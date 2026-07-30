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Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

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A crise do Real Madrid ameaça o registro de Diomandé e Rodri

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Y. Diomande
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Leipzig
Espanha

Novo obstáculo na contratação de Diomande e Rodri

As negociações do Real Madrid para contratar Yan Diomande e Rodri seguem em bom ritmo, mas o clube merengue esbarra atualmente em um novo obstáculo que pode atrasar a inscrição dos jogadores. 

O jornal "Sport" informou que as negociações do Real com o Leipzig sobre Diomande entraram em sua fase final, com as divergências entre os dois clubes concentradas na estruturação do negócio e em algumas variáveis finais relacionadas à operação de transferência, apesar do otimismo de todas as partes em concretizá-la. 

O valor final do negócio pode ultrapassar os 120 milhões de euros, entre valor fixo e bônus adicionais.

Já as negociações para a contratação de Rodri ainda estão em uma fase relativamente inicial, mas há um clima de confiança dentro da cidade esportiva de Valdebebas. O Real Madrid já iniciou suas conversas com o Manchester City. 

  • Yan DiomandeGetty Images

    Novo obstáculo relacionado ao registro dos jogadores

    O regulamento do Campeonato Espanhol estabelece a possibilidade de registrar no máximo 25 jogadores com contratos profissionais. No momento, o Real Madrid ocupa 24 vagas, enquanto Franco Mastantuono segue registrado no elenco do Castilla, apesar de sua participação com a equipe principal.

    Espera-se que a venda de Gonzalo García libere uma vaga, o que é suficiente para registrar apenas um dos novos jogadores.

    Mas o problema vai além disso, já que a maioria dos clubes prefere reservar a vaga de número 25 para quaisquer imprevistos durante o período de transferências, uma prática adotada pelo próprio Real Madrid na temporada passada. 

    Portanto, caso Diomande e Rodri cheguem, o clube precisará da saída de outro jogador para manter sua margem de manobra.

    • Publicidade
  • Sevilla FC v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    A lesão de Asensio complica os planos

    As coisas ficaram ainda mais complicadas após a lesão de Raúl Asencio, confirmada pelo Real Madrid nesta quinta-feira.

    O zagueiro estava perto de deixar o clube, depois de o técnico José Mourinho o ter informado de que não fazia parte de seus planos, mas essa lesão pode adiar sua saída e afetar também o planejamento do clube para a linha defensiva, sobretudo porque o Real Madrid ainda estuda a possibilidade de contratar um novo zagueiro central antes do fechamento da janela de transferências.

  • Camavinga(C)Getty Images

    Mastantuono e Camavinga na mesa

    Diante dessa situação, o Real Madrid estuda diversas opções para facilitar a saída de alguns jogadores. 

    Entre os nomes cotados está Franco Mastantuono, mas seu possível empréstimo não resolveria o problema das licenças para as inscrições de Yan Diomandé e Rodri, já que ele ocupa atualmente uma licença vinculada ao time reserva.

    Esse movimento se insere no planejamento esportivo, pois o clube não deseja manter a situação de um jogador totalmente integrado ao time principal, mas que está registrado com o Castilla. 

    A diretoria de Valdebebas também considera que a melhor opção para o desenvolvimento de Mastantuono, após uma temporada com participação limitada, é sair por empréstimo para conseguir mais minutos em campo.

    Diversos clubes demonstraram interesse em contar com seus serviços, sendo o River Plate um dos destinos que dariam boas-vindas ao seu retorno, uma opção que agrada ao jogador. No entanto, o Real Madrid prefere emprestá-lo a algum clube europeu para dar continuidade à sua adaptação ao futebol do Velho Continente antes de retornar ao estádio Santiago Bernabéu.

    Já Camavinga é o jogador que poderia liberar uma vaga no elenco do time principal, especialmente por despertar o interesse de vários grandes clubes durante a atual janela de transferências. 

    Ainda assim, o internacional francês não pensa em deixar o Real Madrid neste verão, o que torna essa opção praticamente descartada no momento.

    Diante disso, caso o Real Madrid queira concretizar a contratação de Diomandé e Rodri, mantendo a última vaga no elenco do time principal como precaução para qualquer imprevisto, terá que encontrar uma saída adicional para um de seus jogadores nas próximas semanas.

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