ما هي أفضل منصة من حيث السعر لمشاهدة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُعد منصة TO؛، منصة البث الأفضل من حيث السعر لمتابعة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث توفر منصة TOD تغطية شاملة لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز وأحداث رياضية أوروبية أخرى وتوفر إشتراكات شهرية تبدأ من 15-18 دولار شهريًا أي ما يعادل 60-80 درهم.

يمكنك مشاهدة أبرز أحداث مباريات الدوري الإنجليزي من خلال قنوات beIN Sports، أو من خلال منصة TOD للبث، أو من خلال قنوات الأندية الرسمية على اليوتيوب، أو من خلال قناة Sky Sports على اليوتيوب.