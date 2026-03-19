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A Premier League deve alterar as regras de gastos antes da temporada 2026/27
Transferências de verbas e deduções rigorosas de pontos
As novas regras determinam que, se um clube não esgotar sua cota de 85% da receita destinada a transferências, salários de jogadores e comissões de agentes por duas temporadas consecutivas, poderá transferir até 10% desse orçamento para o período seguinte. Embora o limite padrão seja de 85%, fatores específicos podem permitir que os clubes atinjam 115%. No entanto, uma violação desse limite máximo resultará em multa e dedução obrigatória de seis pontos. Esse ajuste oferece uma rede de segurança para aqueles que praticam austeridade, ao mesmo tempo em que penaliza rigorosamente os gastos excessivos.
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O Brighton lidera a campanha pela mudança nas regras
A emenda aprovada foi originalmente proposta pelo Brighton & Hove Albion durante uma reunião realizada antes do Natal. O clube, amplamente considerado um dos mais bem administrados da divisão, sugeriu esse “ajuste” para garantir que o planejamento responsável de longo prazo não fosse penalizado por rígidos limites de gastos anuais.
Relatos indicam que nenhuma das 20 equipes atuais da Premier League se opôs à proposta liderada pelo Brighton. Após esse apoio unânime, espera-se que a liga ratifique formalmente a mudança e a coloque em prática antes do término da atual temporada, bem antes da implementação prevista para 2026/27.
Em desacordo com a UEFA e as normas europeias
Essa decisão de manter um teto de gastos mais flexível ocorre apesar do crescente escrutínio da UEFA. O órgão regulador do futebol europeu aplica um limite de SCR muito mais rigoroso, de 70%, para os clubes participantes da Liga dos Campeões, da Liga Europa e da Liga Conferência, o que gera preocupações de que a Premier League esteja criando um abismo financeiro.
Há receios em todo o continente de que os rivais europeus possam ser forçados a assumir “riscos adicionais” para acompanhar o ritmo dos clubes ingleses no mercado de transferências. No entanto, a Premier League rejeitou essas preocupações, sustentando que seu modelo específico de 85% é necessário para garantir o “equilíbrio competitivo” no futebol nacional.
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Preocupações com o desempenho em meio a mudanças financeiras
O debate sobre as regras de gastos surge em um momento delicado para a primeira divisão inglesa, após uma semana decepcionante nas competições europeias. Apesar da enorme riqueza da liga, apenas o Arsenal e o Liverpool conseguiram avançar para as quartas de final da Liga dos Campeões entre os seis clubes participantes.
O Newcastle United sofreu uma humilhante derrota por 7 a 2 para o Barcelona, enquanto o Manchester City foi dominado pelo Real Madrid e o Chelsea foi eliminado por 8 a 2 no placar agregado pelo Paris Saint-Germain. Esses resultados jogaram lenha na fogueira quanto à questão de saber se o domínio financeiro da Premier League está se traduzindo em superioridade em campo contra a elite europeia.
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