ano novo, conquistando apenas duas vitórias em seis partidas.
Embora a equipe tenha o segundo melhor ataque entre todas as 18 equipes, com 55 gols, apenas onze vitórias em 24 jogos e apenas três partidas sem sofrer gols são resultados simplesmente fracos para um time recém-rebaixado da 3ª Divisão. Em 2026, o Dortmund não venceu nem o Wuppertal, 16º colocado, nem seus concorrentes diretos de Oberhausen e Gütersloh.
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Ninguém no BVB quer sequer mencionar a palavra "promoção"
Até agora, a consistência tem sido uma palavra desconhecida para os amadores. A única fase estável ocorreu no início do outono, quando a equipe conquistou quatro vitórias em seis partidas. O Dortmund tem grande dificuldade em superar com seu jogo a grande quantidade de adversários com postura muito defensiva. Como costuma acontecer com os profissionais de Niko Kovac, também aqui falta criatividade para abrir espaços nas linhas defensivas recuadas.
“O objetivo fundamental permanece o mesmo”, explicou o diretor da NLZ, Paul Schaffran, ao jornal Ruhr Nachrichten no inverno, quando o BVB estava apenas cinco pontos atrás do Colônia. É claro que, mais uma vez, sem mencionar a palavra “promovção”: “Não descarto a possibilidade de ainda conseguirmos diminuir essa diferença na segunda metade do campeonato.”
O fato de isso não ter acontecido se deve também a uma verdadeira hemorragia que a equipe teve de suportar na última janela de transferências. Com Ben Hüning, perdeu-se o líder da defesa para o Rot-Weiss Essen, enquanto o Fortuna Düsseldorf contratou o meio-campista ofensivo Jordi Paulina. Além disso, mais três jogadores deixaram o clube e três novos chegaram.
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O novo lema nas categorias de base do BVB: desenvolvimento em vez de resultados
"Isso sempre fará parte do DNA desta equipe", deixou claro Schaffran. "Quando jogadores experientes e titulares saem, abre-se uma lacuna — e é exatamente essa a oportunidade para os próximos jogadores assumirem essa responsabilidade." Isso pode certamente ser verdade na teoria, mas a realidade e a prática no BVB são diferentes. O clube já deve estar preparado para mais um ano na Liga Regional.
“Criar uma plataforma de desenvolvimento com ligação clara aos profissionais”, disse o diretor esportivo Sebastian Kehl em dezembro de 2023 sobre a nova visão para as categorias de base do Dortmund. Impulsionado pelo chefe da base, Thomas Broich, o lema agora deve ser: desenvolvimento em vez de resultados.
Mas, quando se olha para a segunda equipe, a situação se torna um círculo vicioso. A conexão almejada com o time principal se torna muito mais difícil quando a diferença é de três divisões, em vez de apenas duas.
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A segunda equipe continua sendo a grande preocupação do BVB
É claro que, por outro lado, para os jovens talentos de 17 a 19 anos, mesmo na 4ª Divisão, não é inútil acumular bastante experiência em campo. No entanto, o melhor trampolim para subir é, sem dúvida, a 3ª Divisão. Ela também representa um trunfo maior e uma perspectiva mais promissora para os talentos que vêm das categorias de base ou que devem ser contratados.
O BVB deve, portanto, com base nas experiências agora adquiridas, refletir seriamente sobre como lidar com o problema do clube. Não apenas o desempenho da equipe sub-23 foi instável, mas também o elenco.
Por mais coerente que tenha sido a decisão de promover antecipadamente para o time principal talentos de alto nível como Mathis Albert, Samuele Inacio ou — devido a lesão — Luca Reggiani, a coesão dentro da equipe sub-23 foi fortemente prejudicada. Devido às constantes mudanças na escalação, a equipe nunca conseguiu se consolidar e desenvolver esquemas táticos para gerar um domínio capaz de sustentar as ambições não declaradas.
“Isso não se consegue em poucas semanas — principalmente quando não se tem condições de treinar com um grupo grande”, já havia temido Tullberg em agosto. Até o próximo reinício, no verão que vem, os responsáveis deverão ter definido uma estratégia para superar essa questão e tirar a equipe sub-23 do impasse atual.
BVB II fica apenas em quarto lugar: os seis primeiros colocados da tabela da Regionalliga Oeste
Posição Equipe Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pontos 1 Fortuna Colônia 25 16 8 1 57:19 56 2 Rot-Weiß Oberhausen 25 14 6 5 43:28 48 3 FC Schalke 04 II 24 14 4 6 54:33 46 4 Borussia Dortmund II (F) 24 11 8 5 55:37 41 5 Bor. Mönchengladbach II 25 12 5 8 43:36 41 6 FC Gütersloh 25 11 8 6 35:28 41
Perguntas frequentes
Der FC Arsenal wurde im Jahr 1886 in Woolwich gegründet.
Der FC Arsenal gehört der Kroenke Sports & Entertainment-Gruppe um den US-amerikanischen Milliardären Stan Kroenke. Erste Anteile kaufte der Unternehmer im April 2007, im Anschluss kaufte er Stück für Stück auch weitere Aktien auf - bis zur endgültigen Übernahme im September 2018. Neben den Gunners besitzt Kroenke auch noch weitere Sportklubs, unter anderem die Los Angeles Rams (NFL), die Denver Nuggets (NBA) und die Colorado Avalanche (NHL).
Seit der Saison 2006/07 spielt Arsenal im Emirates Stadium im Stadtteil Holloway im Norden Londons. Vorher hatte der Klub seine Heimspiele lange Jahre im Highbury ausgetragen.
Das Emirates Stadium hat eine Kapazität von 60.704 Sitzplätzen. Damit ist es eines der fünf größten Stadien in der Premier League.
Mit 47 Titeln sind die Gunners einer der erfolgreichsten Klubs Englands. Die meisten dieser Trophäen sammelte der Klub national - noch nie konnte Arsenal die Champions League gewinnen.
Auf nationaler Ebene hat der FC Arsenal über die Jahre gut abgeräumt. Neben 14 Titeln im FA Cup (Rekordsieger) gewannen die Londoner auch 13-mal die englische Meisterschaft.
Rekordspieler bei Arsenal ist David O'Leary. Satte 722 Pflichtspiele absolvierte er zwischen 1975 und 1994.
Für die meisten Tore in der Vereinsgeschichte sorgte Thierry Henry. Der Franzose knipste in 377 Auftritten ganze 228-mal. Hinter ihm folgt Ian Wright mit 185 Toren.
Über die Jahre standen zahlreiche Superstars für die Gunners auf dem Feld. Hier eine Auswahl: Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Tony Adams, Ian Wright, Robert Pires, Cesc Fabregas, David Seaman, Mesut Özil, Marc Overmars, Ashley Cole oder Kai Havertz.
Rekordtrainer des Vereins ist Arsene Wenger, der zwischen 1996 und 2018 insgesamt 17 Titel nach Nordlondon holte. Andere erfolgreiche Coaches sind Herbert Chapman (5 Titel), George Graham (6 Titel), Bertie Mee (3 Titel) oder Mikel Arteta (2 Titel).
Der Verein trägt aufgrund der Kanone im Wappen auch den Spitznamen "The Gunners", zu deutsch "die Kanoniere".