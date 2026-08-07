الدوري الإنجليزي الممتاز
نظرة عامة على الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الإنجليزي الممتاز، المباريات والنتائج
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الخميس، 20 أغسطس
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أسئلة الأكثر شيوعًا
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يمكنك متابعة المباريات والمسابقات بسهولة من خلال تحميل تطبيق TOD علي الهواتف والتلفزيونات الذكية.
يمكنك مشاهدة أبرز أحداث مباريات الدوري الإنجليزي من خلال قنوات beIN Sports، أو من خلال منصة TOD للبث، أو من خلال قنوات الأندية الرسمية على اليوتيوب، أو من خلال قناة Sky Sports على اليوتيوب.
يمكنك مشاهدة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بسهولة من خلال الجهاز المناسب والمتاح لك مثل الكمبيوتر والهواتف والتلفزيونات الذكية وأجهزة الأندرويد والioS.