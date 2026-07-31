Em um movimento rápido e uma jogada tática bem calculada, o Real Madrid anunciou o fechamento de sua quinta contratação no mercado de verão, ao acertar com o jovem atacante espanhol Carlos Espí, vindo do Levante, com um contrato de longa duração que se estende por 5 temporadas, até 30 de junho de 2031.

A negociação, que surpreendeu os meios esportivos, não foi fruto do acaso, mas veio após um acompanhamento minucioso de um talento promissor que se impôs como uma das mais simples e precisas soluções ofensivas clássicas do futebol espanhol. Mas quem é esse jovem "gigante" no qual José Mourinho decidiu apostar?

O Real Madrid acertou com Carlos Espí em um momento que reflete o desejo do clube de construir o futuro de seu ataque, já que o jogador representa o modelo do atacante tradicional que sabe jogar dentro da área, características que se tornaram raras no futebol moderno.

E, embora Espí ainda esteja no início de sua carreira, sua estrutura física e sua personalidade ofensiva fizeram com que os observadores do Real Madrid o vissem como um projeto de atacante capaz de evoluir para ser uma das opções importantes no setor ofensivo nos próximos anos.