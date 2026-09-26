A Espanha venceu um confronto emocionante diante da Inglaterra pelo placar de 3 a 2 no estádio de Wembley, no sábado, na estreia das duas seleções na Liga das Nações da Europa.
A partida teve várias reviravoltas, que aumentaram sua emoção, já que a Espanha abriu o placar cedo com Lamine Yamal aos 2 minutos, antes que a Inglaterra respondesse com dois gols de Anthony Gordon e Harry Kane aos 36 e 40 minutos, indo para o segundo tempo em vantagem por 2 a 1.
A Espanha voltou no segundo tempo com um gol de Álex Baena aos 60 minutos e completou sua reação com um gol de Mikel Oyarzabal aos 74 minutos, garantindo a vitória para os campeões do mundo.
A Inglaterra fará sua próxima partida diante da República Tcheca em Praga no dia 29 de setembro, enquanto a Espanha recebe a Croácia no mesmo dia, pela segunda rodada.