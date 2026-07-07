700 dias de sofrimento... O pesadelo do Militão continua

Essa lesão representa um novo desafio para Militão, tanto física quanto mentalmente, após ele ter sofrido mais um revés em uma longa sequência de lesões, o que elevou o tempo total de sua ausência a um nível preocupante.

Esse pesadelo começou na temporada 2023-2024, quando sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, ficando afastado por 231 dias.

Na temporada seguinte, sofreu mais três lesões, entre elas uma nova ruptura total do ligamento cruzado anterior acompanhada de lesão nos meniscos, mas desta vez no joelho direito, o que o afastou dos campos por 255 dias.

O sofrimento continuou na última temporada, quando sofreu mais quatro lesões, elevando o número de dias de afastamento até o momento para 214 dias.

Com isso, o total de lesões sofridas nas últimas três temporadas chegou a oito, somando 700 dias de afastamento.

Atualmente, Militão está se empenhando em superar sua última lesão o mais rápido possível, na esperança de recuperar a continuidade que vem perdendo repetidamente.

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