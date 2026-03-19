A Premier League deve alterar as regras de gastos antes da temporada 2026/27

A emenda aprovada foi originalmente proposta pelo Brighton & Hove Albion durante uma reunião realizada antes do Natal. O clube, amplamente considerado um dos mais bem administrados da divisão, sugeriu esse “ajuste” para garantir que o planejamento responsável de longo prazo não fosse penalizado por rígidos limites de gastos anuais.

Relatos indicam que nenhuma das 20 equipes atuais da Premier League se opôs à proposta liderada pelo Brighton. Após esse apoio unânime, espera-se que a liga ratifique formalmente a mudança e a coloque em prática antes do término da atual temporada, bem antes da implementação prevista para 2026/27.