À medida que se aproxima o momento da revelação da lista reduzida de candidatos ao prêmio Bola de Ouro, cujo anúncio está marcado para terça-feira, Harry Kane se vê no centro da disputa pela mais alta honraria individual do mundo do futebol, depois de liderar a lista de candidatos segundo as previsões das casas de apostas, apoiado em uma temporada excepcional na qual se impôs como um dos atacantes mais artilheiros.
Mas o caminho até a Bola de Ouro não é pavimentado apenas com gols. Ao longo da história do prêmio, desde a sua criação em 1956, a experiência provou que o brilho individual, por maior que seja, pode não ser suficiente quando se trata de decidir os votos dos jornalistas, já que, muitas vezes, os grandes torneios e os títulos coletivos desempenham um papel decisivo na definição do vencedor.
E, com a proximidade do anúncio da lista de candidatos, terá início uma nova corrida rumo ao prêmio, na qual um júri internacional formado por uma seleção de jornalistas especializados conduzirá o processo de votação, com um representante por cada país cujas seleções ocupem posições entre as 100 melhores seleções masculinas do mundo.
E aqui surge a pergunta que se impõe com força: "Será que Kane consegue quebrar a regra histórica e se tornar uma das raras exceções no registro da Bola de Ouro, apesar de nunca ter ocupado uma posição melhor do que a décima na disputa pelo prêmio?"
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