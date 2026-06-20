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Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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A negociação esperada... O Real Madrid muda os planos do mercado de transferências italiano

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N. Paz
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A decisão de Al-Merengi atrai o gigante do Calcio

O Real Madrid se prepara para tomar uma decisão sobre um dos nomes que mais chamou a atenção na Série A nos últimos tempos, em uma jogada cujas repercussões podem não se limitar aos bastidores do clube espanhol, mas se estender rapidamente ao mercado de transferências italiano e fazer com que vários clubes repensem suas estratégias.

O Real Madrid entrou com força no mercado de transferências, fechando várias contratações de peso, como Bernardo Silva, Marc Cucurella e Ibrahima Konaté, após ter definido a contratação do técnico português José Mourinho.

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, recentemente reeleito, quer devolver o brilho ao clube, que se esvaziou nas duas últimas temporadas, nas quais o time ficou sem conquistar títulos importantes.

  • Uma fase incerta... O Real muda de posição

    O futuro de Nico Baz entrou em uma nova fase de incerteza depois que o Real Madrid mudou sua postura em relação ao jovem jogador argentino. O clube espanhol está avaliando a possibilidade de exercer a cláusula de recompra do Como e, em seguida, colocá-lo à venda por um valor elevado — uma medida que confundiu os planos do clube italiano e abriu as portas para uma possível investida do Inter de Milão.

    De acordo com o jornal italiano “Tuttosport”, o Real Madrid não venderá Nico Baz por menos de 60 milhões de euros — caso a cláusula de recompra seja acionada — e o Como não parece disposto a pagar esse valor para manter o jogador, que contribuiu para a ascensão do time e teve uma temporada excepcional, tornando-se um dos maiores talentos em ascensão da Série A.

    O Como, que se prepara para disputar a Liga dos Campeões, acreditava ser capaz de manter Baz em seu elenco após duas temporadas de notável evolução do jogador argentino, mas a entrada do Real Madrid na negociação reabriu o caso, especialmente porque o clube espanhol possui uma cláusula que lhe dá o direito de readquiri-lo por um valor específico (9 a 10 milhões de euros).

    Baz, de 21 anos, é considerado um dos jovens jogadores mais promissores da Itália, depois de ter marcado 12 gols na última temporada da Série A, consolidando-se como um dos principais meias-atacantes em ascensão no continente europeu.

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  • O impacto da decisão do Real

    O impacto da decisão do Real Madrid não se limita apenas a Como, já que a Inter de Milão reavaliou seus planos em relação à negociação, depois de ter voltado sua atenção, nos últimos tempos, para outros alvos, entre eles o meio-campista do Liverpool, Curtis Jones.

    Os dirigentes da Inter vêm acompanhando a situação de Baz há muito tempo e consideram que sua contratação poderia representar um ganho tanto esportivo quanto de marketing, especialmente porque o clube busca nomes capazes de fortalecer sua marca globalmente.

    No entanto, concretizar a negociação não será fácil, já que o Inter precisa disponibilizar recursos financeiros adicionais, tendo em vista que o clube está envolvido em outras negociações no mercado de transferências, com destaque para a contratação do zagueiro da Atalanta, Daniel Balestra — uma transação que pode se tornar uma das maiores da história do clube.

    O “Tuttosport” aponta que a diretoria do Inter pode precisar de apoio financeiro adicional do fundo “Octree”, proprietário do clube, além de contar com a receita da venda de alguns jogadores, para financiar a contratação de Baz.

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  • Baz cancela o negócio com Jones

    O interesse do Inter por Nico Baz traz à tona o desejo anterior do clube de fechar uma negociação com grande repercussão na mídia, depois que o fundo americano analisou, no verão passado, a possibilidade de contratar o ponta do Athletic Bilbao, Nico Williams, em uma tentativa de aumentar o valor comercial do time.

    Caso o Inter realmente avance na contratação de Baz, os planos do clube para o meio-campo podem mudar, já que o interesse em contratar Curtis Jones pode diminuir, com a possibilidade de dar um papel mais ofensivo ao jogador argentino, em vez de contratar um novo jogador do Liverpool.

    Além disso, a venda de alguns jogadores será um fator decisivo para garantir o financiamento, principalmente a de Aleksandar Stanković, cujo valor de mercado subiu após uma excelente temporada no Club Brugge; sua saída por cerca de 40 milhões de euros poderia representar um importante reforço para as finanças do clube.

    Isso se soma a outros nomes que podem deixar o Inter neste verão, como Davide Frattesi, Benjamin Pavard, Luis Henrique e Carlos Augusto, no âmbito de uma possível reformulação do elenco.

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    O futuro de Baz continua ligado à decisão final do Real Madrid, já que a iniciativa do clube real de recuperar o controle sobre os direitos do jogador fez com que a disputa pelo talento de Como se transferisse da Itália para os bastidores dos maiores clubes europeus.