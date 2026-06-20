A negociação esperada... O Real Madrid muda os planos do mercado de transferências italiano

O futuro de Nico Baz entrou em uma nova fase de incerteza depois que o Real Madrid mudou sua postura em relação ao jovem jogador argentino. O clube espanhol está avaliando a possibilidade de exercer a cláusula de recompra do Como e, em seguida, colocá-lo à venda por um valor elevado — uma medida que confundiu os planos do clube italiano e abriu as portas para uma possível investida do Inter de Milão.

De acordo com o jornal italiano “Tuttosport”, o Real Madrid não venderá Nico Baz por menos de 60 milhões de euros — caso a cláusula de recompra seja acionada — e o Como não parece disposto a pagar esse valor para manter o jogador, que contribuiu para a ascensão do time e teve uma temporada excepcional, tornando-se um dos maiores talentos em ascensão da Série A.

O Como, que se prepara para disputar a Liga dos Campeões, acreditava ser capaz de manter Baz em seu elenco após duas temporadas de notável evolução do jogador argentino, mas a entrada do Real Madrid na negociação reabriu o caso, especialmente porque o clube espanhol possui uma cláusula que lhe dá o direito de readquiri-lo por um valor específico (9 a 10 milhões de euros).

Baz, de 21 anos, é considerado um dos jovens jogadores mais promissores da Itália, depois de ter marcado 12 gols na última temporada da Série A, consolidando-se como um dos principais meias-atacantes em ascensão no continente europeu.

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