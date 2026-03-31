A adidas desperta as feras com o relançamento do icônico pacote Y-3 F50 Tunit

Desta vez, a coleção está pronta tanto para o campo quanto para as ruas, já que a chuteira foi transformada em uma sola adequada para caminhar, atualizada para os dias de hoje em uma combinação inovadora. Para quem quiser mantê-la na grama, a versão “wolf” continua sendo uma chuteira de futebol, com a mesma arte e a mesma cobertura de cadarço da versão de 2006, instantaneamente reconhecível, mas, fora isso, repensada com todas as atualizações técnicas necessárias para deixá-la pronta para 2026.