Ainda assim, vencer a Copa do Mundo nunca foi uma condição obrigatória para conquistar a Bola de Ouro. Em 1978, Kevin Keegan recebeu o prêmio apesar de a Inglaterra não ter vencido a Copa do Mundo, antes que a "France Football" viesse a considerar, posteriormente, que o argentino Mario Kempes era o mais merecedor do troféu, depois de ter conduzido a seleção de seu país ao título e de ter sido o artilheiro do torneio. A revista também concluiu, em sua revisão histórica, que Diego Maradona era o mais digno do prêmio em 1986, e Romário em 1994, depois de ambos terem desempenhado um papel de destaque na Copa do Mundo.

De modo geral, essas revisões reforçaram o fato de que a Copa do Mundo sempre teve uma influência enorme na disputa pela Bola de Ouro, a ponto de a "France Football" concluir que, se o prêmio estivesse disponível desde o início para todos os jogadores de diferentes nacionalidades, um jogador das seleções sul-americanas campeãs da Copa do Mundo teria sido o vencedor em todas as edições entre 1958 e 1994.

E a influência dos grandes torneios não se limita apenas à Copa do Mundo. A história recente da Bola de Ouro revela que vencer uma das grandes competições se tornou quase uma condição fundamental para conquistar o prêmio, já que o título da Liga dos Campeões da Europa, da Copa do Mundo, da Eurocopa ou da Copa América não esteve ausente do currículo dos vencedores nos anos em que foram premiados, exceto em quatro ocasiões das 19 edições anteriores.

Ao mesmo tempo, essas exceções revelam a dimensão excepcional que Lionel Messi e Cristiano Ronaldo alcançaram durante os períodos em que dominaram o prêmio. Messi conquistou a Bola de Ouro em 2010 apesar de a Argentina ter sido eliminada nas quartas de final da Copa do Mundo, e também recebeu o prêmio em 2012 e 2019 sem conquistar nenhum grande título internacional ou continental.

Já Cristiano Ronaldo venceu o prêmio em 2013 apesar de a seleção portuguesa não ter conseguido superar a repescagem de acesso à Copa do Mundo, depois de ter realizado uma temporada individual impressionante com a camisa do Real Madrid. Em contrapartida, a história registrou outros casos em que conquistas excepcionais não foram suficientes.

Wesley Sneijder conquistou a tríplice coroa com a Inter de Milão e chegou à final da Copa do Mundo em 2010, enquanto Franck Ribéry desempenhou um papel fundamental na tríplice coroa do Bayern de Munique em 2013, e Mohamed Salah realizou uma temporada excepcional e recorde com o Liverpool em 2017-2018, mas nenhum deles conquistou o prêmio.

Independentemente de o quanto esse sistema seja justo ou não, a votação da Bola de Ouro costuma recompensar os jogadores que deixam sua marca nos maiores e mais importantes torneios. E é justamente aí que reside o problema diante de Harry Kane.