Jürgen Klopp, técnico da seleção alemã, foi o centro das atenções em Amsterdã, durante sua estreia à frente da Mannschaft, contra a Holanda comandada por Xavi, na partida que terminou empatada em 1 a 1 pela Liga das Nações da UEFA.
O site Foot Mercato informou que Klopp optou por escalar sua equipe no esquema 4-2-3-1, com sete jogadores que disputaram a Copa do Mundo de 2026: os defensores Braun, Schlotterbeck e Tah, os meio-campistas Kimmich, Nmecha e Amiri e o atacante Kai Havertz.
Na defesa, o recém-chegado Trorreu na lateral direita, enquanto Klopp entregou a missão de jogar pelas pontas a Schade e Karim Adeyemi, e ter Stegen voltou a defender o gol.
O início de Klopp quase foi ruim, depois que Virgil van Dijk marcou um gol após um quarto de hora, mas a tecnologia do árbitro de vídeo assistente salvou os alemães no fim.
Poucos instantes depois, Kai Havertz foi obrigado a deixar o campo, sendo substituído por Younes Bentaleb, após um choque com Quinten Timber aos 30 minutos.
Aquele foi um golpe doloroso, mas não impediu o time de Klopp de sair na frente. Pelo contrário, os tetracampeões mundiais acreditaram que estavam a caminho da vitória graças ao gol marcado por Felix Nmecha aos 32 minutos, antes que a seleção alemã levasse um choque de Cody Gakpo nos acréscimos, que buscou o empate aos 92 minutos, deixando o placar final em 1 a 1.
Esse empate foi frustrante e permitiu que a Grécia assumisse a liderança isolada do Grupo 2 do primeiro nível. Mas, na Alemanha, esse resultado não provocou qualquer polêmica digna de nota. Muito pelo contrário.