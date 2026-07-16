O jogador de 24 anos ainda tem contrato com o FC Bayern até 2029. Segundo a Sky, o objetivo claro da diretoria do FCB continua sendo renovar o contrato antecipadamente. O salário de Olise deve sofrer um aumento significativo, e ele deve passar a figurar entre os três maiores assalariados do clube, ao lado de Jamal Musiala e Harry Kane.

Olise vem de uma temporada excepcional em Munique. Ele marcou 53 pontos em 52 partidas e foi um dos melhores jogadores da Europa. Isso desperta o interesse de outros clubes e, acima de tudo, rumores sobre o interesse do Real Madrid vêm circulando na mídia há semanas. Lá, ele é considerado a contratação dos sonhos do presidente Florentino Pérez, embora os Blancos tenham negado publicamente qualquer interesse no francês: “Em resposta às notícias veiculadas em diversos meios de comunicação sobre um suposto interesse do nosso clube no jogador Michael Olise, do Bayern de Munique, o Real Madrid CF gostaria de esclarecer que não teve contato, nem direto nem indireto, com o jogador mencionado, seus representantes ou qualquer pessoa de seu entorno.”

O próprio Olise não se pronunciou sobre as especulações em torno de seu futuro. Atualmente, ele ainda está com a seleção francesa na Copa do Mundo. No entanto, Olise e seus companheiros já não podem mais alcançar o grande objetivo de conquistar o título: com a derrota na semifinal contra a Espanha (0 a 2), a equipe perdeu a chance de chegar à final. Em vez disso, a Equipe Tricolore ainda enfrentará a Inglaterra no sábado à noite na disputa pelo terceiro lugar.