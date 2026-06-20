A negociação esperada... O Real Madrid muda os planos do mercado de transferências italiano

O Real Madrid se prepara para tomar uma decisão sobre um dos nomes que mais chamou a atenção na Série A nos últimos tempos, em uma jogada cujas repercussões podem não se limitar aos bastidores do clube espanhol, mas se estender rapidamente ao mercado de transferências italiano e fazer com que vários clubes repensem suas estratégias.
O Real Madrid entrou com força no mercado de transferências, fechando várias contratações de peso, como Bernardo Silva, Marc Cucurella e Ibrahima Konaté, após ter definido a contratação do técnico português José Mourinho.
O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, recentemente reeleito, quer devolver o brilho ao clube, que se esvaziou nas duas últimas temporadas, nas quais o time ficou sem conquistar títulos importantes.