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الدوري الإنجليزي الممتاز

نظرة عامة على الدوري الإنجليزي الممتاز

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الدوري الإنجليزي الممتاز، المباريات والنتائج

الخميس، 20 أغسطس
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
كوفينتري سيتي badge
كوفينتري سيتي
COV
الجمعة، 21 أغسطس
هال سيتي badge
هال سيتي
HUL
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
إبسويتش تاون badge
إبسويتش تاون
IPS
سندرلاند badge
سندرلاند
سندرلاند
إيفرتون badge
إيفرتون
إيفرتون
كريستال بالاس badge
كريستال بالاس
بالاس
نوتنجهام فوريست badge
نوتنجهام فوريست
فورست
ليدز يونايتد badge
ليدز يونايتد
ليدز
برينتفورد badge
برينتفورد
برينتفورد
توتنهام هوتسبير badge
توتنهام هوتسبير
توتنهام
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الترتيب

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
1بورنموث crestبورنموث00000000
2آرسنال crestآرسنال00000000
3أستون فيلا crestأستون فيلا00000000
4برينتفورد crestبرينتفورد00000000
5برايتون crestبرايتون00000000
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أسئلة الأكثر شيوعًا

تُعد منصة TO؛، منصة البث الأفضل من حيث السعر لمتابعة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث توفر منصة TOD تغطية شاملة لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز وأحداث رياضية أوروبية أخرى وتوفر إشتراكات شهرية تبدأ من 15-18 دولار شهريًا أي ما يعادل 60-80 درهم.  

 

يمكنك متابعة المباريات والمسابقات بسهولة من خلال تحميل تطبيق TOD علي الهواتف والتلفزيونات الذكية.

 

 

 

يمكنك مشاهدة أبرز أحداث مباريات الدوري الإنجليزي من خلال قنوات beIN Sports، أو من خلال منصة TOD للبث، أو من خلال قنوات الأندية الرسمية على اليوتيوب، أو من خلال قناة Sky Sports على اليوتيوب.

يمكنك مشاهدة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بسهولة من خلال الجهاز المناسب والمتاح لك مثل الكمبيوتر والهواتف والتلفزيونات الذكية وأجهزة الأندرويد والioS.