Barcelona quer cuidar mais de perto de Lamine Yamal após declarações polêmicas sobre El Clásico contra o Real Madrid

Lamine Yamal gerou manchetes negativas antes no jogo contra o rival Real Madrid. Agora, o Barcelona parece estar reagindo com as primeiras medidas.
|📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
Lamine Yamal gerou manchetes negativas antes no jogo contra o rival Real Madrid. Agora, o Barcelona parece estar reagindo com as primeiras medidas.
|📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
Segundo o jornal espanhol Sport, o Barcelona decidiu intervir com mais firmeza na vida fora de campo de Lamine Yamal, para garantir que o jovem de 18 anos mantenha o foco total no futebol. Antes da derrota por 2 a 1 para o Real Madrid em clássico, o atacante chamou atenção por declarações provocativas contra o rival, o que gerou grande repercussão após o jogo. De acordo com a publicação, o clube acredita que Yamal está “exposto demais” ao público.
Como primeira medida, o Barça cancelou a participação do jogador em um evento da marca chinesa de celulares Oppo, previsto para terça-feira (04), no qual ele seria o rosto da campanha. Segundo o jornal Marca, o clube considerou que a presença dele seria inadequada neste momento. O próprio Yamal concordou com a decisão, ciente de que suas falas sobre o Real haviam causado polêmica.
Desde que completou 18 anos, Yamal tem aparecido com mais frequência nas redes sociais, participado de eventos públicos e viajado durante as folgas. Mesmo antes das provocações ao Real Madrid, dirigentes do Barcelona e o empresário Jorge Mendes já vinham discutindo uma forma de controlar melhor sua exposição e atividades fora de campo.
Apesar das distrações, Yamal vive uma temporada muito positiva. Em oito jogos, já soma três gols e cinco assistências. Ele só ficou fora de quatro partidas por causa de uma lesão no quadril.
Com a derrota no clássico - a primeira após quatro vitórias seguidas sobre o Real na temporada passada -, o Barcelona agora está cinco pontos atrás do rival em LaLiga. O próximo desafio da equipe de Hansi Flick será no domingo (02), contra o Elche.