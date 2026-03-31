adidas Y-3/GOAL
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A adidas desperta as feras com o relançamento do icônico pacote Y-3 F50 Tunit
A adidas desperta as “feras”
Lançado na véspera da Copa do Mundo de 2006, nos primeiros anos da colaboração Y-3 entre a gigante alemã de roupas esportivas e o renomado estilista japonês Yohji Yamamoto, o conjunto original de chuteiras apresentava um design impressionante inspirado na mitologia japonesa e tornou-se imediatamente um item de colecionador. Ele retratava quatro “feras” estampadas na icônica silhueta da F50 Tunit, e elas foram relançadas para 2026: um dragão azul, um tigre amarelo, uma águia vermelha e um lobo prateado.
- adidas Y-3
Fusão entre futebol e streetwear
Desta vez, a coleção está pronta tanto para o campo quanto para as ruas, já que a chuteira foi transformada em uma sola adequada para caminhar, atualizada para os dias de hoje em uma combinação inovadora. Para quem quiser mantê-la na grama, a versão “wolf” continua sendo uma chuteira de futebol, com a mesma arte e a mesma cobertura de cadarço da versão de 2006, instantaneamente reconhecível, mas, fora isso, repensada com todas as atualizações técnicas necessárias para deixá-la pronta para 2026.
Último lançamento da Y-3
Este é o mais recente lançamento da Y-3 da adidas, uma linha pioneira de roupas esportivas de luxo que remonta a 2002 e surgiu da colaboração entre a adidas e o renomado estilista Yamamoto. Trata-se de uma parceria que estava muito, muito à frente de seu tempo no que diz respeito à fusão entre futebol e streetwear. Jude Bellingham, jogador do Real Madrid e da seleção inglesa, ganhou recentemente sua própria camisa exclusiva da Y-3.
- adidas Y-3
E agora?
Em breve poderemos ver em campo a F50 Elite Tunit Y-3 2026, à medida que a contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026 avança, com alguns dos atletas mais influentes da adidas prontos para endossá-las, incluindo Hugo Ekitike, do Liverpool. Elas já foram apresentadas no desfile da Y-3 na Semana de Moda de Paris e essas feras serão oficialmente reveladas na quarta-feira, 1º de abril.