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À beira do colapso: Pérez perde a paciência com Vinícius

Especiais e Opinião
La Liga
Vinicius Junior
Real Madrid
Y. Diomande
Espanha
Brasil

Há um ano, os círculos próximos do Real Madrid encaravam a renovação do contrato de Vinícius Júnior como um assunto praticamente resolvido.

Mas essa confiança surpreendia os próximos do craque brasileiro, que conheciam bem a dimensão das exigências que Vinícius impunha ao Real Madrid.

Passados 12 meses, o cenário mudou por completo: o extremo brasileiro entrou no último ano do seu contrato sem chegar a um acordo para a renovação, e as posições das duas partes ficaram bastante distantes.

O jornal "Sport" noticiou que o Real Madrid não aceita o prémio de assinatura de 15 milhões de euros exigido por Vinícius.

Os merengues enviam uma mensagem clara sobre as suas intenções no mercado de transferências, ao avançarem para a contratação de Yan Diomandé, extremo do Leipzig, que partilha com Vinícius a mesma agência de representação.

Por coincidência, Vinícius partilha a agência "Roc Nation" com Yan Diomandé, extremo do Leipzig, que o Real Madrid está prestes a contratar por 120 milhões de euros, valor que Florentino Pérez já havia anunciado durante a sua campanha eleitoral.

Espera-se que a "Roc Nation" chegue a Madrid depois de amanhã, segunda-feira, para concluir os trâmites oficiais da transferência do avançado marfinense para o clube merengue, num momento em que o dossiê de Vinícius continua em aberto, em plena fase de grandes transformações no Real Madrid.

  • Vinícius JúniorGetty Images

    O Arsenal quer contratar Vinícius

    Quanto ao novo elemento nesta equação, ele surgiu neste sábado. Segundo o jornal "The Athletic", o Arsenal estuda a possibilidade de contratar Vinícius, depois de chegar à convicção de que as negociações entre o jogador e o Real Madrid chegaram a um beco sem saída.

    Vinícius juntou-se ao Real Madrid em 2018 por pouco mais de 60 milhões de euros. 

    Apesar de reafirmar repetidamente em público o seu desejo de renovar, o seu futuro no clube está agora pendurado por um fio ténue que Florentino Pérez poderá cortar caso o jogador não recue nas suas exigências.

    O Real Madrid vive uma situação complexa, uma vez que trabalha ao mesmo tempo em vários negócios. Por um lado, procura fechar a contratação de Diomande e Rodri o mais rapidamente possível.

    Diomande dará à equipa um extremo natural pelo lado direito, enquanto Rodri acrescentará ao plantel de José Mourinho um jogador capaz de ser um "sistema tático em si mesmo".

    Fontes próximas do treinador português confirmam que o negócio do marfinense será o primeiro a ser fechado, sobretudo por ser um jogador versátil e capaz de atuar em ambos os flancos. A equipa técnica de Mourinho acompanhou o jogador de perto durante as competições da Copa do Mundo.

    • Publicidade
  • Vinícius JúniorPierre-Philippe MARCOU / AFP

    Um acordo à beira do colapso

    Vinícius deverá regressar a Madrid na próxima semana acompanhado do seu agente, depois de ter passado as férias de verão, enquanto o seu futuro continua por definir.

    O jogador viveu uma grande deceção após a eliminação da seleção do Brasil no Mundial frente à Noruega, na competição em que entrou no último ano do seu contrato com o Real Madrid.

    Esta situação gera enorme preocupação dentro do clube, pois abre a porta a um cenário que o Real Madrid não pode aceitar: a saída, a custo zero, de um dos seus jogadores mais importantes dos últimos anos.

    O braço de ferro entre as duas partes remonta a há muito tempo, tendo as primeiras tentativas sérias ocorrido no verão de 2024, após a conquista do título da Liga dos Campeões. 

    Depois, o ritmo dos contactos intensificou-se após a cerimónia da Bola de Ouro, sobretudo na sequência do interesse vindo da Arábia Saudita, que evoluiu para uma reunião oficial.

    Desde que perdeu o prémio da Bola de Ouro para Rodri, Vinícius já não é o mesmo, e, por ironia, o próprio Rodri poderá regressar a Madrid vindo da Premier League, num momento em que a Inglaterra surge como um destino possível para o astro brasileiro.

  • O verdadeiro desacordo remonta ao dinheiro

    O principal ponto de discórdia entre os representantes do jogador e o Real Madrid reside nas condições financeiras: os representantes de Vinícius exigem um prémio de fidelidade no valor de 15 milhões de euros, que o jogador receberá ao cumprir integralmente o seu novo contrato, além de um salário próximo do de Kylian Mbappé, estimado em cerca de 30 milhões de euros por temporada.

    Vinícius completou recentemente 26 anos e acredita que este é o momento ideal para assinar o maior contrato da sua carreira, ainda que o seu nível já não seja o mesmo desde a chegada de Mbappé à equipa.

    Caso não se chegue à renovação do contrato, o clube pretende vendê-lo, e o Arsenal foi o primeiro clube da Premier League a mover-se com seriedade, estudando apresentar uma proposta que poderá atingir os 160 milhões de euros.

    Este negócio, por outro lado, afastaria um dos principais concorrentes do Barcelona na corrida pela contratação de Julián Álvarez.

    Com a resolução das transferências de Diomande e Rodri cada vez mais próxima, e a permanente incerteza em torno do futuro de Vinícius, o Real Madrid poderá estar perante um efeito dominó, tanto dentro como fora do clube, algo que todos os grandes clubes da Europa acompanham de perto.

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