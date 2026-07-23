5 opções: a inteligência artificial aconselha o Barcelona sobre o substituto de Álvarez

O Barcelona coloca o astro argentino Julián Álvarez no topo das suas prioridades para reforçar o setor ofensivo, apesar de o Atlético de Madrid recusar negociar a venda do seu craque.

Ainda assim, o diretor desportivo do Barça, Deco, não descura várias alternativas, tal como a inteligência artificial, que sugeriu outros nomes na eventualidade de o negócio de Álvarez fracassar.

O "jornal Sport" referiu, numa reportagem, que a opção preferida da inteligência artificial para o ataque é João Pedro, jogador do Chelsea, de 24 anos.

A inteligência artificial afirmou: "Pedro seria o meu primeiro substituto para Julián Álvarez. Não é um avançado tradicional, mas consegue jogar como ponta de lança, segundo avançado ou criador de jogo, ligando os setores e participando na pressão. Talvez seja o candidato mais compatível com os jogadores do Barcelona, porque não precisa de estar sempre dentro da área."

Mas o grande obstáculo reside no seu preço, já que o Chelsea pagou 70 milhões de euros para o contratar no verão passado.

A inteligência artificial acrescentou: "O problema está no negócio. João Pedro está vinculado por contrato até 2033 e foi eleito o melhor jogador do clube na temporada 2025-2026, pelo que convencer o Chelsea a abdicar dele será extremamente dispendioso."

A inteligência artificial atribuiu a João Pedro uma avaliação de 9 em termos de adequação e apenas 4 quanto à possibilidade de concretizar o negócio.