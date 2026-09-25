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Netherlands v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD1Getty Images Sport
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A pressão e o espírito de luta: Klopp muda a cara da Alemanha em 90 minutos

Países Baixos x Alemanha
Países Baixos
Alemanha
Liga das Nações A
J. Klopp
M. ter Stegen
Países Baixos
Alemanha

Da decepção na Copa do Mundo ao espírito de Klopp: Alemanha começa a recuperar seu brilho

Jürgen Klopp, técnico da seleção alemã, foi o centro das atenções em Amsterdã, durante sua estreia à frente da Mannschaft, contra a Holanda comandada por Xavi, na partida que terminou empatada em 1 a 1 pela Liga das Nações da UEFA.

O site Foot Mercato informou que Klopp optou por escalar sua equipe no esquema 4-2-3-1, com sete jogadores que disputaram a Copa do Mundo de 2026: os defensores Braun, Schlotterbeck e Tah, os meio-campistas Kimmich, Nmecha e Amiri e o atacante Kai Havertz. 

Na defesa, o recém-chegado Trorreu na lateral direita, enquanto Klopp entregou a missão de jogar pelas pontas a Schade e Karim Adeyemi, e ter Stegen voltou a defender o gol.

O início de Klopp quase foi ruim, depois que Virgil van Dijk marcou um gol após um quarto de hora, mas a tecnologia do árbitro de vídeo assistente salvou os alemães no fim. 

Poucos instantes depois, Kai Havertz foi obrigado a deixar o campo, sendo substituído por Younes Bentaleb, após um choque com Quinten Timber aos 30 minutos.

Aquele foi um golpe doloroso, mas não impediu o time de Klopp de sair na frente. Pelo contrário, os tetracampeões mundiais acreditaram que estavam a caminho da vitória graças ao gol marcado por Felix Nmecha aos 32 minutos, antes que a seleção alemã levasse um choque de Cody Gakpo nos acréscimos, que buscou o empate aos 92 minutos, deixando o placar final em 1 a 1.

Esse empate foi frustrante e permitiu que a Grécia assumisse a liderança isolada do Grupo 2 do primeiro nível. Mas, na Alemanha, esse resultado não provocou qualquer polêmica digna de nota. Muito pelo contrário.

  • Netherlands v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD1Getty Images Sport

    Klopp tem a capacidade de fazer a diferença

    Após a partida, Jürgen Klopp mostrou-se bastante satisfeito com o desempenho de seus jogadores e disse: "Fiquei muito satisfeito com vários desempenhos individuais e com a paixão que demonstramos".

    E prosseguiu: "Podemos apresentar um futebol mais bonito e mais empolgante, isso é certo. Hoje foi extremamente cansativo. Gostaríamos de ter conquistado a vitória aqui, mas obter este ponto é um bom resultado".

    O capitão Joshua Kimmich compartilhou da opinião do treinador, afirmando: "Foi uma partida difícil, e nem tudo foi perfeito, mas há muitos pontos positivos. No segundo tempo, os holandeses impuseram seu domínio e fomos obrigados a defender com muita garra. Acho que o empate é um resultado justo".

    Na Alemanha também, os observadores elogiaram o desempenho da seleção, e o lendário do futebol alemão Lothar Matthäus, conhecido geralmente por suas fortes críticas a tudo o que envolve a seleção, desta vez elogiou o novo treinador da seleção alemã e disse: "Klopp incutiu um espírito combativo na equipe, e a seleção conseguiu responder. Foi um bom começo. Podemos nos sentir satisfeitos com o resultado e com o espírito que demonstramos. Mas está claro que ainda há pontos que precisam de melhorias".

    O novo espírito e a maior combatividade da seleção alemã, em comparação com o que ela apresentou na Copa do Mundo de 2026, foram dois dos pontos que a imprensa alemã também destacou.

    O jornal Sport Bild escreveu: "A seleção alemã luta com muito mais garra do que fez durante o fracasso na Copa do Mundo neste verão, e o mais importante é que voltou a lutar uns pelos outros. Klopp personifica esse espírito coletivo e esse sentimento de união que o grupo recuperou de forma perfeita".

    O jornal Welt elogiou dizendo: "As coisas finalmente começaram a voltar aos trilhos para a seleção".

    E prosseguiu: "Há uma coisa certa após a primeira partida internacional do treinador de 59 anos: Klopp tem a capacidade de fazer a diferença, inclusive conduzir a seleção alemã de futebol na direção certa".

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  • Netherlands v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD1Getty Images Sport

    Klopp trata do maior ponto fraco da seleção alemã

    Já o jornal Bild não escondeu seu entusiasmo, escrevendo: "Klopp já resolveu o maior problema que apareceu na Copa do Mundo! No empate por 1 a 1 em Amsterdã, a equipe demonstrou uma solidez sem precedentes. E, assim como Klopp na área técnica, os jogadores mostraram constantemente uma determinação intensa, provando a cada momento sua sede de vitória".

    E destacou: "A equipe deu tudo de si e disputou de imediato, com toda a força, o confronto clássico diante da Holanda, exatamente o que Klopp havia pedido. Klopp corrigiu os maiores pontos fracos da seleção na Copa do Mundo em tempo recorde. Com Adeyemi e Sané, apostou em dois pontas tradicionais, e toda a equipe adotou o estilo de pressão alta que caracteriza os seus times. Pressão, pressão, pressão".

    No entanto, o Sport Bild apontou um dos poucos temas que geraram debate durante esta noite: o retorno oscilante de Marc-André ter Stegen à meta da seleção alemã.

    O jornal escreveu: "O que chamou a atenção foi que ter Stegen, em seu retorno à seleção alemã após 473 dias de sua última partida internacional, errou muitos passes durante a fase de construção de jogadas. Antes do fim do primeiro tempo, acertou apenas 9 de 16 passes".

    Mas o jornal acrescentou que o goleiro do Ajax de Amsterdã conseguiu melhorar seu nível após o intervalo: "No segundo tempo, a Holanda pressionou em busca do empate, mas a equipe de Klopp resistiu, e ter Stegen fez várias defesas impressionantes".

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