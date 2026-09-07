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Harry Kane failure GFXGOAL

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73 gols não bastam? Kane esbarra na regra mais dura da Bola de Ouro

H. Kane
Especiais e Opinião
Inglaterra x Espanha
Inglaterra
Espanha
Liga das Nações A
Croácia x Inglaterra
Croácia
Bayern de Munique x Bodo/Glimt
Bayern de Munique
Bodo/Glimt
Liga dos Campeões
Bayer Leverkusen x Bayern Munich
Bayer Leverkusen
Bayern Munich
Bundesliga
C. Ronaldo
L. Messi
England
Espanha
Croácia
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Argentina
Arábia Saudita
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O inglês diante da porta fechada: ele tem a chave?

À medida que se aproxima o momento da revelação da lista reduzida de candidatos ao prêmio Bola de Ouro, cujo anúncio está marcado para terça-feira, Harry Kane se vê no centro da disputa pela mais alta honraria individual do mundo do futebol, depois de liderar a lista de candidatos segundo as previsões das casas de apostas, apoiado em uma temporada excepcional na qual se impôs como um dos atacantes mais artilheiros.

Mas o caminho até a Bola de Ouro não é pavimentado apenas com gols. Ao longo da história do prêmio, desde a sua criação em 1956, a experiência provou que o brilho individual, por maior que seja, pode não ser suficiente quando se trata de decidir os votos dos jornalistas, já que, muitas vezes, os grandes torneios e os títulos coletivos desempenham um papel decisivo na definição do vencedor.

E, com a proximidade do anúncio da lista de candidatos, terá início uma nova corrida rumo ao prêmio, na qual um júri internacional formado por uma seleção de jornalistas especializados conduzirá o processo de votação, com um representante por cada país cujas seleções ocupem posições entre as 100 melhores seleções masculinas do mundo.

E aqui surge a pergunta que se impõe com força: "Será que Kane consegue quebrar a regra histórica e se tornar uma das raras exceções no registro da Bola de Ouro, apesar de nunca ter ocupado uma posição melhor do que a décima na disputa pelo prêmio?"

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

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    A Copa do Mundo: a senha na história da Bola de Ouro

    A revista France Football criou o prêmio Bola de Ouro em 1956, por iniciativa do jornalista Gabriel Hanot, e a disputa por ele era inicialmente restrita aos jogadores europeus, antes que os critérios de elegibilidade fossem ampliados em 1995 para incluir jogadores de todas as nacionalidades.

    O inglês Sir Stanley Matthews foi o primeiro a levantar o troféu, mas o impacto da Copa do Mundo na disputa pela Bola de Ouro começou a aparecer com clareza desde os primeiros anos, segundo informou a "BBC Sport".

    Em 1958, Raymond Kopa tornou-se o primeiro jogador a vencer a Bola de Ouro em um ano marcado pela realização de uma Copa do Mundo, depois de contribuir para levar a seleção francesa às semifinais do torneio.

    Em 2016, por ocasião dos 60 anos da fundação do prêmio, a France Football reavaliou as edições anteriores a 1995 e concluiu, em sua revisão retroativa, que a lenda brasileira Pelé teria conquistado o prêmio em 1958, depois de conduzir seu país ao primeiro de seus títulos na Copa do Mundo aos dezessete anos de idade.

    Quatro anos depois, Josef Masopust recebeu oficialmente a Bola de Ouro após conduzir a seleção da Tchecoslováquia à final da Copa do Mundo, mas a France Football considerou novamente, em sua revisão histórica, que Garrincha merecia o prêmio depois de liderar o Brasil na manutenção do título da Copa do Mundo. O mesmo se repetiu com Pelé em 1970, depois de ele ter desempenhado um papel central ao conduzir o Brasil ao seu terceiro título mundial.

    Com o passar dos anos, consolidou-se um padrão bastante claro: foram coroados com a Bola de Ouro, em anos de Copa do Mundo, Bobby Charlton em 1966, Paolo Rossi em 1982, Lothar Matthäus em 1990, Zinédine Zidane em 1998, Ronaldo em 2002 e Fabio Cannavaro em 2006, sendo que todos eles foram campeões do mundo no mesmo ano.

    Até mesmo as exceções não estiveram muito distantes desse contexto. Johan Cruyff venceu a Bola de Ouro em 1974 depois de conduzir a Holanda à final da Copa do Mundo, assim como Luka Modrić recebeu o prêmio em 2018 após levar a Croácia à partida final.

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    Os títulos não são uma condição absoluta, mas fazem a diferença

    Ainda assim, vencer a Copa do Mundo nunca foi uma condição obrigatória para conquistar a Bola de Ouro. Em 1978, Kevin Keegan recebeu o prêmio apesar de a Inglaterra não ter vencido a Copa do Mundo, antes que a "France Football" viesse a considerar, posteriormente, que o argentino Mario Kempes era o mais merecedor do troféu, depois de ter conduzido a seleção de seu país ao título e de ter sido o artilheiro do torneio. A revista também concluiu, em sua revisão histórica, que Diego Maradona era o mais digno do prêmio em 1986, e Romário em 1994, depois de ambos terem desempenhado um papel de destaque na Copa do Mundo.

    De modo geral, essas revisões reforçaram o fato de que a Copa do Mundo sempre teve uma influência enorme na disputa pela Bola de Ouro, a ponto de a "France Football" concluir que, se o prêmio estivesse disponível desde o início para todos os jogadores de diferentes nacionalidades, um jogador das seleções sul-americanas campeãs da Copa do Mundo teria sido o vencedor em todas as edições entre 1958 e 1994.

    E a influência dos grandes torneios não se limita apenas à Copa do Mundo. A história recente da Bola de Ouro revela que vencer uma das grandes competições se tornou quase uma condição fundamental para conquistar o prêmio, já que o título da Liga dos Campeões da Europa, da Copa do Mundo, da Eurocopa ou da Copa América não esteve ausente do currículo dos vencedores nos anos em que foram premiados, exceto em quatro ocasiões das 19 edições anteriores.

    Ao mesmo tempo, essas exceções revelam a dimensão excepcional que Lionel Messi e Cristiano Ronaldo alcançaram durante os períodos em que dominaram o prêmio. Messi conquistou a Bola de Ouro em 2010 apesar de a Argentina ter sido eliminada nas quartas de final da Copa do Mundo, e também recebeu o prêmio em 2012 e 2019 sem conquistar nenhum grande título internacional ou continental.

    Já Cristiano Ronaldo venceu o prêmio em 2013 apesar de a seleção portuguesa não ter conseguido superar a repescagem de acesso à Copa do Mundo, depois de ter realizado uma temporada individual impressionante com a camisa do Real Madrid. Em contrapartida, a história registrou outros casos em que conquistas excepcionais não foram suficientes.

    Wesley Sneijder conquistou a tríplice coroa com a Inter de Milão e chegou à final da Copa do Mundo em 2010, enquanto Franck Ribéry desempenhou um papel fundamental na tríplice coroa do Bayern de Munique em 2013, e Mohamed Salah realizou uma temporada excepcional e recorde com o Liverpool em 2017-2018, mas nenhum deles conquistou o prêmio.

    Independentemente de o quanto esse sistema seja justo ou não, a votação da Bola de Ouro costuma recompensar os jogadores que deixam sua marca nos maiores e mais importantes torneios. E é justamente aí que reside o problema diante de Harry Kane.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Kane tem os números, mas lhe falta a maior conquista

    Ao contrário de Cristiano Ronaldo em 2014 ou Luka Modric em 2018, Kane não pode contar com a conquista da Liga dos Campeões da Europa como fator adicional em seu currículo. A caminhada do Bayern de Munique na competição europeia parou nas semifinais, após a eliminação diante do Paris Saint-Germain, que seguiu seu caminho até levantar o troféu.

    E Kane não será o único jogador a enfrentar esse dilema, já que ao seu lado despontam vários concorrentes com currículos fortes, entre eles Erling Haaland, Kylian Mbappé, Michael Olise, Declan Rice e Jude Bellingham, todos também em busca de uma oportunidade de quebrar uma das tendências mais fortes que se impuseram ao prêmio nos últimos anos.

    Apesar de a história dar claramente vantagem aos donos dos grandes títulos, o currículo de Harry Kane na temporada 2025-2026 parece diferente o suficiente para abrir a porta a um cenário excepcional. O atacante inglês marcou 73 gols com seu clube e a seleção de seu país ao longo da temporada, sendo 61 gols com o Bayern de Munique e 12 gols com a camisa da seleção inglesa.

    Ao mesmo tempo, o Bayern de Munique conquistou os títulos do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha, enquanto a seleção inglesa terminou a Copa do Mundo na terceira colocação. E os números de Kane ganham ainda mais força quando colocados em um contexto histórico mais amplo.

    Entre os jogadores que representam clubes das cinco grandes ligas europeias, o único a superar Kane no total de gols com clube e seleção em uma única temporada foi Lionel Messi, que marcou 82 gols com Barcelona e Argentina na temporada 2011-2012.

    Dessa forma, Kane supera nesse aspecto vários ídolos do esporte, entre eles Gerd Müller, que marcou 72 gols na temporada 1972-1973, Cristiano Ronaldo, que marcou 66 gols nas temporadas 2011-2012 e 2014-2015, Ronaldo Nazário, que fez 66 gols na temporada 1996-1997, Erling Haaland, que marcou 64 gols na temporada 2022-2023, e Luis Suárez, que chegou aos 64 gols na temporada 2015-2016.

    Portanto, Kane não entra na disputa apenas como um atacante que fez uma boa temporada, mas carrega números artilheiros raros que o colocam entre os jogadores mais avassaladores da história do futebol moderno.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kane em confronto com as estrelas da Espanha

    Mas os números, sozinhos, podem não decidir a disputa. Rodri aparece como um dos mais prováveis rivais de Kane, especialmente depois de ter apresentado atuações de destaque com a seleção espanhola durante o torneio, tendo conquistado o prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo, ao mesmo tempo em que contribuiu para conduzir seu país ao título mundial pela segunda vez.

    Lamine Yamal também entra forte na disputa, após acrescentar a medalha da Copa do Mundo a uma temporada de destaque com o Barcelona, na qual contribuiu para que a equipe recuperasse o título do Campeonato Espanhol. Por outro lado, seu jovem companheiro Pau Cubarsí conquistou o prêmio da FIFA de melhor jogador jovem, depois de uma série de atuações marcantes ao longo da temporada.

    Espera-se também que tanto Kylian Mbappé quanto Lionel Messi recebam grande atenção na disputa pelo prêmio. Mbappé terminou a Copa do Mundo como artilheiro do torneio, com 10 gols, além de ter se sagrado artilheiro da Liga dos Campeões da Europa e de liderar a lista de artilheiros do Campeonato Espanhol, apesar de a seleção francesa não ter chegado à final e de o Real Madrid ter encerrado a temporada sem um título de peso.

    Já Messi seguiu escrevendo a história com a seleção argentina, depois de tê-la conduzido à final da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva, e marcou oito gols no torneio, apesar de ter completado 39 anos.

    Essas conquistas colocam os votantes diante de uma equação complexa: dar o prêmio ao jogador mais artilheiro? Ou ao jogador que alcançou as maiores conquistas coletivas? Ou a combinação entre os dois será o fator decisivo?

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    Kane vai escrever uma nova história?

    Se Harry Kane conseguir vencer a Bola de Ouro, entrará para a história do futebol inglês pela porta da frente. Tornar-se-á apenas o quinto jogador inglês a conquistar o prêmio, depois de Stanley Matthews, Bobby Charlton, Kevin Keegan e Michael Owen. Além disso, será o primeiro jogador representando um clube do Campeonato Alemão a ser coroado com a Bola de Ouro desde Matthias Sammer, em 1996.

    Mas a maior conquista seria quebrar um padrão histórico que se manteve fortemente presente no prêmio por décadas. A história não concede a Kane uma vantagem clara; pelo contrário, talvez coloque diante dele um dos obstáculos mais difíceis. Ainda assim, poucos jogadores entraram na disputa pela Bola de Ouro com um cartel individual desse porte em termos de números de gols.

    No fim, a decisão estará nas mãos dos votantes: "uma das temporadas mais goleadoras da era moderna é suficiente para mudar as regras do jogo?", ou a Bola de Ouro continuará pendendo para os donos dos grandes títulos, deixando as conquistas individuais de Harry Kane novamente incapazes de abrir a porta da glória individual?

    A resposta definirá se Kane se tornará apenas o autor de uma temporada goleadora histórica, ou um novo nome a se juntar à lista seleta de lendas da Bola de Ouro.