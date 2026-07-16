A Sky informa que o jogador da seleção francesa não tem planos, no momento, de deixar o clube mais titulado da Bundesliga.
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A mensagem é clara! O que o agente de Michael Olise teria dito aos dirigentes do FC Bayern
Isso também teria sido comunicado pelo assessor de Olise aos dirigentes do Bayern. Segundo a informação, o agente teria dito, textualmente: “Não se preocupem, vamos ficar.” Assim, nem o jogador nem seu assessor teriam manifestado ao Bayern qualquer desejo de transferência com a intenção de se transferir para o Real.
Isso contradiz uma reportagem do portal francês Footmercato, que havia publicado na quarta-feira que Olise teria decidido deixar o clube da Isar na próxima temporada e que seu destino preferido seria justamente Madri.
- Getty Images
Adeus ao FC Bayern? O contrato de Michael Olise vai até 2029
O jogador de 24 anos ainda tem contrato com o FC Bayern até 2029. Segundo a Sky, o objetivo claro da diretoria do FCB continua sendo renovar o contrato antecipadamente. O salário de Olise deve sofrer um aumento significativo, e ele deve passar a figurar entre os três maiores assalariados do clube, ao lado de Jamal Musiala e Harry Kane.
Olise vem de uma temporada excepcional em Munique. Ele marcou 53 pontos em 52 partidas e foi um dos melhores jogadores da Europa. Isso desperta o interesse de outros clubes e, acima de tudo, rumores sobre o interesse do Real Madrid vêm circulando na mídia há semanas. Lá, ele é considerado a contratação dos sonhos do presidente Florentino Pérez, embora os Blancos tenham negado publicamente qualquer interesse no francês: “Em resposta às notícias veiculadas em diversos meios de comunicação sobre um suposto interesse do nosso clube no jogador Michael Olise, do Bayern de Munique, o Real Madrid CF gostaria de esclarecer que não teve contato, nem direto nem indireto, com o jogador mencionado, seus representantes ou qualquer pessoa de seu entorno.”
O próprio Olise não se pronunciou sobre as especulações em torno de seu futuro. Atualmente, ele ainda está com a seleção francesa na Copa do Mundo. No entanto, Olise e seus companheiros já não podem mais alcançar o grande objetivo de conquistar o título: com a derrota na semifinal contra a Espanha (0 a 2), a equipe perdeu a chance de chegar à final. Em vez disso, a Equipe Tricolore ainda enfrentará a Inglaterra no sábado à noite na disputa pelo terceiro lugar.
As etapas da carreira de Michael Olis:
Clube Período FC Reading 2017 - 2021 Crystal Palace 2021 - 2024 FC Bayern 2024 – até hoje
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