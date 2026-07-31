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A nova aposta de Mourinho: quem é Carlos Espí, a surpreendente contratação do Real Madrid?

Especiais e Opinião
Real Madrid
J. Mourinho
C. Espi
Levante
La Liga
Espanha
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Ele não estava entre os nomes mais comentados no mercado de transferências, mas rapidamente se transformou em um projeto ofensivo que goza de confiança no Santiago Bernabéu.

Em um movimento rápido e uma jogada tática bem calculada, o Real Madrid anunciou o fechamento de sua quinta contratação no mercado de verão, ao acertar com o jovem atacante espanhol Carlos Espí, vindo do Levante, com um contrato de longa duração que se estende por 5 temporadas, até 30 de junho de 2031.

A negociação, que surpreendeu os meios esportivos, não foi fruto do acaso, mas veio após um acompanhamento minucioso de um talento promissor que se impôs como uma das mais simples e precisas soluções ofensivas clássicas do futebol espanhol. Mas quem é esse jovem "gigante" no qual José Mourinho decidiu apostar?

O Real Madrid acertou com Carlos Espí em um momento que reflete o desejo do clube de construir o futuro de seu ataque, já que o jogador representa o modelo do atacante tradicional que sabe jogar dentro da área, características que se tornaram raras no futebol moderno.

E, embora Espí ainda esteja no início de sua carreira, sua estrutura física e sua personalidade ofensiva fizeram com que os observadores do Real Madrid o vissem como um projeto de atacante capaz de evoluir para ser uma das opções importantes no setor ofensivo nos próximos anos.

  • Cartão de identificação rápida

    Nome completo: Carlos Espí Escrivá.

    Data de nascimento: 24 de julho de 2005.

    Nacionalidade: espanhol.

    Altura: 1,94 metro.

    Posição: centroavante.

    Pé preferido: direito.

    Clube anterior: Levante.

    Contrato com o Real Madrid: até junho de 2031.

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  • Sevilla FC v Levante UD - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Das ruas de Valência às portas do Bernabéu

    Carlos Espí Escrivá nasceu em 24 de julho de 2005 na cidade de Tavernes de la Valldigna, na província de Valência. O jogador tem 21 anos e se destacou desde jovem por suas enormes características físicas, graças à sua elevada altura de 1,94 metro, o que lhe conferiu uma superioridade clássica na posição de centroavante (atacante de referência).

    Espí deu seus primeiros passos no mundo do futebol dentro da academia do clube local Alzira, antes de receber uma proposta para se juntar às categorias de base do Levante em 2022, iniciando uma nova fase que o colocou no caminho do profissionalismo de verdade.

    Ali, o promissor atacante mostrou uma evolução notável, disputando suas primeiras partidas pela equipe reserva (Levante B) em novembro de 2023 e marcando seus primeiros gols profissionais poucos dias após ter sido promovido.

  • Como ele se impôs na LaLiga?

    A trajetória de Espí testemunhou saltos qualitativos em um curto período de tempo. Na temporada do acesso 2024-2025, Espí foi peça fundamental ao conduzir o Levante ao título da segunda divisão espanhola e ao retorno à elite, marcando 6 gols decisivos na competição, segundo as estatísticas do "Transfermarkt".

    A temporada 2025-2026 testemunhou a explosão goleadora do atacante. Com a subida do Levante à primeira divisão, "La Liga", Espí provou seu valor entre os grandes atacantes, encerrando a temporada como o maior artilheiro de sua equipe, com 11 gols.

    O desempenho excepcional do jogador e seus famosos "dois gols em uma partida" (como o doblete diante do Real Oviedo) o credenciaram a conquistar o prêmio de melhor jogador jovem (sub-23) do Campeonato Espanhol, além de ter sido premiado como jogador do mês de "La Liga" em março de 2026.

    Ao longo de 3 temporadas consecutivas com o Levante, Espí participou de 66 partidas em todas as competições e balançou as redes dos adversários 20 vezes, números que dispararam seu valor de mercado e o transformaram em alvo dos grandes clubes da Europa.

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  • Levante UD v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    A arma que faltava ao ataque do Real Madrid

    Apesar de o Real Madrid contar com pontas e atacantes que se destacam pela velocidade e pela alta técnica, a equipe carecia de um centroavante clássico de área com as características de Espí, apoiado em sua forte perna direita.

    Espí possui um índice de vitórias em duelos aéreos que ultrapassa os 56%, o que o torna uma opção ideal para quebrar blocos defensivos e aproveitar os cruzamentos. Ele também é hábil na finalização direta com a perna direita, com uma conclusão decisiva de primeira dentro da área.

    Espí também desempenha funções de "ponto de apoio" ofensivo ao segurar os defensores de costas e distribuir a bola para os jogadores que chegam por trás, o que confere à equipe uma flexibilidade tática excepcional.

    Mas, apesar do grande potencial que Espí possui, sua transferência para o Real Madrid representa um novo teste em sua carreira.

    Jogar com a camisa do clube merengue exige uma evolução constante em alguns aspectos, sobretudo lidar com os espaços amplos, aumentar sua influência na criação de jogadas e aprimorar o uso da perna esquerda.

    O maior desafio diante dele será se adaptar à velocidade da competição e à enorme pressão que acompanha cada partida no Real Madrid.

  • Uma aposta diferente no projeto ofensivo do Real Madrid

    O Real Madrid não enxergou Carlos Espí apenas como um jovem atacante capaz de marcar gols, mas como uma peça diferente dentro do seu projeto para o futuro.

    Depois de anos em que o clube merengue dependeu mais de atacantes de movimentação e habilidade, como Vinícius Júnior e Kylian Mbappé, a contratação de Espí veio para adicionar uma opção ofensiva distinta, baseada na força física, no posicionamento dentro da área e na capacidade de lidar com as bolas aéreas.

    A diretoria do Real Madrid entende que ter um centroavante nato com essas características oferece ao time soluções adicionais diante das equipes que fecham os espaços, especialmente nas partidas que exigem um jogador capaz de brigar com os zagueiros e finalizar as chances de primeira.

  • A contratação mais cara da história do Levante

    O forte desejo da diretoria do clube merengue de fechar a contratação levou ao pagamento da multa rescisória no valor de 25 milhões de euros, tornando esta negociação a venda mais cara da história do Levante.

    O jovem atacante se juntou ao grupo de novas contratações de verão do Bernabéu ao lado de outros quatro nomes de destaque: Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté e Bernardo Silva.

  • Levante UD v Real Oviedo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    A segunda tentativa: uma insistência merengue que não parou

    A investida para contratar Espí neste verão não foi a primeira do gênero por parte da diretoria do clube; o Real Madrid conseguiu garantir os serviços do jogador em sua "segunda tentativa", segundo o jornal "Marca".

    Anteriormente, a diretoria de Florentino Pérez havia tentado contratar o jovem atacante para reforçar o elenco, mas as negociações não foram concluídas na ocasião devido ao apego do Levante ao seu talento e ao desejo do jogador de garantir um ambiente que lhe permitisse participação contínua para se desenvolver.

    Essa recusa temporária não impediu que os olheiros do Real Madrid o mantivessem sob observação, retornando com força neste verão e acionando a cláusula de rescisão para que ele se tornasse, definitivamente, jogador do time principal.

  • O futuro ofensivo da Espanha

    No cenário internacional, Espí é considerado um dos elementos do futuro no futebol espanhol; representou a seleção da Espanha sub-19 e disputou duas partidas nas quais marcou dois gols internacionais, antes de ser promovido à seleção da Espanha sub-20, em meio a expectativas crescentes de que as portas da seleção principal se abram para ele em breve, após sua transferência para a fortaleza do Santiago Bernabéu.

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