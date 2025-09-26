Vini Jr fica no Real Madrid ou vai para novo destino? bet365 traz odds para o futuro do jogador

O futuro de Vinícius Jr. voltou a ser um dos assuntos mais quentes do mercado de transferências. Ídolo no Real Madrid, o atacante brasileiro vive impasse em relação à renovação contratual e passou a ser alvo de especulações em grandes clubes da Europa e até fora do continente.

A disputa ganhou espaço também no universo das apostas. A bet365 abriu um mercado especial sobre o próximo destino do jogador.

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Futuro de Vini Jr: para onde brasileiro pode ir?

Vinícius Júnior construiu protagonismo no Real Madrid com gols decisivos na Champions League, títulos importantes em LaLiga e atuações que o colocaram entre os principais jogadores do mundo.

Mesmo assim, as negociações para renovar seu contrato esfriaram nos últimos meses. O pedido por um salário equivalente ao de Mbappé abriu espaço para rumores de saída, e é justamente esse cenário que movimenta o mercado de apostas.

A permanência em Madri ainda é a hipótese mais provável, mas não é a única. Clubes como Manchester City e PSG aparecem como possíveis destinos, aproveitando o poder financeiro e o desejo de reforçar seus elencos com jogadores de elite.

Já a Arábia Saudita, cada vez mais presente nas negociações globais, entra como outsider perigoso: pode não oferecer a mesma tradição esportiva, mas tem recursos praticamente ilimitados.

Até mesmo o Flamengo, clube formador do atacante, é listado como opção remota, alimentando a esperança de parte da torcida brasileira.

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Análise das odds: veja quem lidera a corrida por Vini Jr

O mercado especial da bet365 apostas mostra o atual time como favorito absoluto para manter Vinícius Júnior Real Madrid, mas lista também outros destinos que chamam atenção pelo potencial esportivo e financeiro.

As odds mudam de acordo com notícias e movimentações da janela, mas no momento estão assim:

Time Odds para contratar Vini Jr na bet365 Real Madrid (Seguir no clube) 1.40 Qualquer time da Arábia Saudita 8.00 Manchester City 11.00 PSG 15.00 Arsenal 17.00 Liverpool 17.00 Chelsea 21.00 Flamengo 21.00 Manchester United 21.00 Bayern de Munique 26.00 Inter de Milão 26.00 Qualquer time da MLS 34.00

Odds sujeitas a alterações. Última alteração feita dia 26/09, às 12h17.

Como apostar no destino de Vinicius Jr na bet365?

Apostar no futuro de Vini Jr é simples e pode ser feito em poucos minutos. A seguir, mostramos como criar sua conta e acessar o mercado especial de transferências na bet365.

Criando uma conta

Acesse o site oficial da bet365; Clique em “Registre-se” no topo da página; Preencha os dados pessoais, incluindo CPF; Crie login e senha de acesso; Finalize o cadastro e faça o primeiro depósito via Pix.

Apostando no Mercado especial de transferências

Entre na sua conta bet365; Vá até a aba de "Transferências - Especiais"; Selecione o mercado “Clube de Vinicius Jr em 01/09/2026”; Escolha o time ou destino desejado; Defina o valor e confirme sua aposta.

Termos e Condições da bet365

Antes de apostar no mercado especial de Vinícius Júnior — ou em qualquer outro evento — é importante conhecer os Termos e Condições da bet365 Brasil.

Eles garantem transparência nas promoções e nas apostas da casa. Veja, por exemplo: alguns pontos fundamentais:

As odds podem mudar a qualquer momento, de acordo com rumores de mercado ou confirmações oficiais.

O mercado de Vini Jr Real Madrid fica aberto até 1º de setembro de 2026, quando a janela de transferências da Europa se encerra.

Os ganhos só são pagos após a confirmação oficial da transferência pelo clube envolvido.

Todas as apostas seguem as regras de quota fixa, previstas na legislação brasileira.

Depósitos e saques devem ser feitos em nome do mesmo CPF cadastrado, via Pix.

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Quando fecha o mercado? Prazo final

O mercado especial da bet365 sobre o futuro de Vinícius Júnior permanece aberto até 1º de setembro de 2026, data de encerramento oficial da janela de transferências europeia.

Até lá, as odds podem sofrer alterações constantes de acordo com rumores da imprensa, movimentações de bastidores ou até declarações públicas do jogador e do clube.

Por isso, acompanhar as atualizações é essencial para quem busca valor em apostas de longo prazo.

Possíveis valores da transferência

Vinícius Júnior é avaliado em cifras superiores a 150 milhões de euros, colocando-o na prateleira dos jogadores mais caros do planeta.

Isso restringe o número de clubes capazes de pagar por sua contratação, já que poucos têm fôlego financeiro para arcar com taxa de transferência e salários compatíveis.

Manchester City, PSG e os clubes da Arábia Saudita são alguns dos poucos que reúnem condições de fechar um negócio desse porte.

A vontade do jogador

Até o momento, Vini Jr sempre demonstrou publicamente o desejo de seguir no Real Madrid, clube onde conquistou títulos, idolatria e espaço entre os melhores do mundo.

No entanto, a questão salarial pesa: o brasileiro quer ser valorizado no mesmo nível de Mbappé.

A resposta do Real Madrid a essa exigência deve ser o ponto decisivo para uma possível saída.