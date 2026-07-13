"Estamos muito felizes com a contratação de Adeyemi. Já o vínhamos acompanhando há algum tempo. Ele é perigoso e rápido, e Deco conduziu a negociação de forma excelente. A notícia chegou exatamente na hora certa", disse Laporta à imprensa espanhola, à margem da Copa do Mundo em Dallas.
Traduzido por
"A notícia chegou na hora certa": confirmada a saída de Karim Adeyemi do BVB
Antes disso, o BVB já havia “liberado” seu ponta para “conversas com outros clubes”; a transferência de Adeyemi para o Blaugrana, comandado pelo ex-técnico da seleção alemã Hansi Flick, vem se desenrolando há dias. Segundo reportagens da mídia, o Dortmund e o Barcelona chegaram a um acordo sobre uma taxa de transferência base de 22 milhões de euros. O Dortmund poderia receber nove milhões de euros em bônus, além de uma cláusula de revenda no valor de 35%. No BVB, o contrato de Adeyemi vigoraria até 2027; na Catalunha, ele assinará agora um contrato de cinco anos.
Adeyemi conhece muito bem o que provavelmente será seu novo técnico: Flick o convocou pela primeira vez para a seleção alemã em setembro de 2021. Pela seleção alemã, Adeyemi disputou até agora onze partidas internacionais, mas não conseguiu uma vaga na Copa do Mundo deste verão.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.