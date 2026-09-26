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England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport
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3 chaves que derrubaram o plano de Tuchel: Espanha atrai a Inglaterra no coração de Wembley

Inglaterra x Espanha
Inglaterra
Espanha
Liga das Nações A
Especiais e Opinião
Análises
T. Tuchel
L. de la Fuente
H. Kane
F. Torres
England
Espanha
Alemanha

O campeão mundial está sempre pronto para os cenários mais difíceis: erros recorrentes dos Três Leões

A Espanha venceu um confronto emocionante diante da Inglaterra pelo placar de 3 a 2 no estádio de Wembley, no sábado, na estreia das duas seleções na Liga das Nações da Europa.

A partida teve várias reviravoltas, que aumentaram sua emoção, já que a Espanha abriu o placar cedo com Lamine Yamal aos 2 minutos, antes que a Inglaterra respondesse com dois gols de Anthony Gordon e Harry Kane aos 36 e 40 minutos, indo para o segundo tempo em vantagem por 2 a 1.

A Espanha voltou no segundo tempo com um gol de Álex Baena aos 60 minutos e completou sua reação com um gol de Mikel Oyarzabal aos 74 minutos, garantindo a vitória para os campeões do mundo.

A Inglaterra fará sua próxima partida diante da República Tcheca em Praga no dia 29 de setembro, enquanto a Espanha recebe a Croácia no mesmo dia, pela segunda rodada.

  • A Espanha é mais perigosa: aproveitamento dos espaços

    A Espanha fez um início forte em Wembley e conseguiu explorar os espaços que surgiram entre as linhas da seleção inglesa, especialmente com a pressão alta e a rapidez na transição para o ataque. O gol veio cedo, marcado por Lamine Yamal após uma boa pressão, o que refletiu a capacidade da Espanha de forçar a Inglaterra a cometer erros na saída de bola. 

    Por outro lado, a posse de bola da Inglaterra não veio acompanhada de perigo suficiente no início. Apesar de chegar a boas regiões do campo da Espanha, faltou proximidade entre as linhas, e seus jogadores deixaram espaços evidentes, sobretudo entre os defensores — um problema que persiste desde a Copa do Mundo e que o técnico Tuchel ainda não conseguiu resolver.

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  • Ponto de virada: Ferran Torres desperdiça e a Inglaterra recupera o equilíbrio

    O ponto de virada mais marcante no primeiro tempo foi o desperdício, por parte da Espanha, de chances que teriam consolidado sua vantagem, especialmente por meio de Ferran Torres, que não aproveitou mais de uma oportunidade perigosa diante do gol. 

    Ainda assim, a seleção espanhola manteve-se bem na pressão e nas transições, e se beneficiou da velocidade de Ferran Torres, Yamal e Nico Williams nos espaços atrás da defesa inglesa. 

    Mas Thomas Tuchel começou a elevar o nível da pressão, o que limitou a capacidade da Espanha de construir os ataques e chegar com facilidade às áreas da Inglaterra. E, ao recuperar a bola, surgiu a arma mais importante da seleção inglesa: a rápida transição para o ataque.


    A Inglaterra conseguiu aproveitar os espaços deixados pela Espanha atrás de seu meio-campo e de sua defesa, e a arrancada de Anthony Gordon foi um dos momentos mais marcantes do tempo.

    Deve-se creditar a Jude Bellingham a decisão de passar a bola para Gordon em vez de Bukayo Saka, depois de ter lido melhor o espaço disponível, transformando o lance em um gol que devolveu a Inglaterra ao jogo. 

    A Inglaterra não parou no empate e seguiu aproveitando os espaços atrás do meio-campo espanhol. No segundo gol, Nico O'Reilly se beneficiou da lentidão de Rodri na cobertura e cruzou uma bola aproveitada por Harry Kane, que deu a vantagem aos donos da casa.

  • Segundo ponto de virada: 3 chaves que resumem o domínio da Espanha

    No segundo tempo, a Espanha virou a partida novamente graças à sua pressão alta e à qualidade de seus reservas, enquanto a Inglaterra sofreu bastante para sair com a bola. O ponto de virada precoce foi o pênalti desperdiçado por Harry Kane aos 54 minutos, antes de Luis de la Fuente colocar Oyarzabal e Álex Baena nos lugares de Ferran Torres e Nico Williams, depois de eles terem causado muitas perdas de bola durante o primeiro tempo.

    E Baena teve impacto imediato; criou uma chance clara para Lamine Yamal e, em seguida, marcou em sua primeira finalização, dando à Espanha o empate por 2 a 2 aos 60 minutos.

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    E o gol não foi apenas um lance individual, mas sim resultado direto da forma como a Espanha lidou com a pressão inglesa; atraiu a primeira onda de pressão e depois aproveitou o espaço atrás do ponta adiantado, obrigando o meio-campo da Inglaterra a se movimentar horizontalmente, antes de acelerar o jogo depois que a defesa perdeu a compactação.

    De modo geral, pode-se dizer que a Espanha virou a mesa sobre a Inglaterra e seu treinador Tuchel, que não aprende com seus erros, por meio de três chaves claras: a pressão alta que sufocou a saída de bola da Inglaterra, a qualidade dos reservas que deu à equipe um impulso ofensivo decisivo e o aproveitamento dos espaços, confirmando a capacidade da "La Roja" de lidar com os cenários mais difíceis e de reagir depois de estar em desvantagem, em um início forte para a fase pós-título mundial.

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