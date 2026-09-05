Palpite São Paulo x Atlético-MG - Campeonato Brasileiro - 05/09/2026

Veja os palpites para a partida entre São Paulo x Atlético-MG, válida pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado (5), às 18h30.

Melhores palpites para São Paulo x Atlético-MG

Empate, com odds de 3.10 na bet365

Luciano ter pelo menos um chute no alvo, com odds de 1.40 na bet365

Menos de 2.5 gols, com odds de 1.62 na bet365

Galo defende sequência de invencibilidade.

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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Nossa análise: Momentos das equipes

Contrariando tudo aquilo que vinha sendo apresentado em semanas anteriores pelas duas equipes, acima de tudo em desempenho, o Tricolor Paulista conseguiu uma vitória contundente diante do Bragantino, com destaque para o jovem atacante Gustavo Santana, que recebeu uma chance no time titular e balançou as redes. Para um time que passava por uma sequência de 10 rodadas sem vencer, o alívio conquistado por meio desse triunfo foi enorme, aumentando a distância são-paulina do Z4 para cinco pontos.

Individualizar atuações coletivas pode ofuscar o impacto de um trabalho bem feito, mas não há como deixar de destacar de maneira enfática o impacto do recém-contratado Fred na virada por 2 a 1 do Galo contra a Raposa, que resultou na sua classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Projetando o duelo contra o São Paulo e já mirando um impacto positivo de Fred nas quartas da Copa Sul-Americana, é provável, no entanto, que o Galo poupe seu meio-campista junto com outros nomes neste final de semana, também levando em consideração o desgaste da partida contra o Cruzeiro.

Prováveis escalações de São Paulo e Atlético-MG

São Paulo: Rafael, D. Duarte, Arboleda, Sabino, Iago, Danielzinho, M. Antônio, Buta, Luciano, Artur e Calleri

Atletico-MG: G. Delfim, Preciado, Natanael, Vitão, Pascini, Alexsander, Pérez, Minda, Cissé, Reinier e Borbas

São Paulo ainda precisa provar consistência

A vitória do São Paulo diante do Bragantino trouxe um pouco da confiança de volta ao Tricolor Paulista. Entretanto, um triunfo em casa não apaga completamente tudo o que o São Paulo vinha apresentando de negativo até aqui, chegando a ser derrotado pelo lanterna da competição na rodada anterior.

A grande possibilidade do Galo mandar a campo um time alternativo deve ser complementada pelo fato de que esse time alternativo está vindo de uma boa atuação diante do Vitória. Ao bater a equipe comandada por Jair Ventura em casa, o Galo chegou a sete jogos de invencibilidade no Brasileirão, apresentando um contraste nítido com os números negativos do Tricolor Paulista.

Palpite 1 São Paulo x Atlético-MG: Empate, com odds de 3.10 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

Luciano apresenta seu melhor futebol no MorumBis

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto São Paulo x Atlético-MG nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Uma das lideranças do elenco, especialmente do meio para frente, Luciano tem estabelecido na atual temporada um desempenho bem superior quando atua em casa no Campeonato Brasileiro, aproveitando a conexão que cria com a torcida nos momentos mais positivos. Após 20 aparições no Brasileirão, Luciano participou diretamente de oito gols, e apenas dois desses envolvimentos vieram fora de casa.

O retrospecto recente corrobora a expectativa do impacto positivo do camisa 10 em casa, considerando que Luciano marcou nos dois jogos mais recentes no MorumBis em todas as competições, abrindo o placar no último final de semana, no triunfo por 2 a 1 diante do Massa Bruta.

Palpite 2 São Paulo x Atlético-MG: Luciano ter pelo menos um chute no gol: 1.40 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Defesa do Galo mantém bons números longe de casa

Diferentemente da maioria das equipes, o Galo não atravessa uma mudança significativa entre o seu desempenho defensivo dentro e fora de casa no Campeonato Brasileiro, um dos motivos pelos quais conseguiu acumular essa sequência positiva mesmo em meio à participação em competições eliminatórias — Brasileirão e Copa do Brasil. Os mesmos 14 gols que sofreu em casa, também sofreu como visitante.

O retorno de Jonathan Calleri, que deve receber no mínimo alguns minutos diante do Atlético-MG, combinado com as boas atuações recentes de Luciano, torna perigoso o ataque do São Paulo para esse duelo — todavia, não perigoso o suficiente para uma explosão ofensiva diante da equipe mineira, que não sofre múltiplos gols no mesmo jogo há quatro partidas.

Palpite 3 São Paulo x Atlético-MG: Menos de 2.5 gols, com odds de 1.62 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.