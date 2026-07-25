À beira do colapso: Pérez perde a paciência com Vinícius

Há um ano, os círculos próximos do Real Madrid encaravam a renovação do contrato de Vinícius Júnior como um assunto praticamente resolvido.

Mas essa confiança surpreendia os próximos do craque brasileiro, que conheciam bem a dimensão das exigências que Vinícius impunha ao Real Madrid.

Passados 12 meses, o cenário mudou por completo: o extremo brasileiro entrou no último ano do seu contrato sem chegar a um acordo para a renovação, e as posições das duas partes ficaram bastante distantes.

O jornal "Sport" noticiou que o Real Madrid não aceita o prémio de assinatura de 15 milhões de euros exigido por Vinícius.

Os merengues enviam uma mensagem clara sobre as suas intenções no mercado de transferências, ao avançarem para a contratação de Yan Diomandé, extremo do Leipzig, que partilha com Vinícius a mesma agência de representação.

Por coincidência, Vinícius partilha a agência "Roc Nation" com Yan Diomandé, extremo do Leipzig, que o Real Madrid está prestes a contratar por 120 milhões de euros, valor que Florentino Pérez já havia anunciado durante a sua campanha eleitoral.

Espera-se que a "Roc Nation" chegue a Madrid depois de amanhã, segunda-feira, para concluir os trâmites oficiais da transferência do avançado marfinense para o clube merengue, num momento em que o dossiê de Vinícius continua em aberto, em plena fase de grandes transformações no Real Madrid.