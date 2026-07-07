700 dias de sofrimento... O pesadelo do Militão continua

A luta de Éder Militão contra as lesões não foi apenas uma série de contratempos passageiros, mas se transformou em um longo pesadelo que privou o Real Madrid de um de seus principais pilares defensivos, enquanto o zagueiro brasileiro se viu em contato frequente com a sala de tratamento.
Depois que Militão se tornou o líder de fato da defesa do Real Madrid e um dos melhores zagueiros do mundo, as lesões começaram a persegui-lo a partir de 2023, afetando tanto a ele quanto à equipe, que ficou sem seu líder defensivo por longos períodos, sem que o jogador tivesse qualquer trégua.