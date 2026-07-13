"A notícia chegou na hora certa": confirmada a saída de Karim Adeyemi do BVB

Antes disso, o BVB já havia “liberado” seu ponta para “conversas com outros clubes”; a transferência de Adeyemi para o Blaugrana, comandado pelo ex-técnico da seleção alemã Hansi Flick, vem se desenrolando há dias. Segundo reportagens da mídia, o Dortmund e o Barcelona chegaram a um acordo sobre uma taxa de transferência base de 22 milhões de euros. O Dortmund poderia receber nove milhões de euros em bônus, além de uma cláusula de revenda no valor de 35%. No BVB, o contrato de Adeyemi vigoraria até 2027; na Catalunha, ele assinará agora um contrato de cinco anos.

Adeyemi conhece muito bem o que provavelmente será seu novo técnico: Flick o convocou pela primeira vez para a seleção alemã em setembro de 2021. Pela seleção alemã, Adeyemi disputou até agora onze partidas internacionais, mas não conseguiu uma vaga na Copa do Mundo deste verão.