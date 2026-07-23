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FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

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5 opções: a inteligência artificial aconselha o Barcelona sobre o substituto de Álvarez

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O Barcelona coloca o astro argentino Julián Álvarez no topo das suas prioridades para reforçar o setor ofensivo, apesar de o Atlético de Madrid recusar negociar a venda do seu craque. 

Ainda assim, o diretor desportivo do Barça, Deco, não descura várias alternativas, tal como a inteligência artificial, que sugeriu outros nomes na eventualidade de o negócio de Álvarez fracassar.

O "jornal Sport" referiu, numa reportagem, que a opção preferida da inteligência artificial para o ataque é João Pedro, jogador do Chelsea, de 24 anos. 

A inteligência artificial afirmou: "Pedro seria o meu primeiro substituto para Julián Álvarez. Não é um avançado tradicional, mas consegue jogar como ponta de lança, segundo avançado ou criador de jogo, ligando os setores e participando na pressão. Talvez seja o candidato mais compatível com os jogadores do Barcelona, porque não precisa de estar sempre dentro da área."

Mas o grande obstáculo reside no seu preço, já que o Chelsea pagou 70 milhões de euros para o contratar no verão passado.

A inteligência artificial acrescentou: "O problema está no negócio. João Pedro está vinculado por contrato até 2033 e foi eleito o melhor jogador do clube na temporada 2025-2026, pelo que convencer o Chelsea a abdicar dele será extremamente dispendioso." 

A inteligência artificial atribuiu a João Pedro uma avaliação de 9 em termos de adequação e apenas 4 quanto à possibilidade de concretizar o negócio.

  • Victor Osimhen Galatasaray v Manchester CityGETTY

    Victor Osimhen

    Já a segunda opção sugerida pela inteligência artificial é Victor Osimhen, avançado do Galatasaray, de 27 anos. 

    «É a melhor opção para garantir presença dentro da área e jogo em profundidade. Vai acrescentar algo que o Barcelona atualmente não possui: as movimentações constantes nas costas da defesa, a agressividade dentro da área, a superioridade no jogo aéreo e a capacidade de fixar os defesas. E com Lamine Yamal e Raphinha a produzirem os cruzamentos e os passes no último terço, ele pode criar um número enorme de oportunidades», afirmou.

    A inteligência artificial explicou: «A principal diferença entre ele e Álvarez é que contribui menos para a construção de jogo entre linhas. O Barcelona terá de aceitar um avançado mais especializado na finalização das jogadas, construindo o jogo à sua volta, sem esperar que participe na circulação de bola na mesma medida que o jogador argentino». 

    A inteligência artificial atribuiu-lhe uma avaliação de 8 em termos de adequação e de 6 em termos de viabilidade do negócio.

    • Publicidade
  • Harry KaneGetty Images

    Harry Kane

    Já a terceira posição ficou com Harry Kane, avançado do Bayern Munich, de 32 anos. A inteligência artificial afirmou: «É a melhor solução para obter o máximo rendimento imediato.»

    E prosseguiu: «Do ponto de vista puramente futebolístico, seria excecional no Barcelona. Ele não marca golos apenas, mas também recua ao meio-campo, atrai os defesas e alimenta as alas com passes verticais. E a sua capacidade de servir os arranques de Lamine e Raphinha e dos jogadores do meio-campo encaixaria perfeitamente na equipa.»

    Contudo, o problema reside na sua idade, uma vez que completará 33 anos a 28 de julho, e acrescentou: «Seria um negócio destinado a disputar a Liga dos Campeões durante duas ou três épocas, e não para resolver o problema da posição durante uma década inteira.» Por isso, atribuiu-lhe uma avaliação de 9 no que toca ao entrosamento, mas apenas 5 no que diz respeito ao projeto a longo prazo.

  • FERRAN TORRES BARCELONA Getty Images

    A permanência de Ferran Torres

    Na quarta posição, a inteligência artificial prefere manter Ferran Torres como avançado titular, contratando um suplente jovem e de baixo custo.

    E esclareceu: "Há outra possibilidade, que é não gastar mais de 100 milhões de euros num avançado nato, mantendo Ferran como primeiro avançado e integrando um jogador ofensivo jovem ou suplente. O espanhol tem mobilidade, pressão, arranques e um bom conhecimento do sistema".

    A inteligência artificial considera que a continuidade do jogador de 26 anos nesta posição, apesar das dúvidas em torno do seu futuro após a proposta do Paris Saint-Germain e do seu desejo de não renovar, poderá adiar a contratação de um avançado de nível mundial até ao verão do próximo ano.

    E acrescentou: "Não é um avançado dominante no jogo de costas para a baliza, nem garante sozinho os números de um goleador de nível mundial, mas apostar nele permitirá investir noutras posições e aguardar por uma oportunidade melhor em 2027".

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  • cm grafica nunez al hilal 2025 26 16 9Getty Images

    Darwin Núñez

    Quanto à quinta e última opção, trata-se de Darwin Núñez, jogador do Al-Hilal, de 27 anos. A inteligência artificial disse: "É uma oportunidade disponível no mercado, mas não é a minha primeira escolha".

    E prosseguiu: "Compreendo o motivo pelo qual o nome de Núñez é associado ao Barcelona; ele sabe movimentar-se nas costas dos defesas, tem força, velocidade e faz muitas movimentações sem bola, além de poder atuar pela ala esquerda ou como ponta de lança, e a sua saída do Al-Hilal poderia ser possível através de uma fórmula adequada".

    Contudo, o seu problema assemelha-se ao de Osimhen, ou seja, a falta de precisão no trato com a bola. E acrescentou: "No Barcelona, que impõe um grande domínio sobre o desenrolar do jogo, ele teria de melhorar o controlo de bola, a ligação em espaços curtos e o último toque diante da baliza".

    E frisou: "Núñez precisa de mais espaço para mostrar o seu melhor, e por isso só pensaria nele em caso de empréstimo, rescisão de contrato ou transferência por um valor muito baixo, e não como o grande reforço do verão. Seria arriscado apresentá-lo como substituto direto de Lewandowski". 

    E atribuiu-lhe uma avaliação de 6,5 em termos de adaptação e 8 em termos de possibilidade de concretização do negócio.

    No encerramento da sua análise, a inteligência artificial descartou dois avançados que estiveram no radar do Barcelona, dizendo: "Não escolheria Vlahovic como primeira opção, e não pagaria um valor exagerado para contratar um avançado que claramente não se enquadra no estilo da equipa, como Benjamin Sesko".