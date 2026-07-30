As negociações do Real Madrid para contratar Yan Diomande e Rodri seguem em bom ritmo, mas o clube merengue esbarra atualmente em um novo obstáculo que pode atrasar a inscrição dos jogadores.

O jornal "Sport" informou que as negociações do Real com o Leipzig sobre Diomande entraram em sua fase final, com as divergências entre os dois clubes concentradas na estruturação do negócio e em algumas variáveis finais relacionadas à operação de transferência, apesar do otimismo de todas as partes em concretizá-la.

O valor final do negócio pode ultrapassar os 120 milhões de euros, entre valor fixo e bônus adicionais.

Já as negociações para a contratação de Rodri ainda estão em uma fase relativamente inicial, mas há um clima de confiança dentro da cidade esportiva de Valdebebas. O Real Madrid já iniciou suas conversas com o Manchester City.